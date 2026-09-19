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Levi Colwill, Brentford'un Xabi Alonso'nun Chelsea'sini küçük düşürmesinin ardından Chelsea'nin "yeterince iyi olmayan" performansını eleştirdi
Chelsea derbide küçük düşürüldü
Chelsea'nin savunmadaki zaafları acımasızca cezalandırıldı ve Brentford, Batı Londra derbisinde 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Golsüz geçen ilk yarının ardından Jaidon Anthony, kornerden gelen pozisyonda kilidi açtı; son bölümdeki kontra ataklar ise Igor Thiago ve Fabio Carvalho'nun farkı perçinlemesini sağladı. Bu ağır yenilgi, Alonso'yu Premier League'de üç maçtır galibiyetsiz bırakırken, takımı da bu sezon ilk kez gol atamadı.
- News Images
"Yeterince iyi değildik"
Colwill, Gtech Community Stadium'daki Chelsea savunmasının çöküşü hakkında sözünü sakınmadı. İngiltere milli takımının savunmacısı, son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşurken, takımın ileri çıkarken şekil ve disiplinini kaybetmesini eleştirdi.
İkinci yarıdaki performansı değerlendirirken şunları söyledi: "Zordu. Öncelikle bir duran toptan gol yememiz en iyisi değildi, bastırmaya çalıştık ve belki de kendimizi fazla açıkta bıraktık, yapmamamız gereken bazı paslar yaptık ve onlar bize kontra atakta vurdu, ikinci golü buldular ve üçüncü gol de ağır darbe oldu ve canımızı yaktı. İkinci yarıda yeterince iyi değildik ve milli maç arasında üzerinde çalışmamız gereken çok şey var."
Duran toplardaki pahalı zaaflar
Chelsea'nin savunmadaki kırılganlığı, bu sezon duran toplardan yedikleri beşinci golle bir kez daha net şekilde ortaya çıktı. Ceza sahası içindeki sıkıntılarına dikkat çeken Colwill, "Yeterince iyi değildik. Zaman zaman ceza sahasında fiziksel olarak ezildik, bu konuda kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Duran top antrenörümüze tamamen güveniyoruz ve hâlâ yeni şeylere uyum sağlıyoruz. Takım olarak gelişmemiz gerekiyor" dedi.
Tüm kadronun, kendilerini kurtarması için sadece hücum hattına bel bağlamak yerine kolektif sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan oyuncu, "Bence moralimiz düşmedi. Bu canımızı yaktı ve beraberlik golü için bastırdık ama kontra ataktan gol yedik. Bence moralimiz düşmedi. Hâlâ çok gelişmemiz gerekiyor. Bizi tehlikeden çıkarmaları için ön üçlüye güvenemeyiz. Geri kalanlarımız da mümkün olduğunca yardımcı olmak zorunda. Kesinlikle gelişecek çok alanımız var" ifadelerini kullandı.
- Mark Pain
Devre arasında acil düzeltmeler
Alonso, Premier League tarihinde takımının ilk beş maçında iki veya daha fazla gol yediğini gören sadece altıncı teknik direktör oldu. Yaklaşan üç haftalık milli ara, Chelsea'ye bu sezon şimdiden 12 gol yiyen savunma hattını organize etmek için kritik bir zaman sağlayacak. Chelsea, 10 Ekim'de Vitality Stadyumu'nda Bournemouth deplasmanına giderek yeniden başlangıç yapmayı hedefleyecek.
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