Süregelen mali kısıtlamalar, yönetim kurulunu altyapıya büyük ölçüde yaslanmaya zorladı ve Carlos Espi kalıbında bir başka cevheri keşfetmeyi umut etmelerine yol açtı. Bu uygun maliyetli strateji, Belçikalı yetenek Yanis Musuayi ile Avusturya genç milli oyuncusu Feanyi Ndukwe'nin Liverpool'dan kiralık olarak gelmesiyle daha da pekişti. Teknik ekibin gençlere olan inancı geçen sezon da açıkça görülmüştü; altyapıdan yetişen Nacho Perez ile Paco Cortes ikilisine de A takımda ilk kez forma şansı verilmişti.