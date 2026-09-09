Kirchner-Media
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Lewandowski'den daha iyi! Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'un nefes kesen galibiyetinde özel bir kilometre taşına ulaştı
Forvet 100 maç barajına ulaştı
Dortmund, salı akşamı Signal Iduna Park'ta Şampiyonlar Ligi lig aşaması kampanyasına Villarreal karşısında aldığı dramatik 3-2'lik galibiyetle başladı. Ev sahibi ekip, Renato Veiga'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti ancak Santiago Mourino eşitliği sağladı. Ardından Guirassy, biri yakın mesafeden yaptığı dokunuşla, diğeri penaltıdan olmak üzere iki gol attı. Forvetin olaylı gecesi, Gregor Kobel'in kurtarışının yüzüne çarpıp ağlara gitmesiyle, son dakikalarda istemeden kendi kalesine attığı golle noktalandı.
- kolbert-press
Gineli yıldız, Lewandowski'yi geride bıraktı
Belirleyici duble, Guirassy'yi BVB formasıyla 100 resmi maçta 64 gole taşırken, kulüp adına Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 25 maçta 19'a yükseltti ve Lewandowski'nin 17 gollük toplamını geride bıraktı. Son düdüğün ardından Primeile konuşan 30 yaşındaki forvet şunları söyledi: "Dortmund için yüz maç oynamış olmaktan çok ama çok mutluyum, bunun farkında bile değildim. Elbette, Lewandowski'nin rekorunu kırmak çok özel bir şey, çünkü o harika bir forvet."
Golcü forvet galibiyeti değerlendirdi
Bu tarihi kilometre taşı, Guirassy'nin 2024'te Stuttgart'tan gelmesinden bu yana Avrupa'daki dikkat çekici istikrarını perçinledi ve onu Dortmund'un tüm zamanlardaki Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde 24 golle yalnızca Marco Reus'un arkasında ikinci sıraya yerleştirdi. Forvet, çılgın geçen karşılaşmayı ve Liga ekibine karşı maçın sonlarında yanlışlıkla kendi kalesine attığı golü değerlendirirken şunları ekledi: "Bu gece tuhaf bir maçtı, çılgın bir maçtı. Daha iyi olabilirdik ama galibiyetten mutluyuz."
- Getty Images Sport
Dortmund kusursuz başlangıcını korudu
Dortmund şimdi hafta sonunda Bundesliga'daki görevine geri dönüyor ve Signal Iduna Park'ta Paderborn'u ağırlıyor. Borussia Dortmund, sezonun ilk iki maçından altı puan çıkararak ligdeki yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını korumak istiyor. Ev sahibi ekibin zirvedeki yerini korumayı hedeflediği bu maçta, Guirassy'nin hücumdaki etkili formu yine belirleyici olacak.
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