Leon Goretzka'nın halefi mi olacak? FC Bayern Münih, görünüşe göre heyecan verici bir transfer kararı alacak
Buna göre Hannover, 1 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonunu kullanacak olsa da, FCB hemen 2,5 milyon euro tutarındaki anlaşmalı geri alım maddesini devreye sokacak. Böylece Aseko’nun Münih’e dönüşü için 96’ya 1,5 milyon euro ödenecek.
Sky'a göre Aseko, yaz sonunda sözleşmesi sona erecek olan Leon Goretzka'nın kadrodaki yerini alma şansına sahip. 20 yaşındaki oyuncu, Goretzka'nın halefi için kulüp içindeki en güçlü aday ve rekor şampiyonu, dışarıdan bir yedek transfer edilmezse planlarını onunla yapabilir.
Aseko'nun İspanya ve İngiltere'den ilgilenenleri var
Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Hannover'e kiralanmadan önce (Şubat 2025'in başından beri bu Lower Saxony ekibinde forma giyiyor) düzenli olarak Belçikalı teknik adamın yönetiminde FCB'nin A takımında antrenman yapan Aseko'nun hayranı olarak biliniyor. Alman U21 milli takım oyuncusu, 96 formasıyla 2. Bundesliga'da çok güçlü bir sezon geçiriyor ve Sky'a göre Münih'teki yetkililer, onun Goretzka'nın yerini alabileceğine genel olarak güveniyor. Aseko'nun lehine olan bir diğer nokta da, sağ bek olarak da oynayabilmesi ve bu nedenle geçen yaz Hoffenheim'dan transfer edilen Tom Bischof ile benzer bir rol üstlenebilmesidir. Bischof, öncelikle orta saha oyuncusu olarak geldi, ancak FCB'de genellikle sol bek olarak görev yapıyor.
2022'de Hertha BSC'den Bayern'in altyapısına geçen Aseko'nun Säbener Straße'deki sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Bu sezon Hannover formasıyla 2. Bundesliga'da 25 maça çıkan Aseko, bu maçlarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.
Bayern, Goretzka'nın yerine dışarıdan bir oyuncu transfer etmeye karar verirse, Sky'a göre Aseko yaz aylarında satılabilir. İlgilenen kulüplerden eksiklik olmayacaktır, zira FC Villarreal veya Brighton & Hove Albion gibi yurt dışından tanınmış kulüplerin de bu orta saha oyuncusuna talip olduğu söyleniyor.
Noel Aseko: Hannover 96'daki performans istatistikleri
Oyunlar 26 Gol 3 Asist 5 Oynama süresi 1.830