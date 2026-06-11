Leoni'nin durumu, Liverpool'un planı ve ne zaman sahalara döneceği. İyileşme sürecinin perde arkası: "Bir canavara dönüşüyor"

Sakatlığından kurtulmak için başını eğip bütün bir sezon boyunca çalıştı: fedakarlıklar ve sahalara dönme arzusu, umutsuzluk anları ve yeniden başlamak için belirlediği yeni hedefler. Fiziksel ve psikolojik bir iyileşme süreci olan Leoni, eğildi ama kırılmadı. Ve şimdi eskisinden daha da hırslı. Rehabilitasyonun en zorlu dönemini atlattıktan sonra, geçtiğimiz Mart ayında Kirkby spor merkezinde bireysel antrenmanlara yeniden başladı ve bir ay sonra yaz hazırlıklarında tam kapasiteye dönme hedefiyle kısmen grup antrenmanlarına geri döndü. Olası bir nüksetme riskini önlemek için iyileşmeyi zorlamadan kademeli bir süreç izleyen kulüp, oyuncuya büyük güven duyuyor ve İngiliz basınına göre sağlık ekibi, oyuncunun sakatlık sonrası fiziksel olarak gösterdiği tepkiden çok etkilendi. Eski Liverpool teknik direktörü Arne Slot, nisan ortasında Leoni'nin durumuyla ilgili şu yorumu yapmıştı: "O bir canavara dönüşüyor."