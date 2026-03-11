37 yaşındaki Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılma zamanı yaklaşıyor. Ancak eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih oyuncusu, gelecekteki takımı hakkında karar verme konusunda hiç endişeli görünmüyor: "Bu büyük kulüpte geçirdiğim yıllar, kulübün büyümesini sağlamak için ne kadar özveri ve sıkı çalışma gerektiğini görmemi sağladı. Geleceğe dair büyük bir hırs ve güven var" diyerek Barça hakkında The Athletic'e yorumda bulundu ve Joan Laporta'nın başkanlığını destekledi. "İstikrar ve uzun vadeli projeye olan güven çok önemli. Sürekliliğe ve bu kulübün değerlerini ve kimliğini gerçekten anlayan insanlara inanıyorum." Ancak üç aydan biraz daha uzun bir süre sonra bu kulüpten ayrılacak.
Lewandowski "%50 bile emin değil": MLS, Juventus, Milan, Barcelona'dan sonra nasıl bir gelecek?
CHICAGO'DAKİ EŞİ VE BERHALTER İLE KARŞILAŞMA
Lewandowski uzun süredir MLS'nin radarındaydı ve Chicago Fire'dan önemli bir teklif aldı: eşi, bazı evleri görmek için Amerikan şehrinde görüldü ve ayrıca franchise yöneticisi Gregg Berhalter, Polonyalı forvet ve menajeri Pini Zahavi ile Barselona'nın merkezindeki bir otelde kişisel olarak görüştü. Ancak şu ana kadar henüz kesin bir karar alınmadı. Forvet oyuncusu, bir sonraki hamlesi hakkında henüz hiçbir fikri olmadığını itiraf etti: "Henüz bilmiyorum, düşünmem gerekiyor. Şu anda neye karar vereceğim konusunda bir şey söyleyemem çünkühangi yolu seçeceğime %50 bile emin değilim. Yaşım ve tecrübem göz önüne alındığında, şimdi karar vermek zorunda değilim. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek, ama yine de baskı hissetmiyorum."
MILAN HAKKINDA SÖYLENTİLER
Diğer kulüpleri dikkatle izliyorlar, aralarında Haziran ayında Fullkrug'un West Ham'dan altı aylık kiralanma süresinin sona ereceği Milan da var. Lewandowski'nin aldığı maaş (yaklaşık 13 milyon net) göz önüne alındığında, bu transfer Ocak ayında Rossoneri için imkansızdı, ancak yaz aylarında çok zor olsa da imkansız değil.
Menajeriyleilişkileri olumlu, 2024'te Silvano Vos'un Rossoneri'ye gelmesiyle başlayan ve geçen Ağustos ayında Christopher Nkunku transferiyle güçlenen bu ilişki, Igli Tare'nin hemen pes eden bir yönetici olmadığını gösterdi.
JUVE: TREZEGUET'İN DESTEĞİ
Juventus'un forvet pozisyonunda da transfer yapması gerekecek: Openda takımdan ayrılacak, Vlahovic'in sözleşme yenileme görüşmeleri devam ederken, David'in durumu ise henüz belirsiz. Bu arada, eski Juventus forveti David Trezeguet, Lewandowski ile ilgili önemli bir görüş bildirdi: "Ben Lewandowski'yi 37 yaşında olsa bile bedelsiz transfer ederdim: O başka bir kategoride, Haaland ile birlikte son dokuz gerçek golcudan biri. Lewa eskisi gibi fiziksel olarak güçlü olmayabilir, ama Barcelona'da her zaman oynamasa da 14 gol attı: O güçlü ve zeki. Lewandowski, nereden geldiğini ve ondan ne beklendiğini bilerek Juve'ye gelecektir: gol atmak. Eğer mümkün olsaydı, onu Torino'ya kucağımda taşırdım."