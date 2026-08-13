Alternatif seçenekler hâlâ değerlendirilebilir. Old Trafford’daki döneminde beş Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanan Evra, bir zamanlar kendisinin doldurduğu tahta uygun başka bir varis bulma çabaları sorulduğunda GOAL'e, Stake iş birliğiyle, şu ifadeleri kullandı: “Dikkatli olmak zorundasınız. [Tyrell] Malacia için insanlar hemen ‘yeni Patrice Evra bu’ demek istedi. Tüm saygımla söylüyorum, United’da oynadığınızda durum farklıdır. O forma gerçekten çok ağırdır.

“Luke Shaw o kişi olabilirdi ama ne yazık ki kaval kemiğini kırdığında o kötü sakatlığı yaşadı. Ve bundan geri dönmek açısından, bence yaptığı şey inanılmaz. Bir Dünya Kupası’nda performans gösterebilir çünkü bu sadece üç ay sürer ve insanlar İngiltere Milli Takımı’nda neden bu kadar iyi oynadığını anlayamadı. Ama bu zor. Luke’la da konuştum, sanırım bu yaklaşık beş yıl önceydi. Ve bilirsiniz, böyle bir sakatlık yaşadığınızda ikili mücadelelere yeniden yüzde 100 girmek istemezsiniz çünkü hâlâ bir travmanız olur.

“İşte bu yüzden birinin gelmesine ihtiyacımız var. Hall iyi bir sol bek. Ama dediğim gibi, kendimi kaptırmayı sevmiyorum. Malacia ‘yeni Patrice Evra’ydı.

“Ben bile izleyip ‘vay be’ diyordum. Sonra bir sakatlıktan sonra ya da her neyse, bir şey oldu. Yeni Patrice Evra olmak istiyorsanız, dokuz yıl boyunca istikrarlı şekilde oynamanız gerekir. Kaleciden bile daha fazla oynamanız gerekir. İnsanlar oyuncuları benimle kıyaslamak istediğinde karşılaşacağınız ilk meydan okuma bu olacaktır.

“Sonrasında elbette savunmada da hücumda da iyi olmanız gerekir. Peki Hall şu anda kulübünde ne yapıyor? Evet, ama ben hep şunu söylerim: Başka bir kulüpte oynadığınızda, iyi bir maç çıkarırsanız insanlar bunun harika bir maç olduğunu söyler. Ama United’da oynadığınızda, iyi bir maç normaldir. En iyi seviyenizde oynayıp müthiş bir maç çıkardığınızda bile bunun normal olduğunu söylerler.

“Normal bir maç oynadığınızda kötü bir maç oynadığınızı söylerler. Kötü bir maç oynadığınızda ise bunun hayatının en kötü maçı olduğunu söylerler. Bu tür eleştirileri kabul etmeye hazır mı? Ona sormamız gereken şey bu.”