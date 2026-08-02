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Leny Yoro, Michael Carrick Manchester United'daki ilk tam sezonunda yeni bir meydan okumaya hazırlanırken Premier League şampiyonluğu konusunda iddialı açıklamalarda bulundu
Yoro, Premier League zaferini hedefliyor
Yoro, Sir Alex Ferguson'ın ayrılığından bu yana istikrar sorunu yaşayan United'ın bu sezon Premier League'i kazanabileceğine dair iddialı bir açıklamada bulundu. Efsanevi İskoç teknik adam, 2013'te çığır açan teknik direktörlük kariyerini noktalamadan önce İngiltere'nin en üst liginde tam 13 şampiyonluk kazandı. O günden bu yana United, yedi kalıcı teknik direktörle çalıştı ve bunların hiçbiri Fergie'nin Manchester United'a yeniden zafer getirme başarısını tekrarlayamadı.
Gelecek sezon Premier League'i kazanma ihtimali sorulduğunda Yoro, kulübün 13 yıllık Premier League hasretini sona erdirme hedefi konusunda net konuştu. "Biz Manchester United'ız, bu yüzden böyle düşünmek zorundayız. Bunu yapabilecek potansiyelimiz olduğunu da biliyorum, bu yüzden yapmalıyız" dedi Yoro. "Ortam gerçekten çok iyi. Çok sıkı çalışıyoruz ve saha dışında da iyi bir enerjimiz, iyi bir atmosferimiz var. Bu yüzden bu sezon hedef, dürüst olmak gerekirse her maçı kazanmak. Takımın en iyisi olması, benim de her seferinde iyi maçlar çıkarmam, kupalar kazanmamız ve zirvede olmamız."
- Getty Images Sport
Ferguson sonrası kupa hasreti
2013'ten bu yana geçen süreç, Old Trafford taraftarları için tam anlamıyla bir iniş çıkış oldu. David Moyes, vasat geçen bir sezonluk görev süresinde bir Community Shield kazandı; Louis van Gaal ise FA Cup'ta başarıya ulaştı. Jose Mourinho, iki yıllık görev döneminde bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir FA Cup ve bir Lig Kupası ile Old Trafford'daki kupa dolabını zenginleştirirken, Erik ten Hag da kulüpteki döneminde United'a bir Lig Kupası ve bir FA Cup kazandırdı.
Aslında Ole Gunnar Solskjaer ile Ruben Amorim, Greater Manchester'daki teknik direktörlük dönemlerinden iyi ve kötü anılar dışında ellerinde hiçbir şey olmadan United'dan ayrılan tek isimler oldu. Hem de Amorim, kulübü 2024/25 sezonunda utanç verici bir 15. sıraya taşımış olmasına rağmen.
Michael Carrick devrimi
Carrick, ocak ayında Old Trafford'a gelişinden bu yana adeta temiz bir hava etkisi yarattı. Amorim'in bıraktığı enkazı toparladıktan sonra Premier League'de elde edilen üçüncülük, bu yaz kendisine kalıcı görev verilmesi için yeterli oldu. Önündeki görev hakkında konuşan 45 yaşındaki teknik direktör, kulüple kurduğu derin bağa ve artık üstlendiği rolün ağırlığına değindi.
"20 yıl önce buraya ilk geldiğim andan itibaren Manchester United'ın büyüsünü hissettim. Özel futbol kulübümüzü yönetme sorumluluğunu taşımak bana büyük bir gurur veriyor. Geçtiğimiz beş ay boyunca bu oyuncu grubu, burada talep ettiğimiz direnç, birliktelik ve kararlılık standartlarına ulaşabileceklerini gösterdi" diye açıkladı Carrick.
- Getty Images Sport
Manchester United'ı yeniden zirveye taşımak
Carrick'in önündeki zorluk, bir önceki sezonun son aylarında yakalanan ivmeyi korumak. Premier League'deki rekabet ortamı hâlâ inanılmaz derecede çetin, ancak Carrington çevresinde kültürel yeniden yapılanmanın nihayet karşılık bulduğuna dair bir his var. Carrick, omuzlarına yüklenen beklentiler konusunda hiçbir yanılgı içinde değil ve kulübün tarihsel konumuna geri dönmesi gerektiğini vurguluyor. Teknik direktör, "Artık yeniden birlikte, hırsla ve net bir amaç duygusuyla ileriye gitme zamanı. Manchester United ve inanılmaz taraftarlarımız, yeniden en büyük başarılar için mücadele etmeyi hak ediyor" sözleriyle açıklamasını noktaladı.
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