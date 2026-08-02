Leny Yoro, Michael Carrick Manchester United'daki ilk tam sezonunda yeni bir meydan okumaya hazırlanırken Premier League şampiyonluğu konusunda iddialı açıklamalarda bulundu

Yoro, Sir Alex Ferguson'ın ayrılığından bu yana istikrar sorunu yaşayan United'ın bu sezon Premier League'i kazanabileceğine dair iddialı bir açıklamada bulundu. Efsanevi İskoç teknik adam, 2013'te çığır açan teknik direktörlük kariyerini noktalamadan önce İngiltere'nin en üst liginde tam 13 şampiyonluk kazandı. O günden bu yana United, yedi kalıcı teknik direktörle çalıştı ve bunların hiçbiri Fergie'nin Manchester United'a yeniden zafer getirme başarısını tekrarlayamadı.

Gelecek sezon Premier League'i kazanma ihtimali sorulduğunda Yoro, kulübün 13 yıllık Premier League hasretini sona erdirme hedefi konusunda net konuştu. "Biz Manchester United'ız, bu yüzden böyle düşünmek zorundayız. Bunu yapabilecek potansiyelimiz olduğunu da biliyorum, bu yüzden yapmalıyız" dedi Yoro. "Ortam gerçekten çok iyi. Çok sıkı çalışıyoruz ve saha dışında da iyi bir enerjimiz, iyi bir atmosferimiz var. Bu yüzden bu sezon hedef, dürüst olmak gerekirse her maçı kazanmak. Takımın en iyisi olması, benim de her seferinde iyi maçlar çıkarmam, kupalar kazanmamız ve zirvede olmamız."