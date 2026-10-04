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Leonel Flores, art arda iki günde Boca Juniors ve Arjantin forması giyerek nadir görülen bir başarıya imza attı
Arjantinli yıldız için baş döndüren hafta
Flores, yükselişteki kariyerinde kulübünü ve ülkesini art arda günlerde temsil ederek olağanüstü bir dönüm noktasına imza attı. Çarşamba gecesi Bolivya'ya karşı Arjantin A Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıktıktan sonra 19 yaşındaki oyuncu, cuma akşamı Boca formasıyla Union de Santa Fe'ye karşı oynadı. Kanat oyuncusu, bir gün sonra cumartesi gecesi de Arjantin'in Estadio Monumental'de Burkina Faso'yu farklı mağlup ettiği maçta yeniden sahaya çıktı.
- Photogamma
La Bombonera'da oyuna sonradan giren oyuncunun etkisi
Takımı ikinci yarıda sahaya sürüldüğünde skor üstünlüğünü kıl payı koruyordu; Flores, La Bombonera'daki ev sahibi taraftarlar önünde oyunun gidişatını anında değiştirdi. 83. dakikada Enner Valencia'nın asistiyle farkı ikiye çıkaran Flores, uzatma dakikalarında tek başına geliştirdiği kontra atağı da golle sonuçlandırarak 3-0'lık galibiyeti perçinledi. Sonradan oyuna giren oyuncunun kısa süre içinde attığı iki gol, taraftarlardan büyük alkış alırken Boca'nın tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı.
Mavi ve Beyaz'a dönüş
Boca formasıyla oynadıktan sonra dinlenmek için zaman bulamayan Flores, Estadio Monumental'da Burkina Faso'ya karşı oynanan maçta Scaloni tarafından ikinci yarının tamamında sahada tutuldu. Sol kanatta kendine has cesaretiyle görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in son iki golünün hazırlık aşamasında doğrudan rol oynadı. Kendi golünü atamasa da enerjik performansı, Arruabarrena ve Scaloni'den daha önce aldığı övgüleri pekiştirdi.
- AFP
Parlak bir geleceğe doğru bakarken
Union karşısında alınan net galibiyet, Rodolfo Arruabarrena'nın ekibini 11 maçta topladığı 20 puanla Torneo Clausura A Grubu puan durumunda ikinci sıraya taşıdı. Bu olumlu sonuç, takımın yerel organizasyonda eleme aşamasına yükselme ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Flores açısından ise tek bir hafta sonunda hem kulüp hem de milli takımın taleplerini başarıyla karşılamak, profesyonel futbolun en üst seviyesinde mücadele edebilmek için gereken olgun zihniyetin altını çiziyor.
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