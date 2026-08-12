Lewis-Skelly, pazar günü oynanacak Community Shield öncesinde hazırlıklarını sürdüren Arsenal'da sezon öncesi kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu ve son iki hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

Orta saha oyuncusu, geçen yıl zorlu bir sezon geçirdi ve savunmadaki sıralamada Riccardo Calafiori ile Piero Hincapie'nin gerisine düştü. Ancak Lewis-Skelly, kısa süre önce doğal pozisyonu olan merkez orta sahada formunu buldu ve Arsenal'a üzerinde düşünmesi gereken bir tablo sundu.

Kulüp daha önce £100 milyon gelir elde etmek için Lewis-Skelly ile Ethan Nwaneri'yi satmayı değerlendirmiş olsa da, son dönemdeki etkileyici performansları işleri karmaşıklaştırdı. Yoğun rekabete rağmen Lewis-Skelly, bu sezon Mikel Arteta yönetiminde düzenli ilk 11 oyuncusu olarak kendini kabul ettirmekte kararlı.