Getty Images Sport
Çeviri:
Lewis Ferguson, yaz döneminde Rangers iddialarının ardından Bologna'ya bağlılığını yineledi ancak çocukluk hayalinin sürdüğünü kabul etti
Orta saha oyuncusu yaz transferi söylentilerine yanıt verdi
Bologna kaptanı Ferguson, yaz transfer döneminde Rangers'a gideceğine dair yoğun spekülasyonlara rağmen Serie A kulübüne bağlılığını yineledi. İskoçya milli futbolcusu, Dünya Kupası'nın ardından seçeneklerini değerlendirdiğini kabul etti ancak ayrılığın hiçbir zaman gerçekleşmeye yakın olmadığını vurguladı. Rossoblu formasıyla 140 resmi maça çıkan Ferguson, yeni teknik ekibin göreve gelmesinin ardından İtalya'daki kariyerine devam etmeyi tercih etti.
- IPA Sport
İskoçya milli oyuncusu, kariyer tercihlerini açıkladı
Orta saha oyuncusu, eski teknik direktör Vincenzo Italiano döneminde geçen sezon gözden düşmesinin ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalmıştı; takımı 2024-25 Coppa Italia şampiyonluğuna taşımasına rağmen, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçın yalnızca 32'sine ilk 11'de başlamıştı.
Glasgow devleriyle ilgili bağlantılar hakkında konuşan Ferguson şunları söyledi: "Dünya Kupası'ndan sonra geleceğim hakkında uzun uzun düşündüm ve biraz kararsızdım ama hiçbir şey hiçbir zaman o kadar yakın olmadı. Sezon öncesi çalışmalara döndüğümde yeni bir teknik direktörümüz vardı [Domenico Tedesco] ve bu yeni bir başlangıç gibiydi.
"O zamandan beri yeniden değişiklik oldu [Raffaele Palladino ile], yani son iki ayda üç yeni teknik direktörüm oldu [İskoçya ile Sebastien Pocognoli de dahil]. Geleceğimin nasıl şekilleneceği konusunda uzun uzun düşündüm ve sonunda bunun hâlâ Bologna'da olacağına karar verdim. Orada geçirdiğim her andan keyif aldım. Mesele sadece bu yolculuğu sürdürmek ve beni nereye götüreceğini görmekti."
Aile bağları, Ibrox hedefini körüklüyor
Köklü aile bağları onu Rangers'la bağlantılı tutuyor; babası Derek ve amcası Barry'nin kulübü temsil etmiş olması ve eski Aberdeen teknik direktörü Derek McInnes'in Ibrox'un başında bulunması da bunda etkili.
Bu ömür boyu süren bağı kabul eden Ferguson şunları ekledi: "Bir taraftar olarak büyüdüğüm ve ailemin kulüple bağlantılı olduğu sır değil. Bu çocukken benim için bir hayaldi ve bu değişmedi, ancak Bologna'da oyuncuyken bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Olabilir de olmayabilir de, ama bu her zaman aklımın bir köşesinde oldu."
- Getty Images Sport
Zorlu iç saha serisi kararlılığı sınar
27 yaşındaki oyuncuyu, Serie A'daki ilk beş maçtan yalnızca iki puan çıkaran Bologna'yı düşme hattının dışında tutmak için zorlu bir görev bekliyor. Kaptan, düşüşü durdurma çabası kapsamında yeni teknik direktör Palladino yönetiminde her dakika forma giydi. Sözleşmesinde 12 aylık opsiyonla birlikte iki yıl daha bulunurken, yurt içindeki istikrarı yeniden sağlamak tek önceliği olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun