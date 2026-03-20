Lexi Potter Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Lexi Potter: Chelsea ve İngiltere milli takımında Keira Walsh'tan ilham alan genç oyuncu, Georgia Stanway'e benzer özellikler sergiliyor

2023-24 sezonunun son aylarında, Emma Hayes’in Chelsea’deki görev süresinin herkesin malumu olduğu üzere sona ermek üzereyken ve ABD’ye taşınarak bu ülkenin efsanevi milli takımının başına geçmeden önce, saygı duyulan teknik direktör, son basın toplantılarından birinde, kadın genç takımlarında kaydedilen ilerleme ve akademi ile A takım arasındaki uçurumu kapatmak için yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, Blues takımının gelecekte nasıl bir görünümde olabileceğini düşünmek için bir an durdu.

"Muhtemelen iki, belki de üç yıldır, kendi altyapımızdan yetişen oyuncu kotamızı nasıl geliştireceğimiz ve oyuncuları nasıl yetiştireceğimiz konusunda çok sıkı çalışıyoruz; çünkü en azından bizim kulübümüzde, akademiden doğrudan A takım futboluna geçemeyeceklerini biliyoruz. İster kiralık oyuncularla anlaşmak olsun, ister Maika Hamano gibi farklı uluslararası yetenekleri transfer edip kendi yöntemlerimizle yetiştirmek olsun, önümüzdeki 12 ay içinde bunun meyvelerini gerçekten almaya başlayacağımızı düşünüyorum," diye açıkladı Hayes, Şubat 2024'te gazetecilere verdiği demeçte. Sezonun ortasında Aggie Beever-Jones'un ilk takımın kilit oyuncusu olarak ortaya çıkması, taraftarlara yerli yetenekler konusunda heyecanlanacak çok şey vermişti.

"Aggie kesinlikle bu çalışmanın bir örneği, ama tek başına kalmayacak," diye ekledi Hayes. "Daha fazlası gelecek, bundan eminim. Bu genç oyuncuların çoğu beni heyecanlandırıyor. Lexi Potter beni heyecanlandırıyor. Bence o, en iyi genç oyunculardan biri olacak. [Lola Brown da beni heyecanlandırıyor.] Chelsea'nin kadrosunda gerçekten çok iyi genç oyuncular var ve eminim ki beş yıl sonra buraya bir taraftar olarak geri geldiğimde, bazılarını A takımda izliyor olacağım."

O zamanlar Potter, kariyerinin ilk kiralık dönemini ikinci ligdeki Crystal Palace'ta geçiriyordu. Londra kulübü birinci lige yükseldiğinde, o da kilit bir oyuncu olmuştu; bir yıl sonra Eagles'ın Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda geri döndüğünde de bu statüsünü korudu. Ancak şimdi 19 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin A takımında yer alıyor ve Çarşamba günü, kulüpteki ilk lig maçına ilk WSL golünü atarak damga vurdu. Bu gol, Brighton karşısında alınan hayati galibiyette maçın galibiyet golü oldu.

Hayes'in halefi olan Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor'un genç oyunculara güvenme konusundaki geçmiş performansı ve Potter'ın bu sezon şimdiye kadar kendisine tanınan fırsatlarda gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında, Hayes haklı çıkmış gibi görünüyor; eski kulübünü izlemek için bir dahaki sefere Batı Londra'ya geldiğinde, bu yetenekli genç orta saha oyuncusunu izliyor olabilir.

  • Lexi Potter Crystal Palace Women 2024-25Getty Images

    Her şeyin başladığı yer

    Epsom'da doğup Redhill'de büyüyen Potter, hayatı boyunca Chelsea'nin Cobham'daki antrenman sahasından sadece birkaç kilometre uzakta yaşadı. Henüz sekiz yaşındayken Blues'a katılan Potter, gelişim yıllarını yerel erkek takımında kardeşi ile futbol oynayarak geçirmiş, aynı zamanda bol bol futsal da oynamıştı.

