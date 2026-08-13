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Lewis Hall, Man Utd'da 'yeni Patrice Evra' olabilir mi? Efsanevi Manchester United sol beki, transfer söylentilerinin ortasında Newcastle savunmacısına 'hayatının en kötü maçı' uyarısı yaptı
Manchester United, orta saha seçeneklerini güçlendirdi
United, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını elde etmesinin ardından Michael Carrick’e iki yıllık sözleşme verdi; böylece onu geçici teknik direktörlükten kalıcı göreve getirdi. Önemli transfer kararları da ona emanet ediliyor.
Tecrübeli Brezilya milli oyuncusu Casemiro’nun ayrılmasının ardından, orta sahaya takviye Manchester United için en büyük önceliklerden biri oldu. Andrey Santos ile Youri Tielemans bu ihtiyacın karşılanmasına yardımcı oldu; ikisi de hazırlık maçları serisinde öne çıkan isimler arasında yer aldı.
Bir diğer forvetin hedefte olduğuna dair konuşmalar var, çünkü Benjamin Sesko, ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan statta tek gerçek 9 numara olarak kalıyor; Marcus Rashford ise Barcelona’daki verimli kiralık döneminin ardından yeniden kadroya dahil ediliyor.
- Getty/GOAL
Manchester United savunma hattını güçlendirebilir
United'ın savunma hattası soru işaretleriyle karşı karşıya ve bu bölgede takviyeye ihtiyaç olduğu yaygın şekilde kabul ediliyor. Hall, 21 yaşında olmasıyla, sol bekte Luke Shaw ile rekabet edebilecek faydalı bir uzun vadeli seçenek olurdu.
Manchester United'ın İngiltere milli oyuncusu için 60 milyon sterlin (81 milyon dolar) ödemeye hazır olduğu öne sürülüyor, ancak St James’ Park'tan zaten yaşanan büyük üst düzey oyuncu çıkışı göz önüne alındığında, bu bile Newcastle'ı satışa ikna etmeye yetmeyebilir.
Hall, Man Utd için 'yeni Evra' olabilir mi?
Alternatif seçenekler hâlâ değerlendirilebilir. Old Trafford’daki döneminde beş Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanan Evra, bir zamanlar kendisinin doldurduğu tahta uygun başka bir varis bulma çabaları sorulduğunda GOAL'e, Stake iş birliğiyle, şu ifadeleri kullandı: “Dikkatli olmak zorundasınız. [Tyrell] Malacia için insanlar hemen ‘yeni Patrice Evra bu’ demek istedi. Tüm saygımla söylüyorum, United’da oynadığınızda durum farklıdır. O forma gerçekten çok ağırdır.
“Luke Shaw o kişi olabilirdi ama ne yazık ki kaval kemiğini kırdığında o kötü sakatlığı yaşadı. Ve bundan geri dönmek açısından, bence yaptığı şey inanılmaz. Bir Dünya Kupası’nda performans gösterebilir çünkü bu sadece üç ay sürer ve insanlar İngiltere Milli Takımı’nda neden bu kadar iyi oynadığını anlayamadı. Ama bu zor. Luke’la da konuştum, sanırım bu yaklaşık beş yıl önceydi. Ve bilirsiniz, böyle bir sakatlık yaşadığınızda ikili mücadelelere yeniden yüzde 100 girmek istemezsiniz çünkü hâlâ bir travmanız olur.
“İşte bu yüzden birinin gelmesine ihtiyacımız var. Hall iyi bir sol bek. Ama dediğim gibi, kendimi kaptırmayı sevmiyorum. Malacia ‘yeni Patrice Evra’ydı.
“Ben bile izleyip ‘vay be’ diyordum. Sonra bir sakatlıktan sonra ya da her neyse, bir şey oldu. Yeni Patrice Evra olmak istiyorsanız, dokuz yıl boyunca istikrarlı şekilde oynamanız gerekir. Kaleciden bile daha fazla oynamanız gerekir. İnsanlar oyuncuları benimle kıyaslamak istediğinde karşılaşacağınız ilk meydan okuma bu olacaktır.
“Sonrasında elbette savunmada da hücumda da iyi olmanız gerekir. Peki Hall şu anda kulübünde ne yapıyor? Evet, ama ben hep şunu söylerim: Başka bir kulüpte oynadığınızda, iyi bir maç çıkarırsanız insanlar bunun harika bir maç olduğunu söyler. Ama United’da oynadığınızda, iyi bir maç normaldir. En iyi seviyenizde oynayıp müthiş bir maç çıkardığınızda bile bunun normal olduğunu söylerler.
“Normal bir maç oynadığınızda kötü bir maç oynadığınızı söylerler. Kötü bir maç oynadığınızda ise bunun hayatının en kötü maçı olduğunu söylerler. Bu tür eleştirileri kabul etmeye hazır mı? Ona sormamız gereken şey bu.”
- Getty
Manchester United, transfer döneminin son günü öncesinde tüm seçenekleri değerlendiriyor
Chelsea ve Newcastle kadrolarında zaman geçiren, ayrıca İngiltere Milli Takımı'nda A seviyesinde dört kez forma giyen Hall, en büyük vitrinlerde oynamaya alışkın. Manchester'daki hayata uyum sağlamakta fazla zorlanmaması gerekir.
Ancak United'ın, transfer döneminin sonlarında yapılabilecek hamleler için kaynak yaratma amacıyla daha bütçe dostu alternatifleri değerlendirdiği söyleniyor ve Evra'nın görkemli izinden gitme görevinin başka birine verilmesi de mümkün.
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