Belirleyici duble, Guirassy'yi BVB formasıyla 100 resmi maçta 64 gole taşırken, kulüp adına Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 25 maçta 19'a yükseltti ve Lewandowski'nin 17 gollük toplamını geride bıraktı. Son düdüğün ardından Primeile konuşan 30 yaşındaki forvet şunları söyledi: "Dortmund için yüz maç oynamış olmaktan çok ama çok mutluyum, bunun farkında bile değildim. Elbette, Lewandowski'nin rekorunu kırmak çok özel bir şey, çünkü o harika bir forvet."