    Bu deneyimler, genç orta saha oyuncusunun hızlı kararlar alabilen ve teknik açıdan mükemmel bir oyuncu olmasına yardımcı oldu ve uzun süredir hem Lionesses hem de Chelsea çevrelerinde yüksek puan aldı. Bu durum, Eylül 2023'te 17 yaşında İngiltere'de profesyonel sözleşme imzalayan ilk kadın oyuncu olarak manşetlere çıktığında özellikle belirginleşti.

    O dönemde Chelsea'nin eski genel menajeri Paul Green, "Onun geleceğinden büyük umutlar besliyoruz ve önümüzdeki yıllarda gelişmesini ve kendini geliştirmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" demişti.

    Aynı zamanda, halihazırda İngiltere U19 kadrosunda yer alan Potter'ın ilk kiralık transferi için Palace'a gönderileceği de duyuruldu. Orada, ilk kez profesyonel rekabetçi futbol deneyimini yaşadı ve sadece birkaç ay içinde, Palace teknik direktörü Laura Kaminski tarafından "ülkenin gelecekteki yıldızı" olarak övüldü.

    Potter'ın, WSL'ye yükseldikten sonra ertesi sezon da Eagles'a dönmesi mantıklıydı ve bu adımla daha da ilerleme kaydetti; Kaminski, onun etkileyici "olgunluğunu" özellikle vurguladı.

    • Reklam
  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    Büyük fırsat

    Bu sezonun başında durum farklıydı. Potter kiralık olarak gönderilmedi, ancak Chelsea’de düzenli olarak forma giymiyordu; kış tatili öncesinde sadece dört maçta sahaya çıktı. Bununla birlikte, Keira Walsh ve Erin Cuthbert gibi üst düzey orta saha oyuncularıyla birlikte antrenman yaparak, Blues’un ortamında öğreneceği hâlâ çok şey vardı.

    "Her hafta oynamaktan, istediğim kadar oynayamamaya geçmek elbette farklı bir durum, ancak dünya çapındaki oyuncularla her gün antrenman yapmak gerçekten çok iyi," dedi 19 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında İngiltere U23 milli takımı kampındayken GOAL'a. "Kesinlikle öğrendiğimi düşünüyorum ve bu, gelişmeme gerçekten yardımcı oldu. Antrenmanlarda ve maçlarda bu kadar yüksek seviyedeki oyuncuları izleyebilmek, gelişimim için gerçekten çok iyi."

    Yılın başından beri Potter daha fazla süre almaya başladı. Chelsea'nin son 10 maçının 6'sında forma giydi ve Çarşamba günü Brighton'ı 2-1 yendikleri maçta kulüpteki ilk WSL ilk 11'ine çıktı; devre bitmeden hemen önce attığı gol, galibiyeti belirleyen gol oldu. Bu, ona Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandıran sağlam performansının en önemli anıydı.

    "Dürüst olacağım, hiç şaşırmadım," dedi Walsh maçtan sonra, kameradan çekinen genç takım arkadaşıyla birlikte Sky Sports'a konuşurken. "Onu her gün antrenmanlarda görüyorum. Bunun için uzun süre beklemek zorunda kaldı ama bunu fazlasıyla hak etti. O inanılmaz bir oyuncu ve gördüğünüz gibi önünde çok parlak bir gelecek var."

  • Lexi Potter England Women 2025Getty Images

    Nasıl gidiyor?

    Potter, Chelsea formasıyla bu fırsatları yakaladığında her seferinde bu potansiyelini sergiledi ve İngiltere milli takımında da bunu düzenli olarak gösterdi. Ekim ayında ilk kez U23 kadrosuna yükselen 19 yaşındaki oyuncu, bu sıçramaya ve WSL'de düzenli olarak forma giyen ve A Milli Takım'a çağrılan Ruby Mace ve Maisie Symonds gibi isimlerle birlikte oynamasına rağmen hiç de yersiz görünmüyor.

