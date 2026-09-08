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Adhe Makayasa

Çeviri:

Levante forveti Roger Brugue, Barcelona'nın La Liga'daki kusursuz başlangıcını durdurabileceklerine inanıyor

R. Brugue
Levante
Levante - Barcelona
Barcelona
La Liga

Levante kaptanı Roger Brugue, takımının bu hafta sonu Barcelona'nın La Liga sezonundaki kusursuz başlangıcını durdurabileceğinden emin. Hücum oyuncusu, Granotas'ın pazar günkü maça herhangi bir aşağılık kompleksi olmadan çıkacağını vurgularken, Ciutat de Valencia'da formda lig liderinin hızını kesmek için güçlü iç saha performanslarına güvendiklerini belirtti.

  • Kaptan, zayıf taraf etiketini reddetti

    Levante kaptanı Brugue, La Liga lideri Barcelona bu hafta sonu Valencia'ya geldiğinde takımının Barcelona'nın ivmesini durdurabileceğine inanıyor. Luis Castro'nun ekibi, Katalan devlerini ligin beşinci haftasında 13 Eylül Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da ağırlayacak. Güçlü iç saha karnesine sahip olduklarını vurgulayan forvet, ev sahibinin sürpriz yapması için gerekli temele sahip olduğunu ifade etti.

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    Brugue, iç saha formuna güveniyor

    Konuk ekibin yurt içindeki kusursuz formda geldiğini kabul eden Brugue, takımının iç saha avantajının kendilerine güçlü bir meydan okuma fırsatı vereceğine inanıyor. Kulübün resmi medya kanallarına konuşan Levante kaptanı, kararlı zihniyetlerini şu sözlerle vurguladı: "Barça harika bir rakip ve bu maça iyi formda geliyorlar, ancak biz de sahamızda güçlü olduğumuzu biliyoruz. Sahamızda üst üste altı maç kazandık ve oraya korkmadan, hiçbir aşağılık kompleksi olmadan gidiyoruz."

  • Levante kalesine güveniyor

    Kaptan, lig liderinin ivmesini bozma hedeflerinde taktik disiplinin ve kapsamlı hazırlığın kritik olacağını da ekledi. Kulüp medyasına verdiği röportajı sürdüren Brugue şöyle dedi: "Çalışacağız, iyi bir maç planı yapacağız, neden olmasın?"

    Bu iyimserliğin temelinde, 2026 Şubat ayından bu yana sahalarındaki yenilmezlik serisi yatıyor. Castro'nun ekibi, La Liga'da sahasında oynadığı son dokuz maçta sekiz galibiyet aldı; buna 2026-27 sezonundaki iç saha açılışında Real Betis'e karşı elde edilen baskın 5-2'lik galibiyet de dahil. Ekip, son olarak da Malaga ile golsüz berabere kaldı.

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    Yoğun fikstür, devleri test ediyor

    Hansi Flick'in Barcelona'sı, 2026-27 sezonuna patlayıcı bir başlangıç yaptı; ligdeki ilk dört maçını da kazanırken 17 gol atıp yalnızca iki gol yedi. Levante deplasmanına gitmeden önce Katalan ekibi, çarşamba günü sahasında Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına çıkacak. Konuk ekibin sıkışık fikstürü, ev sahibine büyük bir sürprize imza atmak için ideal bir fırsat sunabilir.

La Liga
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