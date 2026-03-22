Goal.com
Canlı
cm grafica lewandowski juve

Çeviri:

Lewandowski-Barcelona, sözleşme uzatması konusunda ilk sinyaller: MLS ve Juventus'un ilgisi arasında, geleceği henüz belirsiz

Lewandowski henüz geleceği konusunda karar vermedi: Barcelona'da kalması ihtimali de göz ardı edilmemeli.

Robert Lewandowski gelecek yıl nerede oynayacak? Barcelona'nın forvetiyle ilgili şüpheler, bir sonraki takımı hakkındaki söylentilerle birlikte giderek artıyor. 37 yaşında olmasına rağmen, hâlâ Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri ve onu bedelsiz transfer etme fikri birçok takımı cezbediyor; bunların başında İtalya'dan Juventus ve Milan geliyor.


Ancak Polonyalı oyuncu, geleceği hakkında henüz karar vermedi ve bu durum, Blaugrana'da bir yıl daha kalmasına da yol açabilir. Fabrizio Romano'nun haberine göre, kulüp, teknik direktör Hansi Flick'in menajeri olan Zahavi ile olası bir sözleşme yenilemesi hakkında görüştü.

  • BARSELONA İLE İLK GÖRÜŞMELER

    Lewandowski ile Barcelona Başkanı Laporta arasındaki ilişki çok iyi. Zahavi ile Katalan kulübü arasında, başkanın da belirttiği üzere yakında 2028'e kadar uzatılacağı duyurulacak olan Flick'in sözleşme yenilemesi için yapılan görüşmede, Lewandowski'nin durumu da gündeme geldi.

    Polonyalı oyuncu gelecek yıl ne yapacağına henüz karar vermedi ve menajeri tarafından sunulan seçenekler arasından hiçbirini dışlamadan çeşitli seçenekleri değerlendiriyor.


  • BELİRSİZ GELECEK

    Lewandowski, kısa süre önce SportWeek'e verdiği demeçte de belirttiği gibi, henüz nerede oynayacağına karar vermedi: "Geleceğim hakkında bugün açıkçası söyleyecek bir şey yok, dürüst olmak gerekirse. Hedefim, sezonu mümkün olduğunca çok galibiyet, gol ve şampiyonlukla bitirmek. Sonra bakarız. Bu konuyu düşünmüyorum ve karar vermedim; şu anda bu bir öncelik değil."


  • ARABİSTAN, MLS VE AVRUPA

    Lewandowski'nin önünde çeşitli seçenekler bulunuyor. Polonyalı oyuncuya Suudi Arabistan ve Avrupa'dan teklifler geldi. Ayrıca, birkaç teklifin geldiği MLS'ye de dikkat çekiliyor. Lewandowski, kariyerini nasıl sonlandıracağını dikkatle değerlendiriyor.

    Bu, ekonomik olmaktan çok yaşamla ilgili bir seçim olduğu için, yüksek bir maaş ve aynı zamanda ailesi için önemli bir şehre transfer olanağı sunabilecek ABD ligi seçeneğini de göz ardı etmemek gerekir.


  • JUVENTUS'UN GİRİŞİMİ

    İtalya'da Milan ve Juventus ile adı anılıyor. Özellikle Juventus, menajer ekibiyle temasa geçerek, Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Polonyalı oyuncunun kariyerini Juventus formasıyla sonlandırma olasılığını araştırdı.

    Ancak önemli olan, Lewandowski'nin kendi geleceğini kendisinin belirleyeceği. Şu anda Barcelona'da kalmak, Suudi Arabistan, Avrupa ve MLS arasında bir karar henüz verilmemiştir.


La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN