87. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gol, Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki maçı belirledi. Hans-Dieter Flick'in takımı Wanda Metropolitano'da 2-1 galip geldi ve La Liga şampiyonluğu yolunda önemli bir adım attı: Ligin bitimine sekiz maç kala, Katalanlar öğleden sonra Mallorca deplasmanında 1-2 yenilen Real Madrid'in (eski Lazio oyuncusu Muriqi'nin golüyle) 7 puan üzerine çıktı. Barça, Madrid'i 2-1 yenerek şampiyonluğa doğru küçük bir adım attı. Colchoneros için bu, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a karşı alınan mağlubiyet de dahil olmak üzere üst üste üçüncü mağlubiyet oldu (Atletico yine de çeyrek finale yükseldiği için bu mağlubiyet çok da önemli değil). Takım 57 puanla dördüncü sırada kalırken, Pazartesi günü Girona'nın evinde oynayacak olan Villarreal, farkı +4'e çıkarabilir.
Lewandowski oyuna girer girmez gol attı: Barcelona, Atlético Madrid'i 2-1 yendi; Yamal şov yaptı ve Flick, Real Madrid'in 7 puan önünde
MAÇ
Atletico Madrid, Giuliano Simeone'nin golüyle Barcelona karşısında öne geçmişti; Simeone, ilk yarının 39. dakikasında La Liga'nın 30. haftasındaki bu büyük karşılaşmanın skorunu açmıştı, ardından 42. dakikada Dani Olmo'nun asistiyle Marcus Rashford skoru eşitledi. İlk yarının son dakikalarında sol bek olarak sahaya çıkan Nico Gonzalez, son adam faulü nedeniyle kırmızıkart gördü. Atletico, ikinci yarıyı 10 kişi tamamladı ve sonunda 87. dakikada çöktü: Maçı belirleyen, daha önce de belirtildiği gibi, birkaç dakika önce Rashford'un yerine oyuna giren Robert Lewandowski'nin golü oldu. Colchoneros'un hakeme itirazları: 49. dakikada Gerard Martìn, Thiago Almada'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü, ancak daha sonra kararını değiştirerek sarı kart gösterdi.
SON DÖRTÜNCÜ HAFTA ÖNCESİNDEKİ KLASİK MAÇ
Ligde rakibini mağlup ettikten sonra, Barcelona dört gün sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Atlético Madrid ile yeniden karşı karşıya gelecek: İlk maç kendi sahasında oynanacak, rövanş maçı ise yine Wanda Metropolitano'da oynanacak; bu iki maçın arasında ise 11 Nisan'da Espanyol ile oynanacak La Liga derbisi yer alıyor. Sezonun dördüncü son haftası kırmızı kalemle işaretlenmeli: 10 Mayıs'ta şampiyonluğu belirleyebilecek Clasico, Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Bu maçın ardından Barça, Alaves, Betis Sevilla ve Valencia ile karşılaşacak; Merengues ise Oviedo, Sevilla ve Athletic Bilbao ile mücadele edecek.