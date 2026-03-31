Leroy Sané'nin inişli çıkışlı performansı - Bir başka hücum yıldızı hakkında spekülasyonlar: Alman milli takımının kazananları ve kaybedenleri

Aleksandar Pavlovic ve özellikle Felix Nmecha zamanında forma girerse ya da formunu korursa, aynı durum ister istemez Angelo Stiller için de geçerli olacaktır. Pavlovic antrenmanlara çoktan geri dönerken, Nmecha için ise zamanla yarış başlıyor gibi görünüyor.

Sonradan kadroya dahil edilen Stiller, bu nedenle her iki hazırlık maçında da ilk 11'de yer aldı ve genel olarak iyi bir performans sergiledi. Ancak daha fazlasını da yapamadı. Stiller, Pavlovic'in şu anda bir adım önde olduğu yönündeki Nagelsmann'ın değerlendirmesini doğruladı. Nmecha'nın sakatlığı, Stiller'in kadroya girme şansının tek yolu gibi görünüyor.

Özellikle de Pascal Groß, Gana maçında pek ikna edici bir performans sergilemese de, takımda bir nevi bağlantı oyuncusu ve Nagelsmann'ın "uzun kolu" olarak özel bir statüye sahip. Bu nedenle, Anton Stach'ın kendini kanıtlama şansı bulamaması da sürpriz olmadı. Oysa Leeds United'ın 6 numarası, İsviçre maçında oyuna girdikten sonra oldukça iyi hareketlerle dikkat çekmiş ve hatta 4-3'lük galibiyet golünün hazırlayıcısı olmuştu. Ayrıca Joshua Kimmich için istenen kontratak güvencesini ve kirli işleri de yapabilirdi, ancak Nagelsmann'ın açıkça başka planları var.

Ve burada Leon Goretzka devreye giriyor. Her ne kadar olağanüstü bir performans sergilememiş olsa da, Nagelsmann'ın Pavlovic veya Nmecha'nın yanında oynaması için aradığı oyuncu profiline açıkça uyuyor. Kicker dergisine önceden duyurulduğu gibi, Goretzka en ön saflarda hat kırıcı olarak görev yapıyor. Etkili oyunuyla rakip oyuncuları bir nevi serbest radikal gibi bağlayıp pas alıcı olması bekleniyor; bunu Gana maçının son dakikalarında asist yapan Sane'ye yaptığı pasla da güçlü bir şekilde gösterdi.

Kimmich sağ kanat ile merkez arasında gidip geldiği için, orta sahada topun çok fazla olduğu maçlarda Goretzka'nın varlığı da eksiklik yaratmıyor. Kaptan, FC Bayern'de olduğu kadar maça kötü entegre olmadı ve topu ayağında tutarken yeteneklerini aynı derecede iyi kullanmayı başardı. Defansif olarak da kötü bir iş çıkarmadı, ancak arkasında sık sık boşluklar kaldı ve bu nedenle İsviçre'ye karşı ilk golde tamamen masum sayılmazdı. Ancak Nagelsmann'ın sağ bek pozisyonu için ciddi bir alternatifi yok, ki bu durum, Gana'nın beraberlik golü öncesinde zayıf bire bir mücadelesi ile yedek Josha Vagnoman tarafından - hem kendisinin hem de takım arkadaşlarının üzüntüsüne - üç yıllık DFB yokluğunun ardından bir kez daha teyit edildi. Bu nedenle Benjamin Henrichs veya Ridle Baku'nun (her ikisi de RB Leipzig) milli takıma geri dönmesi de oldukça olası.