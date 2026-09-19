Chelsea'nin savunmadaki kırılganlığı, bu sezon duran toplardan yedikleri beşinci golle bir kez daha net şekilde ortaya çıktı. Ceza sahası içindeki sıkıntılarına dikkat çeken Colwill, "Yeterince iyi değildik. Zaman zaman ceza sahasında fiziksel olarak ezildik, bu konuda kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Duran top antrenörümüze tamamen güveniyoruz ve hâlâ yeni şeylere uyum sağlıyoruz. Takım olarak gelişmemiz gerekiyor" dedi.

Tüm kadronun, kendilerini kurtarması için sadece hücum hattına bel bağlamak yerine kolektif sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan oyuncu, "Bence moralimiz düşmedi. Bu canımızı yaktı ve beraberlik golü için bastırdık ama kontra ataktan gol yedik. Bence moralimiz düşmedi. Hâlâ çok gelişmemiz gerekiyor. Bizi tehlikeden çıkarmaları için ön üçlüye güvenemeyiz. Geri kalanlarımız da mümkün olduğunca yardımcı olmak zorunda. Kesinlikle gelişecek çok alanımız var" ifadelerini kullandı.