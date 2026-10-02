Leonel Flores, Arjantin formasıyla etkileyici ilk maçındaki kısa performansının ardından Boca Juniors'a dönüyor

Genç yaşta ilk kez forma giyen oyuncunun korkusuz performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Scaloni'den sıcak övgüler aldı. Son düdüğün ardından konuşan 48 yaşındaki teknik adam, genç futbolcunun uzun vadeli gelişiminin dikkatle yönetilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı: "Oyunculardan kulüplerinde yaptıklarını yapmalarını istiyoruz. Buraya gelip bunu yapmazlarsa endişelenirdik.

"Leo [Flores] çok iyi iş çıkarıyor ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Ona yakın olmalı, destek vermeliyiz. Vasco'nun (Arruabarrena) ve Mono Markic'in Boca'da onunla nasıl ilgilenmeleri gerektiğini bildiklerini biliyorum."

Scaloni, kalıcı başarı için sabrın hâlâ şart olduğunu yeniden vurguladı: "Tıpkı Franco [Mastantuono] gibi, onun da geliştirmemiz gereken bir yetenek olduğunu biliyoruz. Sonuç almanın tek yolu bu. Bugün 10 dakikada yaptığını her maçta yapabilse inanılmaz olurdu ama ağırdan almamız gerekiyor. Ona her zaman göz kulak olacağız."