Goretzka, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu da Aston Villa formasıyla merakla beklenen ilk maçını geciktirecek. Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ağustos ayının sonlarında bedelsiz olarak Premier League ekibine katılan ve Almanya Milli Takımı'nda 73 kez forma giyen oyuncu, haberi pazartesi akşamı sosyal medya üzerinden doğruladı.

Doğrudan Villa taraftarlarına seslenen Goretzka, fiziksel sorunun zamanlaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. 31 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Villans, öncelikle inanılmaz karşılamanız için teşekkür ederim. Bu kulüpte geçirdiğim ilk birkaç günün ardından, tam olmam gereken yerde olduğum hissi her geçen gün daha da güçlendi. Ne yazık ki, vücudum sahalardan uzak geçirdiğim dönemin ardından artan iş yüküne tepki verdi. Bu sinir bozucu ama tam gücümle geri dönmek için şimdi bu kısa araya ihtiyacım var."