ZUMA Press Wire
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Levante teknik direktörü Luis Castro, La Liga rekoru yaklaşırken 14 yaşındaki harika çocuk Diego Moyano'yu A takım antrenmanına çağırdı
Moyano, A takımla antrenmanlara katıldı
Portekizli teknik adam, perşembe günü Mart 2012 doğumlu savunmacıyı A takım antrenmanlarına dahil ederek bir kez daha meydan okuyan bir kumar oynadı. MARCA'ya göre sağ ayaklı genç, topla sakinliğini hava hakimiyeti ve savunmanın farklı bölgelerinde oynayabilme özelliğiyle birleştiriyor. Tecrübeli profesyonellerle birlikte antrenman yapması, Moyano'ya şimdi La Liga tarihinin en genç oyuncusu olma konusunda gerçek bir fırsat veriyor.
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Cesur genç oyuncu entegrasyonu meyvesini veriyor
Bu karar, Castro'nun doğum tarihlerine bakmaksızın ham yetenekleri hızlıca A takıma taşıma yönündeki korkusuz politikasını sürdürüyor. Bu kararlılık daha önce, 16 Ağustos 2026'da sol bek Marc Santos'un deplasmanda Espanyol'a karşı 3-0'lık yenilgiye rağmen üst düzey ligde tarihi bir ilk maçına çıkmasıyla da vurgulanmıştı. 15 yıl 288 günlükken, Santos, Levante'nin lig tarihindeki en genç ilk maçına çıkan oyuncusu oldu ve İspanya üst düzey lig tarihinde forma giyen en genç üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Mali baskı, akademiye olan bağımlılığı artırıyor
Süregelen mali kısıtlamalar, yönetim kurulunu altyapıya büyük ölçüde yaslanmaya zorladı ve Carlos Espi kalıbında bir başka cevheri keşfetmeyi umut etmelerine yol açtı. Bu uygun maliyetli strateji, Belçikalı yetenek Yanis Musuayi ile Avusturya genç milli oyuncusu Feanyi Ndukwe'nin Liverpool'dan kiralık olarak gelmesiyle daha da pekişti. Teknik ekibin gençlere olan inancı geçen sezon da açıkça görülmüştü; altyapıdan yetişen Nacho Perez ile Paco Cortes ikilisine de A takımda ilk kez forma şansı verilmişti.
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Genç harikayı üst düzeyde ilk maçına çıkma fırsatı bekliyor
Moyano'nun önündeki ilk sınav, zorlu lig maratonu sürerken teknik ekibi ikna edebilmek için keskinliğini ve soğukkanlılığını korumak olacak. Kümede kalma savaşı kapıdayken Castro, genç oyuncuyu rekabetçi maçların baskısına sürmeden önce doğru anı dikkatle belirlemek zorunda. Önümüzdeki haftalarda o ilk resmi dakikalar gelirse, savunmacı Avrupa futbolu genelinde aşılması pek olası olmayan dikkat çekici bir kilometre taşına imza atacak.
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