Deniz UndavIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

Çeviri:

Leroy Sané yuhalandı: Deniz Undav Alman taraftarlara duygusal bir çağrıda bulundu - Nagelsmann, VfB yıldızının büyük umudunu anında suya düşürdü

Önce yedek kulübesinde, sonra galibiyet golünü atan oyuncu ve sonunda da takımın duygusal lideri: Deniz Undav, yedek rolünden en iyi şekilde yararlandı. Yine de fazla umutlanmamalı.

Deniz Undav, Almanya Milli Takımı'nın bir uluslararası maçının başlangıcında, hem de Stuttgart Stadyumu'ndaki kendi evinde bir kez daha yedek kulübesinde oturduğunda, 29 yaşındaki oyuncunun iki saatten biraz daha kısa bir süre sonra ARD Sportschau programında kendisi için "mükemmel bir akşam"dan bahsedeceği pek de akla gelmezdi. Ama öyle oldu. 

Bu sezon 23 gol ve 13 asistle açık ara en iyi Alman hücum oyuncusu olan Undav, devre arasından sonra nihayet kendini kanıtlama şansı buldu. Stuttgart'taki seyirciler, ilk yarı boyunca "Deniz Undav" tezahüratlarıyla bunu talep etmişti. "Taraftarların arkamda olduğunu duymak" "muhteşem" bir şeydi, dedi.

Gana maçında milli takım oyuncularının notları ve bireysel değerlendirmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

  • Ardından, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kendisine verdiği görevi de kusursuz bir şekilde yerine getirdi. Nagelsmann maç öncesinde bir kez daha Undav'ın "daha çok bir golcü" olduğunu söylemişti: "Deniz, özellikle rakip yorgun düştüğünde birçok iyi hareket sergiliyor. Maçta çok çalışmak zorunda kaldığında ise nitelikleri biraz kayboluyor."

    Yani, DFB takımının yoğun ve fiziksel olarak zorlu pres oyununa pek bir katkı sağlamayan, ancak yorgun bir rakibe son darbeyi vurabilen değerli bir yedek oyuncu. 

    Ve Undav da o akşam tam olarak bunu yaptı. 88. dakikada, yine oyuna sonradan giren Leroy Sane'nin kafayla yaptığı ortayı uzun bacaklarıyla gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi. Bu, yedinci milli maçında attığı dördüncü golüydü. Etkileyici bir istatistik. Undav oynadığında, milli takımda da çoğunlukla gol atıyor.

    Yine de, galibiyet golüne ve VfB'deki inanılmaz istatistiklerine rağmen, Dünya Kupası'ndaki rolünün daha da büyümeyeceği tahmin ediliyor. Undav, Gana maçındaki performansının ardından bunu açıkça umduğunu söyledi. "Milli takım teknik direktörüyle bir görüşme yaptım. Rolümü biliyorum, ancak bu tür goller sayesinde rolüm belki de değişebilir," diyen Undav, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bunu kabul ediyorum."

    Ve bu böylesi daha iyi olabilir, çünkü Nagelsmann maçtan sonra, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde Undav'ın yedek rolünün "muhtemelen" değişmeyeceğini oldukça net bir şekilde ifade etti. "Göreceğiz," dedi Nagelsmann, Undav'ın rolüyle ilgili soruya biraz dişlerini gıcırdatarak: "Pek olası değil, rol görüşmelerini Mart ayı için değil, Dünya Kupası için yapıyorum."

    Nagelsmann, Undav tartışmasında "güvenilirliğine" işaret ediyor

    Bunun güvenilirlikle de bir ilgisi var. Nagelsmann bu konuyla ilgili olarak maçtan önce de böyle söylemişti. "Rolleri belirledim ve önümüzdeki iki maçta da buna uymak zorundayım, aksi takdirde güvenilirliğimi yitiririm. Eğer her şeyi farklı yaparsam, rol konuşmasını hiç yapmamam daha iyi olur."

    Böylece Undav meselesi nihayet çözülmüş oldu. VfB forveti yedek rolünü kabul etmek zorunda kalacak; Nagelsmann, Gana maçında da bunun için yeterli argümanları toplamıştı. Bir yandan Undav oyuna girdikten sonra oldukça sönük kaldı, diğer yandan yine de galibiyet golünü attı. 

    Bu golü, bu arada başka bir yedek oyuncu hazırladı. İsviçre maçında ilk 11'de oldukça zayıf bir performans sergileyen Leroy Sané de, önce kenardan izlemek zorunda kaldı, ancak sonra yine de maça belirleyici bir şekilde müdahale etti. 78. dakikada Nick Woltemade'nin yerine oyuna girdiğinde, Galatasaray'ın tartışmalı hücum oyuncusu hatta yuhalandı.

    Leroy Sané yuhalandı: Nagelsmann ve Undav ona destek verdi

    Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum, özellikle de Undav'ın kendiliğinden açıkça belirttiği gibi. Galibiyet golünü atan oyuncu, muhabir Alex Schlüter'den birkaç söz söylemek için izin istedi ve Alman taraftarlara doğrudan ve duygusal bir çağrıda bulundu. 

    "Taraftarların beni alkışlaması çok hoştu. Bunun için tekrar teşekkürler! Ancak tüm taraftarlardan, Leroy veya başka bir oyuncu oyuna girdiğinde, oyuncu ne yaparsa yapsın veya nasıl biriyse olsun, yuhalamamalarını rica ediyorum. Takımın arkasında durmalıyız. Takım olarak taraftarlarla bir bütün olmamız önemli ve umarım turnuvada durum farklı olur. Bunu çok üzücü buldum, çünkü biz bir takımız. Leroy da diğerleri gibi bizim bir parçamız. Ve umarım bir dahaki sefere o da desteklenir."

    En azından bu konuda Undav ve Nagelsmann o akşam istisnai bir şekilde hemfikirdi. Çünkü milli takım teknik direktörü de 30 yaşındaki oyuncuya yönelik yuhalamalar konusunda net sözler sarf etti. "Bir keresinde taraftarlarımız hakkında bir şey söylemiştim, bunun üzerine büyük bir tepki aldım. Genel olarak oyuncularımızın yuhalanmasını hoş bulmuyorum. Oyuncular göğsünde kartal amblemini taşıdıkları sürece," diye açıkladı Nagelsmann, Alman taraftarlar tarafından da desteklenmeleri gerektiğini belirtti. Kulüp düzeyinde bazı yuhalamaları anlayabildiğini, ancak: "İlk hareketini yapmadan onu yuhalamak, bana pek adil gelmiyor. Leroy bugün İsviçre maçından çok daha iyi oynadı ve harika bir koşu ile golün hazırlığını yaptı."

  • Deniz Undav ve Nick Woltemade: 2025/26 Sezonu İstatistikleri

    StatistikDeniz UndavNick Woltemade
    Spiele3848
    Tore2311
    Assists135