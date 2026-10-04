Leonel Flores, art arda iki günde Boca Juniors ve Arjantin forması giyerek nadir görülen bir başarıya imza attı

Union karşısında alınan net galibiyet, Rodolfo Arruabarrena'nın ekibini 11 maçta topladığı 20 puanla Torneo Clausura A Grubu puan durumunda ikinci sıraya taşıdı. Bu olumlu sonuç, takımın yerel organizasyonda eleme aşamasına yükselme ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Flores açısından ise tek bir hafta sonunda hem kulüp hem de milli takımın taleplerini başarıyla karşılamak, profesyonel futbolun en üst seviyesinde mücadele edebilmek için gereken olgun zihniyetin altını çiziyor.