Getty Images Sport
Çeviri:
Leroy Sane daha fazlasını istiyor! Eski Manchester City kanat oyuncusu, Rafael Leao'nun gelişi kadro rekabetini artırırken Galatasaray'da mutsuz
Eski City yıldızı için hayal kırıklığı büyüyor
Galatasaray, Okan Buruk'un kadroda kapsamlı değişikliklere gittiği yoğun bir yaz transfer döneminin ardından 2026-27 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı ve yenilgisizliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki ilk dört maçından 10 puan topladı. Ancak bu başarılı başlangıcın perde arkasında, kulübün en çok kazanan isimlerinden biriyle ilgili büyük bir iç sorun büyüyor.
Türk gazetesi Sabah'ın haberine göre Sane, mevcut durumundan memnun olmadığını Galatasaray yetkililerine resmen bildirdi. Temmuz 2025'te Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kulübe katılan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, azalan forma süresinden ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtiliyor.
Sane'nin kendisini oyuna sonradan etki eden bir oyuncu olarak görmediği ve kulüp yerel şampiyonluğunu korumaya çalışırken Buruk'un taktik planlarında kenarda kalan bir rolü kabullenmekte zorlandığı ifade ediliyor.
- Getty Images Sport
Taktik değişiklikler ve kulübede beklemek
Sane’nin oyuna katkısındaki düşüş hızlı oldu. 14 Ağustos’ta Galatasaray’ın Çorum FK ile oynadığı sezonun ilk lig maçında ilk 11’de yer aldı, ancak o günden bu yana yerini koruyamadı. Buruk, sonraki iki maçta Alman milli oyuncuyu yedek kulübesine çekmeyi tercih etti ve kanatlarda Yunus Akgun’a öncelik verdi.
İstatistikler, kanat oyuncusu açısından endişe verici bir eğilime işaret ediyor; Erzurumspor karşısında maç zaten kazanılmışken 65. dakikada oyuna girdi ve Göztepe karşısındaki kıl payı galibiyette ise kulübeden gelerek yalnızca 17 dakika süre aldı.
Sane, dün İstanbul Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ve 82 dakika sahada kaldı, ancak performansı bir kez daha üretken olmaktan uzaktı. Galatasaray 3-2 kazandı, ancak Sane oyundan Deniz Gul için alınmadan önce ne gol attı ne de asist yaptı.
Sane, Türkiye'de artan eleştirilerle karşı karşıya
Bu ritim eksikliği, Türk medyasının Sane’ye yönelik sert eleştirilerde bulunmasına yol açtı; bazı yorumcular, eski Manchester City kanat oyuncusunun Galatasaray’a olan bağlılığını sorguladı. Sane’nin son performanslarından birinin ardından tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, kanat oyuncusunun tavrını eleştirdi ve ilgisiz yaklaşımı nedeniyle Sane’nin Galatasaray formasını giymeyi hak etmediğini öne sürdü.
Bu yorumlar, özellikle forma süresi azalmaya devam ederken, yeni sezonun ilk haftalarında Sane’nin performansına ve tavrına ilişkin artan endişeleri gözler önüne seriyor.
- Getty Images Sport
Rafael Leao faktörü
Sane'nin rolünün azalmasının başlıca nedeni, Rafael Leao'nun sansasyonel gelişi. Galatasaray, Portekizli yıldızı AC Milan'dan 43 milyon € bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı; bu hamle, kulübün Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet etme niyetini ortaya koydu.
Leao ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapsa da varlığı taktik anlamda domino etkisi yarattı. Leao'nun sol taraftaki yeri garanti olunca, Barış Alper Yılmaz da sık sık sağa kaydırıldı ve böylece Sane'nin tercih ettiği ilk 11 pozisyonu için doğrudan rekabete girdi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun