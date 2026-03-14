İtalya'nın rekor şampiyonu Juventus Torino, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak konusunda somut bir ilgi gösteriyor gibi görünüyor. Bu haberi spor gazetesi Tuttosport verdi. Polonyalı forvetin FC Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 37 yaşındaki oyuncu gelecek planları konusunda ağzını sıkı tutarken, Juve'nin "Lewandowski Operasyonu"nu başlattığı söyleniyor. Tuttosport'a göre, transferle ilgili ilk görüşmeler bile yapılmış.
"Lewandowski Operasyonu": Büyük kulüp, FC Barcelona'nın yıldız forvetinin transferi konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor
Juve efsanesi David Trezeguet, Gazzetta dello Sport'ta Lewandowski'nin transferi için daha önce de şiddetle savunmuştu. Bianconeri ile üç şampiyonluk kazanan Trezeguet, Lewandowski'nin "Haaland'ın yanı sıra son gerçek forvetlerden biri" olduğunu ve "güçlü ve zeki" olduğunu söyledi. 48 yaşındaki Fransız dünya ve Avrupa şampiyonu, Lewandowski'yi "kendi elleriyle Torino'ya taşırdı".
Juventus'un yanı sıra, eski FC Bayern Münih ve BVB golcüsü, Suudi Arabistan ve MLS kulüpleriyle de anılıyor. Ayrıca Atletico Madrid, Fenerbahçe ve AC Milan gibi kulüpler de transfer söylentilerinde yer aldı.
Robert Lewandowski, Serie A'yı takdir ediyor
SportWeek'e verdiği röportajda Lewandowski, henüz karar vermediğini ve "geleceğim hakkında söyleyecek bir şey olmadığını" belirtti.
Aynı zamanda Polonyalı oyuncu, İtalya'nın Serie A ligi hakkında çok olumlu konuştu. Ligin "çok rekabetçi" olduğunu ve kendi değerlendirmesine göre "krizde olmadığını" belirtti.
Lewandowski, 2022 yılında FC Barcelona'ya transfer oldu ve bu takımla İspanya'da iki kez şampiyon, bir kez de kupa şampiyonu oldu. Şu anda forvet ve teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Katalanlar, La Liga'da lider konumda ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarışmaya devam ediyor.
Robert Lewandowski: 2025/26 Sezonu İstatistikleri
Oyunlar 34 Gol 14 Asist 3