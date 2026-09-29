Lewis Ferguson, yaz döneminde Rangers iddialarının ardından Bologna'ya bağlılığını yineledi ancak çocukluk hayalinin sürdüğünü kabul etti

Orta saha oyuncusu, eski teknik direktör Vincenzo Italiano döneminde geçen sezon gözden düşmesinin ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalmıştı; takımı 2024-25 Coppa Italia şampiyonluğuna taşımasına rağmen, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçın yalnızca 32'sine ilk 11'de başlamıştı.

Glasgow devleriyle ilgili bağlantılar hakkında konuşan Ferguson şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan sonra geleceğim hakkında uzun uzun düşündüm ve biraz kararsızdım ama hiçbir şey hiçbir zaman o kadar yakın olmadı. Sezon öncesi çalışmalara döndüğümde yeni bir teknik direktörümüz vardı [Domenico Tedesco] ve bu yeni bir başlangıç gibiydi.

"O zamandan beri yeniden değişiklik oldu [Raffaele Palladino ile], yani son iki ayda üç yeni teknik direktörüm oldu [İskoçya ile Sebastien Pocognoli de dahil]. Geleceğimin nasıl şekilleneceği konusunda uzun uzun düşündüm ve sonunda bunun hâlâ Bologna'da olacağına karar verdim. Orada geçirdiğim her andan keyif aldım. Mesele sadece bu yolculuğu sürdürmek ve beni nereye götüreceğini görmekti."