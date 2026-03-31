Leroy Sané'nin inişli çıkışlı performansı - Bir başka hücum yıldızı hakkında spekülasyonlar: Alman milli takımının kazananları ve kaybedenleri

Merkez savunmada da her şey netleşti. Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah, ne olursa olsun Dünya Kupası’na ilk 11’de yer alacaklar. Schlotterbeck’in İsviçre maçındaki iki hatası da bu durumu değiştirmeyecek. Sonuçta ondan oyun kurmada sahayı açan paslar atması bekleniyor.
Elbette, daha önce kicker dergisinde Schlotterbeck'e ilk 11'de yer vereceğini söylemiş ve İsviçre maçından sonra da BVB'nin savunma liderine tam destek vermiş olan Nagelsmann için durum farklı. Milli takım teknik direktörünün bu inancının bir nedeni ortada: Schlotterbeck, mevcut kadroda güçlü bir sol ayağı olan tek stoper ve Nagelsmann'ın taleplerine uygun, top odaklı bir sistemde bu oyuncuya kesinlikle ihtiyaç var. Bunun tek seferlik bir hata olduğunu ummak kalıyor.
Öte yandan, Schlotterbeck'in alan savunması ve bire bir mücadeledeki bireysel kalitesinin tartışılmaz olduğu da bir gerçek. Bundan, özellikle hızlı geçiş anlarında zaman zaman zamanında reaksiyon vermekte zorlanan Tah da faydalanıyor. İsviçre maçında ise iki golde çok pasif kaldı.
Ancak Tah, rakibi Antonio Rüdiger'e karşı şu anda hala bir adım önde. Bayern'in savunmacısı Gana maçında bir pozisyonda pek iyi bir izlenim bırakmamış ve skorun daha erken 1-1 olmaması için Schlotterbeck'e teşekkür etse de. Rüdiger, Real Madrid'de başka tartışmalara karışarak kendi ayağına kurşun sıkmazsa, ilk yedek aday olacaktır.
Waldemar Anton da, hiç süre almamasına rağmen Dünya Kupası biletini şimdiden garantilemiş sayılır. Groß'a benzer şekilde, Dortmundlu oyuncu DFB kadrosunda saygın bir üye ve az farkla önde olan maçları sonuna kadar götüren rolüyle tamamen memnun. Ayrıca, BVB'de geçirdiği güçlü sezonun hak ettiği ödülü de bu adaylık. Nagelsmann, maçın bitiminden hemen sonra bile ona bu umudu vermişti: "Şu anda hiç oynamamış bazı oyuncularımız var, önümüzdeki haftaların nasıl geçeceğini beklememiz gerekiyor. Ama aynı zamanda, oynamamasına rağmen büyük olasılıkla kadroda yer alacak bir Waldi'miz var. Onun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Antrenmanlarda her zaman tam gaz çalışıyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sık sık oynamayı hak etmişti, ama bunu hiç belli etmiyor."
Malick Thiaw, Anton, Schade ve yedek kaleci Finn Dahmen'in yanı sıra kadroda yer almayan dördüncü oyuncuydu. Bu nedenle kadroda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.