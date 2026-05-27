Lewis ailesi, 'büyük hayal kırıklığı yaratan' sezonun ardından taraftarlara yazdığı açık mektupta Tottenham'ın satışı olasılığını reddetti
Kulüp sahipleri kötü performansın sorumluluğunu üstleniyor
Hayal kırıklığına uğramış taraftar kitlesine doğrudan seslenen Lewis ailesi, yakın geçmişteki büyük başarısızlıkları kabul etti. İki sezon üst üste ligi 17. sırada tamamlayan kulüp sahipleri, kulübün şu anki durumunun tarihi itibarından çok uzak olduğunu itiraf etti. 2025-26 sezonu özellikle çalkantılı geçti; kulüp, son gün Everton’ı 1-0 yenerek küme düşmekten kıl payı kurtuldu.
Açıklamada, "Taraftarlarımıza, 25 yıldır kulübün sahipleri olarak, Spurs'un iniş çıkışlarını sizinle birlikte yaşadık" denildi. "Bu sezon ve geçen sezon 17. sırada bitirmek, bu futbol kulübünün statüsünü veya potansiyelini yansıtmıyor. Çok hayal kırıklığına uğradık ve sizin hayal kırıklığınızı paylaşıyoruz. Siz de biz de bundan daha fazlasını bekliyoruz. Bunun bir daha asla olmaması gerektiğini biliyoruz."
Satıştan ziyade yatırıma öncelik verme
Taraftarların artan baskısına ve çoğunluk hissedarı ENIC'e yönelik sık sık yapılan protestolara rağmen, Lewis ailesi kulübün devralınmasıyla ilgili tüm söylentileri susturmak için harekete geçti. Aile, odaklarının bir çıkış stratejisinden ziyade uzun vadeli bir yeniden yapılanma üzerinde olduğunu vurguladı. Ailenin açıklaması, gelecekteki katılımları konusunda netti ve taraftarlara, kadroyu ve altyapıyı dönüştürmek için mali destek sağlanacağına dair güvence vermeyi amaçladı.
"Kulübü satmıyoruz. Hepimiz bu işin içindeyiz. Kulübe yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunun daha fazlasını göreceksiniz," diye açıkladı aile. "Bu, takımlarımıza, akademimize, kulüp yönetimine ve daha fazlasına yatırım yapılmasını gerektirecek ve biz buna tam olarak kararlıyız. Amacımız, kulübün ruhunu yeniden yakalamak ve bizi her zaman tanımlayan heyecan, korkusuzluk ve cesur futbolu geri getirmektir. Bu, futbolun her şeyden önce geldiği anlamına gelir. Yönetim Kurulu ve İcra Ekibi, bu hedefe ulaşmak için planlarını ortaya koydu."
'Güvenin sarsılması' itirafı
Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki yapısal değişiklikler şimdiden tüm hızıyla başladı. Yaklaşık 25 yıl boyunca kulübün başlıca karar vericisi olan Daniel Levy, kulüp sahiplerinin talebiyle yürütülen kapsamlı bir incelemenin ardından Eylül ayında başkanlık görevinden ayrılmaya davet edildi. Bu adım, iktidar dengesinde bir kaymaya işaret etti; Lewis ailesi artık kulübün idari işleyişini ve stratejik yönünü denetleme konusunda daha aktif bir rol üstleniyor.
Aile, şunları ekledi: “Kulübü yönetme yaklaşımımız, uzmanlara bu işi yapma konusunda güvenmek ve onların başarılı olmaları için destek olmak olmuştur ve olmaya devam edecektir. Karşılaştığımız sorunlar, fark ettiğimizden daha derindi ve son birkaç yıl içinde büyümelerine izin verilmişti. Bunun güveni zedelediğini biliyoruz ve bu güveni geri kazanmamız gerekiyor. Kulüp sahipleri olarak, kulübün içinde bulunduğu durumun nihai sorumluluğunu üstleniyoruz. Ayrıca Spurs'u yeniden inşa etmenin sorumluluğunu da üstleniyoruz.”
Yeniden yapılanma sürecine öncülük edecek yeni isimler
Genel müdür Vinai Venkatesham ilk yılında eleştirilere maruz kalsa da, kulüp yönetiminin tam desteğini elinde tutuyor. Kulüp, performans direktörü Dan Lewindon ve City Football Group'tan gelen yeni futbol operasyonları direktörü Rafi Moersen'in de aralarında bulunduğu yeni teknik kadroyla onu destekliyor. Bu atamalar, giderek artan sakatlık krizini yönetmekte zorlanan "bozuk" futbol departmanını düzeltmeye yönelik daha geniş çaplı çabaların bir parçası.
Lewis ailesi, mesajını şeffaflık vaadiyle sonlandırdı: “Spurs'u çok önemsiyoruz. Kulübün ihtiyaç duyduğu ve sizin hak ettiğiniz yeniden yapılanma süreci başladı. Gerekli olan değişim köklü bir değişim. Zaman ve özveri gerektirecek, ancak değişim gerçekleşiyor. Eylemlerin sözlerden daha güçlü olduğunu biliyoruz.”