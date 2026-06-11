Genellikle, özellikle gençken sakatlıkların gelişmeye yardımcı olduğu söylenir. Acaba bu durum Giovanni Leoni için de geçerli miydi? Neredeyse bir buçuk saat içinde, Liverpool’da ilk maçına çıkmanın heyecanı, sol dizindeki ön çapraz bağın yırtılması nedeniyle yaşanan (spor) dramına dönüştü: Geçen Eylül ayında, 2006 doğumlu oyuncu, Southampton'a karşı oynanan Carabao Cup maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve 80. dakikada dizinde bir çatırtı duyulana kadar iyi bir maç çıkardı. Leoni daha sonra "Hayatımda hissettiğim en şiddetli ağrıydı" diye anlatacaktı.
Çeviri:
Leoni'nin durumu, Liverpool'un planı ve ne zaman sahalara döneceği. İyileşme sürecinin perde arkası: "Bir canavara dönüşüyor"
TAM İYİLEŞME
Sakatlığından kurtulmak için başını eğip bütün bir sezon boyunca çalıştı: fedakarlıklar ve sahalara dönme arzusu, umutsuzluk anları ve yeniden başlamak için belirlediği yeni hedefler. Fiziksel ve psikolojik bir iyileşme süreci olan Leoni, eğildi ama kırılmadı. Ve şimdi eskisinden daha da hırslı. Rehabilitasyonun en zorlu dönemini atlattıktan sonra, geçtiğimiz Mart ayında Kirkby spor merkezinde bireysel antrenmanlara yeniden başladı ve bir ay sonra yaz hazırlıklarında tam kapasiteye dönme hedefiyle kısmen grup antrenmanlarına geri döndü. Olası bir nüksetme riskini önlemek için iyileşmeyi zorlamadan kademeli bir süreç izleyen kulüp, oyuncuya büyük güven duyuyor ve İngiliz basınına göre sağlık ekibi, oyuncunun sakatlık sonrası fiziksel olarak gösterdiği tepkiden çok etkilendi. Eski Liverpool teknik direktörü Arne Slot, nisan ortasında Leoni'nin durumuyla ilgili şu yorumu yapmıştı: "O bir canavara dönüşüyor."
LEONI YENİ LIVERPOOL'DA
Fiziksel sorunları geride bıraktı; bu yılki tek maçı Southampton karşılaşmasıydı, ancak Liverpool'daki ilk "gerçek" sezonu önümüzdeki sezon olacak. Bir yıl önce Liverpool'a geldiği zamana kıyasla - Parma'ya 35 milyon artı gelecekteki transferin %10'u - bazı şeyler değişti: her şeyden önce teknik direktör, Slot'un yerine Iraola'nın gelmesiyle: eski Bournemouth teknik direktörü gençlerle iyi çalışıyor ve Leoni'nin pozisyonunda, İngiltere'deyken Huijsen'in de aralarında bulunduğu bazı gençleri zaten değerlendirmişti. Bugün as stoper Virgil van Dijk ve onun yanında Konaté'nin ayrılmasıyla oluşan bir boşluk var: muhtemelen yedek oyuncu transfer piyasasından gelecek ve Leoni kadro sıralamasında geride kalacak, ancak genç oyuncu kararlı ve hemen antrenörün dikkatini çekerek sıralamada yükselmeyi hedefliyor.