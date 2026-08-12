Getty Images Sport
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Lewis-Skelly, Manchester United ve Chelsea'nin ilgisine rağmen Arsenal'de kalıp forma savaşı vermekte kararlı
Sezon öncesi yükseliş ve belirsiz gelecek
Lewis-Skelly, pazar günü oynanacak Community Shield öncesinde hazırlıklarını sürdüren Arsenal'da sezon öncesi kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu ve son iki hazırlık maçına ilk 11'de başladı.
Orta saha oyuncusu, geçen yıl zorlu bir sezon geçirdi ve savunmadaki sıralamada Riccardo Calafiori ile Piero Hincapie'nin gerisine düştü. Ancak Lewis-Skelly, kısa süre önce doğal pozisyonu olan merkez orta sahada formunu buldu ve Arsenal'a üzerinde düşünmesi gereken bir tablo sundu.
Kulüp daha önce £100 milyon gelir elde etmek için Lewis-Skelly ile Ethan Nwaneri'yi satmayı değerlendirmiş olsa da, son dönemdeki etkileyici performansları işleri karmaşıklaştırdı. Yoğun rekabete rağmen Lewis-Skelly, bu sezon Mikel Arteta yönetiminde düzenli ilk 11 oyuncusu olarak kendini kabul ettirmekte kararlı.
- Getty Images Sport
BBC Sport'un haberine göre Lewis-Skelly, ocak ayında Manchester United'a önerildi, ancak Arsenal oyuncuyu diğer takımlara aktif olarak pazarlamadıklarında ısrar ediyor. Manchester United, Luke Shaw'un istikrarsız bir sakatlık geçmişine sahip olması ve Patrick Dorgu'nun Michael Carrick tarafından daha ileri bir rolde kullanılması nedeniyle sol tarafta oynayabilen bir oyuncu arıyor.
United ayrıca Lewis Hall'la da ilgilendi, ancak böyle bir anlaşmanın karmaşık olacağını kabul ediyor. Benzer şekilde, Chelsea'ye de Lewis-Skelly'yi transfer etme fırsatının sunulduğu bildirildi.
Ancak Chelsea bu pozisyonda zaten Jorrel Hato ve Pep Chavarria'ya sahip. Avrupa kupaları olmadığı ve orta sahası kalabalık olduğu için Chelsea'nin, önce önemli satışlar yapmadıkça Lewis-Skelly için harekete geçmesi beklenmiyor.
Finansal fair play ve saf kâr
Arsenal, geçtiğimiz yaz £250 milyon harcayarak büyük yatırım yaptı ve Bruno Guimaraes'in £75 milyonluk transferinin ardından mevcut transfer döneminde de £100 milyonun üzerinde harcama gerçekleştirdi. Kulüp, mali dengeyi sağlamak için oyuncu çıkarmayı hedefliyor; Christian Norgaard'ı £7 milyon, Leandro Trossard'ı ise £15 milyon karşılığında zaten sattı. Altyapıdan yetişen bir oyuncu olduğu için Lewis-Skelly'nin transferi, muhasebe açısından son derece faydalı olacaktır.
Lewis-Skelly, daha önce Premier League kupasıyla kutlama yaptığı bir fotoğrafına "saf kâr" notunu düşerek kulüp için taşıdığı mali değerin son derece farkında olduğunu göstermişti. Ancak yeni Squad Cost Ratio kuralları, altyapıdan yetişen oyuncuların satışından elde edilen gelirin artık sözleşmelerinin süresine yayılmasını zorunlu kılıyor.
- Getty Images Sport
Lewis-Skelly için sırada ne var?
Arsenal'ın, transfer dönemi resmen kapanmadan önce kritik bir karar vermesi gerekiyor. Lewis-Skelly'nin pazar günü Manchester City'ye karşı oynanacak Community Shield'da forma giymesi muhtemel ve bu maç kritik bir vitrin olabilir. Guimaraes'in önünde garanti süre almayı başaramazsa, Manchester United durumunu yakından izlemeyi sürdürürken yurt içine geç bir transfer ihtimali güçlü şekilde masada kalmaya devam ediyor.
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