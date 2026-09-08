ZUMA Press Wire
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Levante forveti Roger Brugue, Barcelona'nın La Liga'daki kusursuz başlangıcını durdurabileceklerine inanıyor
Kaptan, zayıf taraf etiketini reddetti
Levante kaptanı Brugue, La Liga lideri Barcelona bu hafta sonu Valencia'ya geldiğinde takımının Barcelona'nın ivmesini durdurabileceğine inanıyor. Luis Castro'nun ekibi, Katalan devlerini ligin beşinci haftasında 13 Eylül Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da ağırlayacak. Güçlü iç saha karnesine sahip olduklarını vurgulayan forvet, ev sahibinin sürpriz yapması için gerekli temele sahip olduğunu ifade etti.
- SOPA Images
Brugue, iç saha formuna güveniyor
Konuk ekibin yurt içindeki kusursuz formda geldiğini kabul eden Brugue, takımının iç saha avantajının kendilerine güçlü bir meydan okuma fırsatı vereceğine inanıyor. Kulübün resmi medya kanallarına konuşan Levante kaptanı, kararlı zihniyetlerini şu sözlerle vurguladı: "Barça harika bir rakip ve bu maça iyi formda geliyorlar, ancak biz de sahamızda güçlü olduğumuzu biliyoruz. Sahamızda üst üste altı maç kazandık ve oraya korkmadan, hiçbir aşağılık kompleksi olmadan gidiyoruz."
Levante kalesine güveniyor
Kaptan, lig liderinin ivmesini bozma hedeflerinde taktik disiplinin ve kapsamlı hazırlığın kritik olacağını da ekledi. Kulüp medyasına verdiği röportajı sürdüren Brugue şöyle dedi: "Çalışacağız, iyi bir maç planı yapacağız, neden olmasın?"
Bu iyimserliğin temelinde, 2026 Şubat ayından bu yana sahalarındaki yenilmezlik serisi yatıyor. Castro'nun ekibi, La Liga'da sahasında oynadığı son dokuz maçta sekiz galibiyet aldı; buna 2026-27 sezonundaki iç saha açılışında Real Betis'e karşı elde edilen baskın 5-2'lik galibiyet de dahil. Ekip, son olarak da Malaga ile golsüz berabere kaldı.
- AOP.Press
Yoğun fikstür, devleri test ediyor
Hansi Flick'in Barcelona'sı, 2026-27 sezonuna patlayıcı bir başlangıç yaptı; ligdeki ilk dört maçını da kazanırken 17 gol atıp yalnızca iki gol yedi. Levante deplasmanına gitmeden önce Katalan ekibi, çarşamba günü sahasında Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına çıkacak. Konuk ekibin sıkışık fikstürü, ev sahibine büyük bir sürprize imza atmak için ideal bir fırsat sunabilir.
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