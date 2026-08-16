AFP
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LFCTV, Liverpool karşısında Como oyuncusunun yaşadığı korkunç sakatlığı ekrana getirmesinin ardından canlı yayında özür dilemek zorunda kaldı
Antrenman sahasındaki beraberliğe kötü bir sakatlık gölge düşürdü
Express'e göre Liverpool, pazar günü Serie A'ya yeni yükselen Como'ya karşı aynı gün içinde iki maç oynadı. İlk karşılaşma, Kirkby'deki AXA Training Centre'da seyircisiz oynanan hazırlık maçıydı ve 0-0 berabere sona erdi. Liverpool, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa ve Kostas Tsimikas'ın da yer aldığı tecrübeli bir kadroyla sahaya çıktı.
Ancak 70 dakikalık maç, Dossena'nın yaşadığı talihsiz bir olayın gölgesinde kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, James McConnell ve Will Wright ile hava topu mücadelesine girdikten sonra elinin üzerine kötü düştü. Dossena yerde kaldı ve yakın plan kamera çekimi, parmağının ciddi şekilde çıktığını kısa sürede ortaya koydu; bu da yorumcuları ve maçı izleyenleri şoke etti.
- Getty Images Sport
Yorumcular dehşet verici çıkık parmağa tepki gösterdi
Sakatlığın görüntüleri LFCTV'de canlı yayımlandı ve bu durum yorum ekibinden anında tepkiler gelmesine neden oldu. Baş yorumcu John Bradley, sağlık ekibi müdahaleye hazırlanırken durumun ciddiyetini hızla fark etti.
Bradley, "Bu kötü bir düşüş. Sağlık ekibinin sahaya girmesi için oyunun kısa süreliğine durması gerekebilir. Evet, işte gördünüz, parmağı çıktı" dedi. Yardımcı yorumcu Natashia Dowie de çıkan parmağın ürkütücü görüntüsü karşısında en az onun kadar sarsıldı ve sadece, "Vay canına, bu hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.
Yayın, profesyonel sporlardaki sakatlıkların rahatsız edici gerçekliğini ekrana yansıtırken, yapım ekibini de az önce bu dehşet verici yakın planı izleyen canlı yayın seyircisine nasıl hitap edecekleri konusunda telaşa sürükledi.
Resmî kanal, canlı yayın için özür yayımladı
Grafik görüntülerin maçı evinden izleyen seyircileri rahatsız etmiş olabileceğini fark eden LFCTV yorumcusu Steve Hunter, canlı yayında resmî bir özür dileme gereği duydu. Hunter sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer sadece öğle yemeğinizi yemeye çalışıyorsanız ya da kim bilir, San Diego'da çok erken bir kahvaltı yapıyorsanız özür dileriz. Bazen insanı kıvrandıran şeyler görüyorsunuz."
Çıkık parmağın korkutucu görüntüsüne ve oyundaki kısa duraklamaya rağmen Dossena dikkat çekici bir dayanıklılık gösterdi. Stoper, Como sağlık ekibi tarafından hızla bandajlandı ve dikkat çekici biçimde, kısaltılmış antrenman sahası karşılaşmasının kalan altı dakikasında da oynamaya devam ederek İtalyan ekibinin gol yemeden maçı tamamlamasını sağladı.
- Getty Images Sport
Liverpool ve Como için sırada ne var?
Cesc Fabregas ve ekibine karşı oynanan bu zorlu iki maçın ardından Liverpool artık tüm dikkatini yaklaşan Premier Lig sezonuna çevirecek. Bu arada Como, İtalya'nın en üst düzey futboluna merakla beklenen dönüşüne hazırlanırken Dossena'nın iyileşme sürecini yakından takip edecek ve oyuncunun uzun vadeli bir sorun yaşamamasını umacak.
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