    İngiltere'nin genç takımlarında Potter'ı çalıştıran Lauren Smith, geçen ay "İki tam sezon boyunca A milli takım oyuncularıyla birlikte oynadı ve bu kendini gösteriyor" dedi. "U19'larda onları neredeyse genç yetişkinler olarak görüyorsunuz, ancak U23 ortamındayken - ve Chelsea'de de durumun aynı olduğundan eminim - o zaman yetişkin oluyorlar. Bu sosyal gruplar arasında nasıl hareket ettiklerini görüyorsunuz. Ancak en büyük değişiklik, her zaman bir sonraki seviyeye geçmek istedikleri için antrenmanlarda ve maçlarda ne kadar çaba gösterdikleri.

    "Eminim ki bir gün Sarina [Wiegman] ile görüşmek için çaba göstermeye başlayacaktır. Eminim ki Chelsea'de birkaç dakika daha oynamak isteyecektir. Onu oraya ulaştıracak şey, bir sünger gibi her şeyi emmek, ne yapılması gerektiğini öğrenmek ve bunu kendi tarzında yapmaktır; çünkü gidip bir sonraki Keira Walsh olamazsınız. Lexi Potter olmalısınız. Genç oyuncuların geçirdiği yolculuk muhtemelen budur, bunu kendi tarzlarında yapmalarını sağlamak. Her şey yerine oturduğunda, orada kesinlikle özel bir oyuncu olacak ve eminim onu çok göreceğiz."

  • Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    En büyük güçlü yanları

    Medya ile ilk temaslarında pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde utangaç bir izlenim bırakmasına rağmen, Potter sahaya çıktığında tam tersi bir tavır sergiliyor. Milli takımında kaptanlık pazubandını takmış olmasının yanı sıra, özellikle yaşına göre oldukça güçlü bir oyuncu; bu da ona birçok bire bir mücadelede üstünlük sağlamasına olanak tanıyor. Çarşamba günü WSL’de Chelsea formasıyla ilk kez 90 dakika sahada kaldığı maçta, 10 bire bir mücadelenin sekizinde galip geldi.

    Topa hakimiyeti, keskin pasları, hızlı karar verme yeteneği ve menzili olağanüstü, ayrıca topun olmadığı yerlerdeki hareketleri de dikkat çekiyor. Nitekim, Brighton'a attığı golde Potter, ceza sahasına geç bir koşu yaparak etkili bir vuruşla skoru belirledi.

    Zihinsel açıdan da beğenilecek çok şey var. Potter'ın Chelsea'deki ortama uyum sağlama ve İngiltere U23 takımına yükselme şekli, onun çalışkanlığını açıkça ortaya koyuyor ve Bompastor'un onun zihniyetini övmesine neden oluyor. Hala büyük sahnelerde daha fazla deneyim kazanması gerekiyor, ancak ilk işaretler, onun bu baskı anlarında performans gösterebileceğini gösteriyor.

  • Lexi Potter England Women 2026Getty Images

    Geliştirilebilecek alanlar

    Brighton maçında sergilediği top hakimiyeti ve bitiricilikteki kararlılığı göz önüne alındığında, Potter’ın oyununa daha fazla gol ve asist katması kesinlikle mümkün. İngiltere milli takımındaki gol istatistikleri yeterince iyi olsa da, Palace’ta geçirdiği iki sezon boyunca düzenli olarak forma giymesine rağmen tüm turnuvalarda sadece bir gol ve bir asist kaydetmeyi başardı.

