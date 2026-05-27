Lewis ailesi, 'büyük hayal kırıklığı yaratan' sezonun ardından taraftarlara yazdığı açık mektupta Tottenham'ın satışı olasılığını reddetti

Taraftarların artan baskısına ve çoğunluk hissedarı ENIC'e yönelik sık sık yapılan protestolara rağmen, Lewis ailesi kulübün devralınmasıyla ilgili tüm söylentileri susturmak için harekete geçti. Aile, odaklarının bir çıkış stratejisinden ziyade uzun vadeli bir yeniden yapılanma üzerinde olduğunu vurguladı. Ailenin açıklaması, gelecekteki katılımları konusunda netti ve taraftarlara, kadroyu ve altyapıyı dönüştürmek için mali destek sağlanacağına dair güvence vermeyi amaçladı.

"Kulübü satmıyoruz. Hepimiz bu işin içindeyiz. Kulübe yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki aylarda bunun daha fazlasını göreceksiniz," diye açıkladı aile. "Bu, takımlarımıza, akademimize, kulüp yönetimine ve daha fazlasına yatırım yapılmasını gerektirecek ve biz buna tam olarak kararlıyız. Amacımız, kulübün ruhunu yeniden yakalamak ve bizi her zaman tanımlayan heyecan, korkusuzluk ve cesur futbolu geri getirmektir. Bu, futbolun her şeyden önce geldiği anlamına gelir. Yönetim Kurulu ve İcra Ekibi, bu hedefe ulaşmak için planlarını ortaya koydu."