Liam Delap'a Chelsea'den ayrılıp Everton'a gitmesi ve Romelu Lukaku'nun “harika yolunu” izlemesi çağrısı yapıldı

King, Lukaku'nun Everton'daki etkileyici karnesinin, yani 166 maçta attığı 87 golün ve 68 golle kulübün Premier League dönemindeki en golcü oyuncusu olmasının, Delap'in Goodison Park'ta kariyerini yeniden inşa etmesi için temel ölçüt olması gerektiğine inanıyor.

Football Insider'a konuşan King, şunları söyledi: "Ben Delap olsam ve Everton'dan çağrı gelse, şöyle düşünürdüm: 'Tanrım, evet. Everton'a gidip gerçekten çok iyi bir oyuncuya dönüşen isme bak. Lukaku.'

"Kiralık gitmişti ve Everton'da gerçekten adını duyurdu, değil mi? Ve bu, onun için daha büyük şeylerin kapılarını açan harika bir yoldu," diye devam etti.

Lukaku'nun ilk gelişim dönemini değerlendiren King, şunları ekledi: "Dürüst olmam gerekirse, Everton'a genç bir oyuncu olarak geldiğinde, onu 17 yaşındayken La Manga'daki bir turnuvada oynarken gördüğümü hatırlıyorum. Güçlü ve kuvvetliydi, sol ayağıyla da ne kadar harika bir bitiriciydi. O dönem Belçikalı oyuncular için harika bir dönemdi."

"[Thibaut] Courtois ve [Youri] Tielemans ve, bilirsiniz, bu tür oyuncuların hepsi. Dolayısıyla Everton'a gitme şansı olsaydı, ben kabul ederdim. Bir yıllığına kiralık bile olsa," diyerek sözlerini tamamladı King.