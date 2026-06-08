Lennart Karl'ın sakatlığı ve turnuvanın başlangıcında ABD ile oynanan hazırlık maçında attığı golün ardından, Alman Milli Takımı'nda ilk 11'de yer alma şansı bile yüksek olan Sané'nin adaylığıyla ilgili kamuoyunda yürütülen tartışmalar kapsamında, DFB kaptanı kicker dergisine verdiği röportajda Julian Nagelsmann'ın kadrosuna "hak ettiği bir çağrı" yapıldığını belirtti.
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"Leroy'un tek sorunu aslında olumlu bir şey!" Ilkay Gündogan, Dünya Kupası başlamadan önce eleştirilen Sane'yi savundu
"Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu; çalkantılıydı, inişler ve çıkışlar yaşandı. Bana göre asıl önemli olan şu: Sezona sadece iyi başlamakla kalmadı, sezonu da iyi bitirdi; zor durumlardan her seferinde kendini kurtarmayı başardı. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum, bu kadroda yer almayı kesinlikle hak ediyor," dedi Gündogan.
Bununla birlikte orta saha oyuncusu, "Leroy'un tek sorunu"na da değindi. Sane, "maçta bir şeyler yüzde 100 yolunda gitmediğinde bazen öfkesini biraz fazla belli ediyor". Ancak Gündogan, bunun "hatta biraz olumlu bir şey" olduğunu da belirtti. "Çünkü o, insanların onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. Ona sık sık bir damga vuruluyor. Ama bence bu, onun hiçbir şeyi umursamadığı anlamına gelmiyor, her şeyden önce en çok kendine kızdığı anlamına geliyor."
Sane'nin kadroya seçilmesi, Alman taraftarlar ve bazı uzmanlar arasında oldukça şaşkınlık yaratmıştı. Gündogan'ın da belirttiği gibi, 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da oldukça inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Sonuçta 43 resmi maçta 16 gol katkısı kaydetti. Ancak Nagelsmann'ın, nispeten daha zayıf olan Süper Lig'de verimliliğini artırması yönündeki talebini yerine getiremedi. Üstelik Sane, bir ara Türk şampiyonunda ilk 11'deki yerini bile kaybetti.
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DFB Takımı: Sané, Curacao maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor
Sane'nin "sezonu iyi bitirdiği" iddiası, istatistiklere bakıldığında sadece kısmen doğru. 25. haftadaki İstanbul derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından, Sane şampiyonluk yolunda oynadığı yedi maçta sadece iki gol katkısı yaptı. Yine de çoğu zaman ilk 11'de yer aldı. Ayrıca, eski Münih ve Schalke oyuncusu, Mart ayında Gana ile oynanan hazırlık maçında yedek olarak oyuna girip Deniz Undav'ın 2-1'lik galibiyet golünü hazırlayarak etkileyici bir performans sergiledi.
Cumartesi günü ABD karşısında Sane, daha önce talihsiz bir performans sergilemiş olsa da, galibiyet golünü kendisi attı. Yine de Karl'ın ayrılmasıyla birlikte, Pazar günü Curacao karşısında ilk 11'de yer alacağına dair pek çok işaret var. Sağ kanatta klasik bir alternatif olarak Nagelsmann'ın elinde VfB Stuttgart'tan Jamie Leweling de bulunuyor, zira Karl'ın yedeği Assan Ouedraogo orta sahada oynuyor. Ayrıca, her halükarda ilk 11'de yer alacak olan Kai Havertz sağ kanada kayabilir ve böylece forvet merkezinde Deniz Undav veya Nick Woltemade'ye yer açabilir.
Leroy Sané: Almanya Milli Takımı'ndaki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 76 Gol 17 Asist 11