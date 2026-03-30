Leroy Sané yuhalandı: Deniz Undav taraftarlara duygusal bir çağrıda bulundu - Nagelsmann, VfB yıldızının büyük umudunu anında suya düşürdü

Ardından, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kendisine verdiği görevi de kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Zaten Nagelsmann maç öncesinde Undav'ın "daha çok bir golcü" olduğunu tekrar belirtmişti: "Deniz, özellikle rakip yorgun düştüğünde birçok iyi hareket sergiliyor. Maçta çok çalışmak zorunda kaldığında ise nitelikleri biraz kayboluyor."

Yani, DFB takımının yoğun ve fiziksel olarak zorlu pres oyununa pek bir katkı sağlamayan, ancak yorgun bir rakibe son darbeyi vurabilen değerli bir yedek oyuncu.

Ve Undav da o akşam tam olarak bunu yaptı. 88. dakikada, yine oyuna sonradan giren Leroy Sane'nin kafayla yaptığı ortayı uzun bacağıyla gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi. Bu, yedinci milli maçında attığı dördüncü golüydü. Etkileyici bir istatistik. Undav oynadığında, milli takımda da çoğunlukla gol atıyor.

Yine de, galibiyet golüne ve VfB'deki inanılmaz istatistiklerine rağmen, Dünya Kupası'ndaki rolünün daha fazla büyümeyeceği tahmin ediliyor. Undav, Gana maçındaki performansının ardından bunu açıkça umduğunu söyledi. "Milli takım teknik direktörüyle bir görüşme yaptım. Rolümü biliyorum, ancak bu tür gollerle rolüm belki de değişebilir," diyen Undav, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bunu kabul ediyorum."

Ve bu böylesi daha iyi olabilir, çünkü Nagelsmann maçtan sonra, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde Undav'ın yedek rolünün "muhtemelen" değişmeyeceğini oldukça net bir şekilde ifade etti. "Göreceğiz," dedi Nagelsmann, Undav'ın rolüyle ilgili soruya biraz dişlerini gıcırdatarak: "Pek olası değil, rol görüşmelerini Mart ayı için değil, Dünya Kupası için yapıyorum."