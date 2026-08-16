Express'e göre Liverpool, pazar günü Serie A'ya yeni yükselen Como'ya karşı aynı gün içinde iki maç oynadı. İlk karşılaşma, Kirkby'deki AXA Training Centre'da seyircisiz oynanan hazırlık maçıydı ve 0-0 berabere sona erdi. Liverpool, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa ve Kostas Tsimikas'ın da yer aldığı tecrübeli bir kadroyla sahaya çıktı.

Ancak 70 dakikalık maç, Dossena'nın yaşadığı talihsiz bir olayın gölgesinde kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, James McConnell ve Will Wright ile hava topu mücadelesine girdikten sonra elinin üzerine kötü düştü. Dossena yerde kaldı ve yakın plan kamera çekimi, parmağının ciddi şekilde çıktığını kısa sürede ortaya koydu; bu da yorumcuları ve maçı izleyenleri şoke etti.