Getty Images
Çeviri:
Leon Goretzka, olası Aston Villa debut'u öncesinde yaşadığı sakatlık darbesinin ardından bir süre sahalardan uzak kalacak
Villa'nın yeni transferine sakatlık darbesi
Goretzka, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu da Aston Villa formasıyla merakla beklenen ilk maçını geciktirecek. Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ağustos ayının sonlarında bedelsiz olarak Premier League ekibine katılan ve Almanya Milli Takımı'nda 73 kez forma giyen oyuncu, haberi pazartesi akşamı sosyal medya üzerinden doğruladı.
Doğrudan Villa taraftarlarına seslenen Goretzka, fiziksel sorunun zamanlaması nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. 31 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Villans, öncelikle inanılmaz karşılamanız için teşekkür ederim. Bu kulüpte geçirdiğim ilk birkaç günün ardından, tam olmam gereken yerde olduğum hissi her geçen gün daha da güçlendi. Ne yazık ki, vücudum sahalardan uzak geçirdiğim dönemin ardından artan iş yüküne tepki verdi. Bu sinir bozucu ama tam gücümle geri dönmek için şimdi bu kısa araya ihtiyacım var."
- Getty Images Sport
Uluslararası hayaller beklemede
Zamanlama, Goretzka için özellikle acımasız; zira bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Almanya'nın oynadığı dört maçın üçünde forma giydi ve takım son 32 turunda Paraguay'a elendi. Julian Nagelsmann'ın yerine göreve gelen ve görevine Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'a karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarıyla başlamaya hazırlanan Jurgen Klopp için orta sahanın kilit isimlerden biri olması bekleniyordu. Ancak bu sakatlık, Goretzka'nın yaklaşan milli maç arasında hiçbir rol oynayamayacağı anlamına geliyor ve Klopp'u ilk antrenman kampı için planlarını uyarlamak zorunda bırakıyor.
Darbeye rağmen Goretzka, liglere verilen mevcut arada hızlı bir iyileşmeye odaklanmış durumda. Orta saha oyuncusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Önümüzdeki günleri, milli ara da dahil olmak üzere, tamamen iyileşmek için kullanacağım ve sizin için ve Villa için savaşmaya, her şeyimi vermeye hazır şekilde geri döneceğim. Sizi yakında sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Leon.'
Unai Emery sakinliğini koruyor
Goretzka'nın sakatlığı, Premier League sezonuna zorlu bir başlangıç yapan Aston Villa için çalkantılı bir dönemde geldi. Bir beraberlik ve iki yenilginin ardından 17. sırada yer alan Villa'da işleri daha da kötüleştiren gelişmeyse, Unai Emery'nin ekibinin salı günü Şampiyonlar Ligi serüvenine Club Brugge deplasmanında başlayacak olması. Bu aksiliğe değinen Emery, Goretzka kalibresindeki bir oyuncuyu kulüp adına henüz topa bile dokunmadan kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığını kabul etti.
Emery, eski Schalke ve Bayern oyuncusunun sakatlığını değerlendirirken soğukkanlılığını korudu. Villa teknik direktörü, “Goretzka'nın sakatlığı ve yaşadığı sorunlar biraz can sıkıcı ama onun yerini doldurabilecek Ross Barkley, Joao Gomes, Lamare Bogarde ve Boubacar Kamara gibi oyuncularımız var” dedi.
- AFP
Villa, yaz aylarındaki büyük temizlikten sonra istikrar arıyor
Goretzka'nın sakatlığı, yoğun geçen yaz ayrılık döneminin ardından yeniden yapılanma sürecinden geçen Aston Villa için bir başka büyük engel anlamına geliyor. Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Lucas Digne, Youri Tielemans, Morgan Rogers ve Ollie Watkins gibi kilit isimleri kaybeden Unai Emery'nin ekibi, yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. West Midlands kulübü, cumartesi günü Nottingham Forest'ı ağırladığında sezonun Premier League'deki ilk galibiyetini alarak toparlanmayı umacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun