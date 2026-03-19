Leon Goretzka'nın halefi mi olacak? FC Bayern Münih heyecan verici bir transfer kararını açıkladı

Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Hannover'e kiralanmadan önce (Şubat 2025'in başından beri bu Lower Saxony ekibinde forma giyiyor) düzenli olarak Belçikalı teknik adamın yönetiminde FCB'nin A takımında antrenman yapan Aseko'nun hayranı olarak biliniyor. Alman U21 milli takım oyuncusu, 96 formasıyla 2. Bundesliga'da çok güçlü bir sezon geçiriyor ve Sky'a göre Münih'teki yetkililer, onun Goretzka'nın yerini alabileceğine genel olarak güveniyor. Aseko'nun lehine olan bir diğer nokta da, sağ bek olarak da oynayabilmesi ve bu nedenle geçen yaz Hoffenheim'dan transfer edilen Tom Bischof ile benzer bir rol üstlenebilmesidir. Bischof, öncelikle orta saha oyuncusu olarak geldi, ancak FCB'de genellikle sol bek olarak görev yapıyor.

2022'de Hertha BSC'den Bayern'in altyapısına geçen Aseko'nun Säbener Straße'deki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon Hannover formasıyla 2. Bundesliga'da 25 maça çıkan Aseko, bu maçlarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.

Bayern, Goretzka'nın yerine dışarıdan bir oyuncu transfer etmeye karar verirse, Sky'a göre Aseko yaz aylarında satılabilir. İlgilenen kulüplerden eksiklik olmayacaktır, zira FC Villarreal veya Brighton & Hove Albion gibi yurt dışından tanınmış kulüplerin de bu orta saha oyuncusuna talip olduğu söyleniyor.