24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Leroy Sane daha fazlasını istiyor! Eski Manchester City kanat oyuncusu, Rafael Leao'nun gelişi kadro rekabetini artırırken Galatasaray'da mutsuz

L. Sane
Galatasaray
Süper Lig
R. Leao

Leroy Sane'nin Türkiye macerası ciddi bir engele takıldı; eski Manchester City yıldızının kulüp yetkililerine memnuniyetsizliğini ilettiği bildirildi. Galatasaray'ın 2026-27 sezonuna yenilgisiz başlamasına rağmen, Alman milli oyuncunun takım içindeki statüsü yaz dönemindeki yüksek profilli transfer hamlesinin ardından sert şekilde geriledi.

  • Eski City yıldızı için hayal kırıklığı büyüyor

    Galatasaray, Okan Buruk'un kadroda kapsamlı değişikliklere gittiği yoğun bir yaz transfer döneminin ardından 2026-27 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı ve yenilgisizliğini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki ilk dört maçından 10 puan topladı. Ancak bu başarılı başlangıcın perde arkasında, kulübün en çok kazanan isimlerinden biriyle ilgili büyük bir iç sorun büyüyor.

    Türk gazetesi Sabah'ın haberine göre Sane, mevcut durumundan memnun olmadığını Galatasaray yetkililerine resmen bildirdi. Temmuz 2025'te Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kulübe katılan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, azalan forma süresinden ciddi şekilde rahatsız olduğu belirtiliyor.

    Sane'nin kendisini oyuna sonradan etki eden bir oyuncu olarak görmediği ve kulüp yerel şampiyonluğunu korumaya çalışırken Buruk'un taktik planlarında kenarda kalan bir rolü kabullenmekte zorlandığı ifade ediliyor.

    • Reklam
  • Galatasaray SK v Rennes - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Taktik değişiklikler ve kulübede beklemek

    Sane’nin oyuna katkısındaki düşüş hızlı oldu. 14 Ağustos’ta Galatasaray’ın Çorum FK ile oynadığı sezonun ilk lig maçında ilk 11’de yer aldı, ancak o günden bu yana yerini koruyamadı. Buruk, sonraki iki maçta Alman milli oyuncuyu yedek kulübesine çekmeyi tercih etti ve kanatlarda Yunus Akgun’a öncelik verdi.

    İstatistikler, kanat oyuncusu açısından endişe verici bir eğilime işaret ediyor; Erzurumspor karşısında maç zaten kazanılmışken 65. dakikada oyuna girdi ve Göztepe karşısındaki kıl payı galibiyette ise kulübeden gelerek yalnızca 17 dakika süre aldı.

    Sane, dün İstanbul Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ve 82 dakika sahada kaldı, ancak performansı bir kez daha üretken olmaktan uzaktı. Galatasaray 3-2 kazandı, ancak Sane oyundan Deniz Gul için alınmadan önce ne gol attı ne de asist yaptı.

  • Sane, Türkiye'de artan eleştirilerle karşı karşıya

    Bu ritim eksikliği, Türk medyasının Sane’ye yönelik sert eleştirilerde bulunmasına yol açtı; bazı yorumcular, eski Manchester City kanat oyuncusunun Galatasaray’a olan bağlılığını sorguladı. Sane’nin son performanslarından birinin ardından tecrübeli yorumcu Levent Tüzemen, kanat oyuncusunun tavrını eleştirdi ve ilgisiz yaklaşımı nedeniyle Sane’nin Galatasaray formasını giymeyi hak etmediğini öne sürdü.

    Bu yorumlar, özellikle forma süresi azalmaya devam ederken, yeni sezonun ilk haftalarında Sane’nin performansına ve tavrına ilişkin artan endişeleri gözler önüne seriyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Rafael Leao faktörü

    Sane'nin rolünün azalmasının başlıca nedeni, Rafael Leao'nun sansasyonel gelişi. Galatasaray, Portekizli yıldızı AC Milan'dan 43 milyon € bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı; bu hamle, kulübün Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet etme niyetini ortaya koydu.

    Leao ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapsa da varlığı taktik anlamda domino etkisi yarattı. Leao'nun sol taraftaki yeri garanti olunca, Barış Alper Yılmaz da sık sık sağa kaydırıldı ve böylece Sane'nin tercih ettiği ilk 11 pozisyonu için doğrudan rekabete girdi.

Şampiyonlar Ligi
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL