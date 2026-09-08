Kaptan, lig liderinin ivmesini bozma hedeflerinde taktik disiplinin ve kapsamlı hazırlığın kritik olacağını da ekledi. Kulüp medyasına verdiği röportajı sürdüren Brugue şöyle dedi: "Çalışacağız, iyi bir maç planı yapacağız, neden olmasın?"

Bu iyimserliğin temelinde, 2026 Şubat ayından bu yana sahalarındaki yenilmezlik serisi yatıyor. Castro'nun ekibi, La Liga'da sahasında oynadığı son dokuz maçta sekiz galibiyet aldı; buna 2026-27 sezonundaki iç saha açılışında Real Betis'e karşı elde edilen baskın 5-2'lik galibiyet de dahil. Ekip, son olarak da Malaga ile golsüz berabere kaldı.