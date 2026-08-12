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Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Lewis-Skelly, Manchester United ve Chelsea'nin ilgisine rağmen Arsenal'de kalıp forma savaşı vermekte kararlı

Transfers
M. Lewis-Skelly
Arsenal
M. United
Chelsea
Premier Lig

Myles Lewis-Skelly, kulüpte kalıp ilk 11'de bir yer için mücadele etme isteğine rağmen Arsenal'de belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Altyapıdan yetişen oyuncu sezon öncesinde etkileyici bir performans sergilese de, kadrodaki yoğun rekabet ve rakip Premier League ekipleri Manchester United ile Chelsea'nin ilgisine dair haberler, orta saha oyuncusunun yaz aylarında transfer olasılığını hâlâ gündemde tutuyor.