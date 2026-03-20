Lexi Potter: Chelsea ve İngiltere milli takımında Keira Walsh'tan ilham alan genç oyuncu, Georgia Stanway'e benzer özellikler sergiliyor

"Muhtemelen iki, belki de üç yıldır, kendi altyapımızdan yetişen oyuncu kotamızı nasıl geliştireceğimiz ve oyuncuları nasıl yetiştireceğimiz konusunda çok sıkı çalışıyoruz; çünkü en azından bizim kulübümüzde, akademiden doğrudan A takım futboluna geçemeyeceklerini biliyoruz. İster kiralık oyuncularla anlaşmak olsun, ister Maika Hamano gibi farklı uluslararası yetenekleri transfer edip kendi yöntemlerimizle yetiştirmek olsun, önümüzdeki 12 ay içinde bunun meyvelerini gerçekten almaya başlayacağımızı düşünüyorum," diye açıkladı Hayes, Şubat 2024'te gazetecilere verdiği demeçte. Sezonun ortasında Aggie Beever-Jones'un ilk takımın kilit oyuncusu olarak ortaya çıkması, taraftarlara yerli yetenekler konusunda heyecanlanacak çok şey vermişti.

"Aggie kesinlikle bu çalışmanın bir örneği, ama tek başına kalmayacak," diye ekledi Hayes. "Daha fazlası gelecek, bundan eminim. Bu genç oyuncuların çoğu beni heyecanlandırıyor. Lexi Potter beni heyecanlandırıyor. Bence o, en iyi genç oyunculardan biri olacak. [Lola Brown da beni heyecanlandırıyor.] Chelsea'nin kadrosunda gerçekten çok iyi genç oyuncular var ve eminim ki beş yıl sonra buraya bir taraftar olarak geri geldiğimde, bazılarını A takımda izliyor olacağım."

O zamanlar Potter, kariyerinin ilk kiralık dönemini ikinci ligdeki Crystal Palace'ta geçiriyordu. Londra kulübü birinci lige yükseldiğinde, o da kilit bir oyuncu olmuştu; bir yıl sonra Eagles'ın Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda geri döndüğünde de bu statüsünü korudu. Ancak şimdi 19 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin A takımında yer alıyor ve Çarşamba günü, kulüpteki ilk lig maçına ilk WSL golünü atarak damga vurdu. Bu gol, Brighton karşısında alınan hayati galibiyette maçın galibiyet golü oldu.

Hayes'in halefi olan Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor'un genç oyunculara güvenme konusundaki geçmiş performansı ve Potter'ın bu sezon şimdiye kadar kendisine tanınan fırsatlarda gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında, Hayes haklı çıkmış gibi görünüyor; eski kulübünü izlemek için bir dahaki sefere Batı Londra'ya geldiğinde, bu yetenekli genç orta saha oyuncusunu izliyor olabilir.