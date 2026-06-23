"Leo havaya girdiğinde herkes havaya girer!" - Lionel Messi'nin Avusturya karşısında sergilediği "kararlı" Dünya Kupası performansı, Lionel Scaloni'yi çok memnun etti

Arjantin, Dallas Stadyumu’nda Avusturya’yı 2-0 mağlup ederek J Grubu’nda önemli bir galibiyet elde etti. Messi bu maçta iki gol attı. Golleri maçın kaderini belirlemiş olsa da Scaloni, tecrübeli forvetin performansında kendisini en çok etkileyen başka bir yönü vurguladı.

Arjantin teknik direktörü, ilk golün hazırlık aşamasında Messi'nin savunma katkısına dikkat çekerek, takım için mücadele etme isteğinin hâlâ bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ralf Rangnick'in takımı, agresif ve fiziksel bir yaklaşımla Albiceleste'yi bozmaya çalıştı, ancak Scaloni'nin oyuncuları sonunda bir yol buldu ve turnuvadaki ivmelerini sürdürdü.