Getty Images Sport
Çeviri:
Liam Delap'a Chelsea'den ayrılıp Everton'a gitmesi ve Romelu Lukaku'nun “harika yolunu” izlemesi çağrısı yapıldı
Delap'a Everton'a transfer olması çağrısı yapıldı
Everton'ın, forvetin Stamford Bridge'de tutunmakta zorlanmasının ardından mevcut yaz transfer döneminde Chelsea'nin 23 yaşındaki golcüsü Delap'ı hedeflediği bildiriliyor. Chelsea'nin, 2025 yazında Ipswich Town'a ödenen 30 milyon sterlinlik bonservis bedelinin büyük bölümünü geri kazanmak için eski Manchester City akademi oyuncusuyla yollarını ayırmaya istekli olduğu belirtiliyor. Everton'ın eski kıdemli scout'u King ise, Merseyside'a yapılacak bir transferin hücum oyuncusunun kariyerini yeniden canlandırması için en iyi yol olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Lukaku'nun yolu değişime ilham veriyor
King, Lukaku'nun Everton'daki etkileyici karnesinin, yani 166 maçta attığı 87 golün ve 68 golle kulübün Premier League dönemindeki en golcü oyuncusu olmasının, Delap'in Goodison Park'ta kariyerini yeniden inşa etmesi için temel ölçüt olması gerektiğine inanıyor.
Football Insider'a konuşan King, şunları söyledi: "Ben Delap olsam ve Everton'dan çağrı gelse, şöyle düşünürdüm: 'Tanrım, evet. Everton'a gidip gerçekten çok iyi bir oyuncuya dönüşen isme bak. Lukaku.'
"Kiralık gitmişti ve Everton'da gerçekten adını duyurdu, değil mi? Ve bu, onun için daha büyük şeylerin kapılarını açan harika bir yoldu," diye devam etti.
Lukaku'nun ilk gelişim dönemini değerlendiren King, şunları ekledi: "Dürüst olmam gerekirse, Everton'a genç bir oyuncu olarak geldiğinde, onu 17 yaşındayken La Manga'daki bir turnuvada oynarken gördüğümü hatırlıyorum. Güçlü ve kuvvetliydi, sol ayağıyla da ne kadar harika bir bitiriciydi. O dönem Belçikalı oyuncular için harika bir dönemdi."
"[Thibaut] Courtois ve [Youri] Tielemans ve, bilirsiniz, bu tür oyuncuların hepsi. Dolayısıyla Everton'a gitme şansı olsaydı, ben kabul ederdim. Bir yıllığına kiralık bile olsa," diyerek sözlerini tamamladı King.
Chelsea'nin seçenekleri Delap'ın etrafını sarıyor
The Athletic'e göre Chelsea, Danny Welbeck'in gelişi sonrası altı kişilik kıdemli santrfor grubunu yarıya indirmeyi planlıyor. Joao Pedro'nun kalıp yeni bir sözleşme imzalaması beklenirken, Delap 30 milyon £'un üzerinde bir bonservis bedeliyle satılması muhtemel başlıca adaylardan biri olarak öne çıktı. Nicolas Jackson'ın değeri 65 milyon £, Marc Guiu'nun ise 25 milyon £ olarak gösteriliyor. Bu sıkışıklık, Stamford Bridge yetkilileri hücum seçeneklerini azaltmak isterken Everton için harekete geçmek adına önemli bir fırsat sunuyor.
- Getty Images Sport
Oynama süresi riskleri kapıda
Everton şimdi, pencere kapanmadan önce kiralama teklifi yapıp yapmayacağına ya da bonservisiyle transfer için harekete geçip geçmeyeceğine karar vermek zorunda. Delap açısından ise 2031'e kadar devam eden uzun vadeli sözleşmesiyle Chelsea'de kalmak, ciddi şekilde kısıtlı süre alma ve gelişiminin duraksaması riskini taşıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun