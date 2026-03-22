Lewandowski-Barcelona, sözleşme uzatması konusunda ilk sinyaller: MLS ve Juventus'un ilgisi arasında, geleceği henüz belirsiz

Robert Lewandowski gelecek yıl nerede oynayacak? Barcelona'nın forvetiyle ilgili şüpheler, bir sonraki takımı hakkındaki söylentilerle birlikte giderek artıyor. 37 yaşında olmasına rağmen, hâlâ Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri ve onu bedelsiz transfer etme fikri birçok takımı cezbediyor; bunların başında İtalya'dan Juventus ve Milan geliyor.





Ancak Polonyalı oyuncu, geleceği hakkında henüz karar vermedi ve bu durum, Blaugrana'da bir yıl daha kalmasına da yol açabilir. Fabrizio Romano'nun haberine göre, kulüp, teknik direktör Hansi Flick'in menajeri olan Zahavi ile olası bir sözleşme yenilemesi hakkında görüştü.