    Box-to-box rolü oynamak, Potter'ın güçlü yönlerine gerçekten çok uygun, çünkü o hem savunmada hem de hücumda maça etki edebilen bir orta saha oyuncusu ve kariyerinde şimdiye kadar büyük ölçüde bu pozisyonda kullanıldı. Eğer son üçte bir sahadaki varlığını avantaja çevirip, yeteneklerini kullanarak gol katkıları yaparsa, bir üst seviyeye çıkabilir.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    Sıradaki... Georgia Stanway mi?

    Walsh, Potter’ın Chelsea’de “hayranlık duyduğu” ve her gün bir şeyler öğrendiği bir isim olsa da, Potter’ın daha çok ortak noktası olan kişi, bir başka İngiliz orta saha oyuncusu olan Georgia Stanway’dir.

    Walsh, konservatif bir rolden maçları yöneten derin oyun kurucu iken, Stanway ise bu sezon Bayern Münih'te daha defansif bir rolde harika bir iş çıkarsa da, en iyi özellikleri box-to-box rolüyle öne çıkan, hareketli bir orta saha oyuncusudur.

    Stanway gibi, Potter de ikili mücadelelerde çok başarılı ve topun olmadığı yerlerdeki hareketleri muhteşem. Yine de, tek eksiği gol ve asistleri. Ancak bu son vuruş, genellikle genç oyuncular deneyim kazandıkça gelişen bir şey ve Potter, gelişim sürecinde son üçte bir alanda daha da olgunlaşacak potansiyele sahip olduğu açık.

  • Sonia Bompastor Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Şimdi ne olacak?

    Kabul etmek gerekirse, Chelsea’yi vuran inanılmaz sayıdaki sakatlık, Potter’ın WSL’deki ilk ilk 11’de yer almasında etkili oldu; ancak Bompastor’un ona güvenip görev verdiğinin de açık olduğu ortada. Lyon'da akademi başkanı olarak görev yaptığı günlere kadar uzanan genç oyuncuları geliştirme geçmişi olan ve hafta ortasında Blues'un 13 yıldır en genç WSL XI kadrosunu açıklarken bu yönünü ortaya koyan Chelsea teknik direktörü, Potter'ın gelişiminde önemli bir rol oynayacak.

    Ocak ayında genç oyuncuya kiralık transfer ilgisi olduğu yönündeki haberlerin ortasında, Bompastor sezonun ikinci yarısında önemli bir rol oynayabileceğini hissederek onu takımda tutmayı tercih etti.

    "Ne kadar iyi olabileceğini biliyorum," dedi Bompastor, sezonun başlarında Potter hakkında. "Sonia bana çok yardımcı oldu," diye ekledi oyuncu geçen hafta. "Bana gerçekten destek oldu ve iyi geri bildirimler verdi. Ne zaman konuşsak, beni gerçekten dinledi. Gelişimime gerçekten yardımcı olduğunu hissediyorum."

    Şu andan sezon sonuna kadar, karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ederken, Chelsea'deki dünya çapındaki oyunculardan da çok şey öğrenmesi gerekiyor. Çarşamba günkü dönüm noktası niteliğindeki maç, zaten önemli birkaç ayın içindeki bir başka büyük an oldu; Eylül ayında U20 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediği bu yıl, onun için daha da önemli hale gelecek.

    Bu yolda devam ederse ve sahada kalma süresi artarsa, Sarina Wiegman'ın da bu genç oyuncuyu yakından takip etmemesi için hiçbir neden yok. Lionesses'in teknik direktörü, düzenli olarak gelecek vaat eden genç yetenekleri A milli takıma çağırıyor; 2025'te yedi oyuncuya ilk milli maç fırsatı verdi ve 2026'nın ilk kampında bir oyuncuya daha bu fırsatı sundu.

    Potter, Aralık ayında GOAL'a verdiği demeçte, "Oyuncuların A Milli Takım'a yükselip bu deneyimi ve fırsatı yakalamasını görmek, kariyer yolları açısından gerçekten olumlu bir gelişme" demişti. Wiegman, sıradaki isimlerden biri olma yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

