GOAL
Çeviri:
"Leo havaya girdiğinde herkes havaya girer!" - Lionel Messi'nin Avusturya karşısında sergilediği "kararlı" Dünya Kupası performansı, Lionel Scaloni'yi çok memnun etti
Messi’nin öncülüğünde Arjantin, Avusturya’yı zorlu bir maçın ardından mağlup etti
Arjantin, Dallas Stadyumu’nda Avusturya’yı 2-0 mağlup ederek J Grubu’nda önemli bir galibiyet elde etti. Messi bu maçta iki gol attı. Golleri maçın kaderini belirlemiş olsa da Scaloni, tecrübeli forvetin performansında kendisini en çok etkileyen başka bir yönü vurguladı.
Arjantin teknik direktörü, ilk golün hazırlık aşamasında Messi'nin savunma katkısına dikkat çekerek, takım için mücadele etme isteğinin hâlâ bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ralf Rangnick'in takımı, agresif ve fiziksel bir yaklaşımla Albiceleste'yi bozmaya çalıştı, ancak Scaloni'nin oyuncuları sonunda bir yol buldu ve turnuvadaki ivmelerini sürdürdü.
- AFP
Scaloni, Messi’nin örnek teşkil eden tavrını övdü
Maçın ardından konuşan Scaloni, Messi’nin tüm takım üzerinde yarattığı etkiyi vurguladı. Arjantin teknik direktörü, takımının şampiyonluk unvanını koruma yolunda artan iyimserliğe de değindi.
TyC Sports'un aktardığına göre Scaloni, "Leo formuna kavuştuğunda herkes formuna kavuşur ve bu, takımın başarısıdır" dedi. "Takım zorlanırken bile o çok çalıştı, gol için topu geri kazandı, kendini adadı. O, takıma bunu kazandırıyor; bu çok etkileyici. Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum ve bunun yeterli olup olmadığını da bilmiyorum.
"İnsanlar takımı izlerken, nasıl mücadele ettiklerini ve keyif aldıklarını görünce heyecanlanıyor. Dünya şampiyonu olabilecek pek çok takım var ve hepsi mücadele edecek. Bazı büyük takımlar kazanacak, biz de bu mücadelede yer alacağız, ancak herkes için zorlu bir süreç olacak."
Beklentiler artarken Arjantin direnç gösteriyor
Arjantin galip gelmiş olsa da Scaloni, performansın kusursuz olmadığını açıkça belirtti. Avusturya’nın sergilediği mücadeleyi, daha önceki Cezayir maçıyla karşılaştırdı ve hâlâ iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu kabul etti.
"Cezayir maçıyla benzerdi; işleri zorlaştıran ve fiziksel olarak iyi durumda olan yüksek kaliteli oyunculara sahip bir rakibe karşı oynadık. Düzeltilmesi gereken şeyler var, ancak kazanmak her şeyi kolaylaştırıyor," dedi Scaloni. "Rakibin bize zorluk çıkarmaya çalıştığı anlarda, bu üstünlüğün kaleye isabetli şutlara dönüştüğünden pek emin değilim."
- AFP
Grup aşamasının son mücadelesiyle karşı karşıya
Albiceleste, 32'li turda yerini çoktan garantilemiş olsa da, Messi ve takım arkadaşları Pazar günü Dallas Stadyumu'nda oynanacak J Grubu'nun son maçında Ürdün ile karşılaşmaya odaklanmaya devam edecek. Bu kesinlik sayesinde Scaloni, kadrosunda rotasyon yapma fırsatı bulacak ve Giuliano Simeone, Nico Paz ve Valentin Barco gibi oyunculara ilk 11'de yer alma şansı verebilecek.