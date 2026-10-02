Getty Images Sport
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Leonel Flores, Arjantin formasıyla etkileyici ilk maçındaki kısa performansının ardından Boca Juniors'a dönüyor
Genç oyuncu, hemen ilk 11'de başlamak için bastırıyor
Buenos Aires devinin gözde harika çocuğu, dikkat çekici A milli takım debutunu tamamladıktan sonra odağını hemen yeniden kulüp görevlerine çevirdi. Cordoba'da son 10 dakikada Lisandro Martinez'in yerine oyuna giren kanat oyuncusu korkusuzca oynadı ve sert vuruşunda topun Bolivya kalecisi Guillermo Viscarra tarafından kornere çelinmesiyle geceyi neredeyse bir golle taçlandırıyordu. Arjantin'in dört gollü galibiyetinden 48 saatten kısa süre sonra Flores, Boca'nın Union karşısında ilk 11'de başlama yeri kapmak için şimdi en güçlü konumda.
- Getty Images Sport
Teknik direktör, harika yetenek için sabır istedi
Genç yaşta ilk kez forma giyen oyuncunun korkusuz performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Scaloni'den sıcak övgüler aldı. Son düdüğün ardından konuşan 48 yaşındaki teknik adam, genç futbolcunun uzun vadeli gelişiminin dikkatle yönetilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı: "Oyunculardan kulüplerinde yaptıklarını yapmalarını istiyoruz. Buraya gelip bunu yapmazlarsa endişelenirdik.
"Leo [Flores] çok iyi iş çıkarıyor ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Ona yakın olmalı, destek vermeliyiz. Vasco'nun (Arruabarrena) ve Mono Markic'in Boca'da onunla nasıl ilgilenmeleri gerektiğini bildiklerini biliyorum."
Scaloni, kalıcı başarı için sabrın hâlâ şart olduğunu yeniden vurguladı: "Tıpkı Franco [Mastantuono] gibi, onun da geliştirmemiz gereken bir yetenek olduğunu biliyoruz. Sonuç almanın tek yolu bu. Bugün 10 dakikada yaptığını her maçta yapabilse inanılmaz olurdu ama ağırdan almamız gerekiyor. Ona her zaman göz kulak olacağız."
Sarsılmaz özgüven, hızlı yükselişi tetikliyor
2007 doğumlu forvetin yükselişi olağanüstüden farksız. Zira 2026 Temmuz ortasında Boca'nın A takımına yükselmesinden bu yana sadece 17 resmi maça çıktı.
Estadio Mario Alberto Kempes'te A milli takım formasını giymesiyle ilgili konuşan Flores, şöyle dedi: "Aldığım sürelerden memnunum. Futbol oynamak beni mutlu ediyor. Çocukluğumdan beri güçlü bir karakterim var; sahaya çıktığımda karşımda kimin olduğuna aldırmam."
- Getty Images Sport
Kadronun seçimi ikilemi, yurt içi rotasyonu test ediyor
Gazeteci Emiliano Raddi'nin ESPN F12'deki haberine göre Arruabarrena, Sebastian Villa'nın ateş nedeniyle kadro dışı kalmasının ardından Flores'i Miguel Merentiel'in yanında doğrudan ilk 11'e sürmeye hazır. Arjantin şimdi, Lionel Messi'nin Estadio Monumental'de Benin'e karşı oynayacağı duygusal veda maçından önce San Juan'da Burkina Faso ile yapılacak hazırlık maçına odaklanıyor. Yurt içindeki bu amansız maç temposunu uluslararası alanda hızla tanınmasıyla dengelemek, genç oyuncunun olgunluğu açısından belirleyici sınavı oluşturuyor.
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