Süper Lig'in rekor şampiyonu, 0-2 (0-0) mağlup olurken Leroy Sané ilk 11'de yer aldı, ancak maça pek katkı sağlayamadı. 69. dakikada Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk tarafından oyundan alınarak yerini Yunus Akgün'e bıraktı.
Leroy Sané ve Ilkay Gündoğan büyük bir darbe aldı! Galatasaray, Kupa'da şok bir yenilgiye uğradı
Eski milli futbolcu Ilkay Gündoğan da sahaya çıktı. 35 yaşındaki oyuncu maça ilk 11'de başlamasa da, inişli çıkışlı geçen ilk yarıdan sonra devre arasında Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi.
Gençlerbirliği'nin biraz şanslı sayılabilecek galibiyetinde golleri Firatcan Üzüm (51.) ve Adama Traore (83.) attı. 90 dakika boyunca Galatasaray oyuna daha çok hakim oldu, ancak üstünlüğünü ve zaman zaman yakaladığı iyi fırsatları golle sonuçlandıramadı.
Galatasaray üstünlüğünü değerlendiremiyor
İstanbul ekibi, Süper Lig'de 15. sırada yer alan rakibine kıyasla çok daha yüksek bir xG değerine sahipti (1,74'e karşı 1,00). Top hakimiyeti (yüzde 77'ye karşı yüzde 23), şut sayısı (17'ye karşı 8) ve net pozisyon sayısı (3'e karşı 2) açısından da Galatasaray istatistiksel olarak öndeydi.
Galatasaray, geçen sezon kupayı kazanmıştı. Ligde ise şu anda şehir rakibi Fenerbahçe'nin dört puan önünde lider durumda. Şampiyonlar Ligi'nde ise Aslanlar, son 16 turunda Liverpool'a elenmişti.