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Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Leonel Flores, art arda iki günde Boca Juniors ve Arjantin forması giyerek nadir görülen bir başarıya imza attı

L. Flores
Arjantin
Arjantin - Burkina Faso
Burkina Faso
Hazırlık Maçları
Boca Juniors - Union
Boca Juniors
Union
Liga Profesional

Leonel Flores, üst üste iki günde Boca Juniors ve Arjantin milli takımı forması giyerek yerel futbol folkloruna adını yazdırdı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, La Bombonera'da ligde attığı belirleyici iki golün ardından ertesi gün Lionel Scaloni'nin takımında da forma giydi ve kişisel gelişim açısından dikkat çekici bir haftayı tamamladı.

  • Arjantinli yıldız için baş döndüren hafta

    Flores, yükselişteki kariyerinde kulübünü ve ülkesini art arda günlerde temsil ederek olağanüstü bir dönüm noktasına imza attı. Çarşamba gecesi Bolivya'ya karşı Arjantin A Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıktıktan sonra 19 yaşındaki oyuncu, cuma akşamı Boca formasıyla Union de Santa Fe'ye karşı oynadı. Kanat oyuncusu, bir gün sonra cumartesi gecesi de Arjantin'in Estadio Monumental'de Burkina Faso'yu farklı mağlup ettiği maçta yeniden sahaya çıktı.


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    La Bombonera'da oyuna sonradan giren oyuncunun etkisi

    Takımı ikinci yarıda sahaya sürüldüğünde skor üstünlüğünü kıl payı koruyordu; Flores, La Bombonera'daki ev sahibi taraftarlar önünde oyunun gidişatını anında değiştirdi. 83. dakikada Enner Valencia'nın asistiyle farkı ikiye çıkaran Flores, uzatma dakikalarında tek başına geliştirdiği kontra atağı da golle sonuçlandırarak 3-0'lık galibiyeti perçinledi. Sonradan oyuna giren oyuncunun kısa süre içinde attığı iki gol, taraftarlardan büyük alkış alırken Boca'nın tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.

  • Mavi ve Beyaz'a dönüş

    Boca formasıyla oynadıktan sonra dinlenmek için zaman bulamayan Flores, Estadio Monumental'da Burkina Faso'ya karşı oynanan maçta Scaloni tarafından ikinci yarının tamamında sahada tutuldu. Sol kanatta kendine has cesaretiyle görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in son iki golünün hazırlık aşamasında doğrudan rol oynadı. Kendi golünü atamasa da enerjik performansı, Arruabarrena ve Scaloni'den daha önce aldığı övgüleri pekiştirdi.

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    Parlak bir geleceğe doğru bakarken

    Union karşısında alınan net galibiyet, Rodolfo Arruabarrena'nın ekibini 11 maçta topladığı 20 puanla Torneo Clausura A Grubu puan durumunda ikinci sıraya taşıdı. Bu olumlu sonuç, takımın yerel organizasyonda eleme aşamasına yükselme ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Flores açısından ise tek bir hafta sonunda hem kulüp hem de milli takımın taleplerini başarıyla karşılamak, profesyonel futbolun en üst seviyesinde mücadele edebilmek için gereken olgun zihniyetin altını çiziyor.