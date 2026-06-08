"Leroy'un tek sorunu aslında olumlu bir şey!" Ilkay Gündogan, Dünya Kupası başlamadan önce eleştirilen Sane'yi savundu

"Leroy'un sezonu benimkine çok benziyordu; çalkantılıydı, inişler ve çıkışlar yaşandı. Bana göre asıl önemli olan şu: Sezona sadece iyi başlamakla kalmadı, sezonu da iyi bitirdi; zor durumlardan her seferinde kendini kurtarmayı başardı. Ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum, bu kadroda yer almayı kesinlikle hak ediyor," dedi Gündogan.

Bununla birlikte orta saha oyuncusu, "Leroy'un tek sorunu"na da değindi. Sane, "maçta bir şeyler yüzde 100 yolunda gitmediğinde bazen öfkesini biraz fazla belli ediyor". Ancak Gündogan, bunun "hatta biraz olumlu bir şey" olduğunu da belirtti. "Çünkü o, insanların onun hakkında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. Ona sık sık bir damga vuruluyor. Ama bence bu, onun hiçbir şeyi umursamadığı anlamına gelmiyor, her şeyden önce en çok kendine kızdığı anlamına geliyor."

Sane'nin kadroya seçilmesi, Alman taraftarlar ve bazı uzmanlar arasında oldukça şaşkınlık yaratmıştı. Gündogan'ın da belirttiği gibi, 30 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da oldukça inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Sonuçta 43 resmi maçta 16 gol katkısı kaydetti. Ancak Nagelsmann'ın, nispeten daha zayıf olan Süper Lig'de verimliliğini artırması yönündeki talebini yerine getiremedi. Üstelik Sane, bir ara Türk şampiyonunda ilk 11'deki yerini bile kaybetti.