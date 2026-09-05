Galatasaray, Okan Buruk'un kadroda kapsamlı değişikliklere gittiği yoğun bir yaz transfer döneminin ardından 2026-27 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı ve yenilgisizliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki ilk dört maçından 10 puan topladı. Ancak bu başarılı başlangıcın perde arkasında, kulübün en çok kazanan isimlerinden biriyle ilgili büyük bir iç sorun büyüyor.

Türk gazetesi Sabah'ın haberine göre Sane, mevcut durumundan memnun olmadığını Galatasaray yetkililerine resmen bildirdi. Temmuz 2025'te Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kulübe katılan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, azalan forma süresinden ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtiliyor.

Sane'nin kendisini oyuna sonradan etki eden bir oyuncu olarak görmediği ve kulüp yerel şampiyonluğunu korumaya çalışırken Buruk'un taktik planlarında kenarda kalan bir rolü kabullenmekte zorlandığı ifade ediliyor.