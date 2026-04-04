Lewandowski oyuna girer girmez gol attı: Barcelona, Atlético Madrid'i 2-1 yendi; Yamal şov yaptı ve Flick, Real Madrid'in 7 puan önünde

87. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı gol, Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki maçı belirledi. Hans-Dieter Flick'in takımı Wanda Metropolitano'da 2-1 galip geldi ve La Liga şampiyonluğu yolunda önemli bir adım attı: Ligin bitimine sekiz maç kala, Katalanlar öğleden sonra Mallorca deplasmanında 1-2 yenilen Real Madrid'in (eski Lazio oyuncusu Muriqi'nin golüyle) 7 puan üzerine çıktı. Barça, Madrid'i 2-1 yenerek şampiyonluğa doğru küçük bir adım attı. Colchoneros için bu, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a karşı alınan mağlubiyet de dahil olmak üzere üst üste üçüncü mağlubiyet oldu (Atletico yine de çeyrek finale yükseldiği için bu mağlubiyet çok da önemli değil). Takım 57 puanla dördüncü sırada kalırken, Pazartesi günü Girona'nın evinde oynayacak olan Villarreal, farkı +4'e çıkarabilir.



