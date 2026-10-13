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Leny Yoro, Manchester United’daki kriz görüşmelerini açıkladı: Kritik Atletico Madrid maçı öncesinde baskıyı dert etmiyor
Şirket içi görüşmeler ve kadro birliği
Manchester United, İspanya'daki kritik Avrupa maçına hazırlanırken Old Trafford çevresindeki hava giderek geriliyor. Hafta sonu 10 kişi kalan Tottenham Hotspur karşısında son anlarda gelen hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından kulüp, 1986'dan bu yana sezona yaptığı en kötü başlangıcı resmen kaydetti. Yoro ise takımın sezona istikrarsız başlamasına ilişkin endişeleri yatıştırarak kadronun toparlanacak zihinsel güce sahip olduğunu vurguladı.
“Takıma ve kendimize güveniyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızdan ve ilerlemeye devam edeceğimizden eminim. Bu durum beni pek endişelendirmiyor. Her takım sezon başında zorluklar yaşayabilir. Bunlarla yüzleşmeye ve çalışmayı sürdürmeye hazırız,” diyen Yoro'nun sözlerini Marca aktardı.
Yoro, kadrodaki oyuncuların yaşadıkları sorunları çözme sorumluluğunu bütünüyle üstlendiğini ve mevcut zorlukları aşmak için kapalı kapılar ardında özel, dürüst görüşmeler yaptığını açıkladı. “Bunun bir takım için gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen gerçekleri olduğu gibi söylemek gerekir. Biz de bunu yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Gerçeklerle yüzleşip kendimizi geliştirmeliyiz,” diye ekledi.
- AFP
Yeni bir savunma rolüne uyum sağlamak
Son haftalarda dikkat çekici bir taktik değişiklikle Yoro, alışık olduğu savunmanın merkezindeki pozisyonu yerine yabancısı olduğu sağ bekte görevlendirildi. Bazı genç oyuncular yoğun baskı altında böyle bir değişime uyum sağlamakta zorlanabilirken, 20 yaşındaki oyuncu takıma elinden gelen her şekilde yardım etme fırsatını benimsedi ve teknik heyeti etkileyen bir olgunluk sergiledi.
Yoro, "Bu, oynayabileceğim bir pozisyon. Orada oynamam gerekirse hazırım. Orada oynamayı da seviyorum. Elbette farklı yönleri var ama uyum sağlamanız gerekiyor. Bence her zaman hazırlıklı olmalısınız. Sahada hangi pozisyon olursa olsun oynamaya hazırım" dedi.
Deneyimli takım arkadaşlarından mentorluk
Yoro, deneyimli savunmacılar Harry Maguire ve Lisandro Martinez'in kendisi üzerindeki etkisini de övdü. İlk 11'de forma rekabeti yaşanmasına rağmen Fransız oyuncu, deneyimli ikilinin dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın gereklerine uyum sağlamasında önemli rol oynadığını söyledi. Kulüpteki ilk birkaç ayında Manchester United kültürüne hızla uyum sağlamasını onların rehberliğine bağladı.
Yoro, "Özellikle antrenmanlarda, her gün gelişmeme çok yardımcı oluyorlar. Onlarla çok konuşuyorum ve gelişmeme yardımcı oluyorlar. Buradaki üçüncü sezonum ve ilk günden itibaren kendimi bir Manchester United oyuncusu gibi hissettim. Bu sezonun başlangıcından çok mutluyum ama hâlâ gelişebileceğimi biliyorum. Bu süreçte de bana çok yardımcı oluyorlar" dedi.
- Getty Images Sport
Atletico Madrid sınavıyla karşı karşıya
Atletico ile oynayacakları kritik Avrupa karşılaşması öncesinde Yoro, İspanya'nın başkentinde beklenen düşmanca atmosferden etkilenmeyecek gibi görünüyordu. Diego Simeone'nin takımı agresif oyun tarzı ve tutkulu taraftar desteğiyle tanınıyor. Ancak Manchester United'ın genç oyuncusu, rakibin büyüklüğü ya da maçın önemi ne olursa olsun hazırlıklarının değişmeyeceğini söylüyor.
Yoro sözlerini şöyle tamamladı: “Elbette baskı var ama bu beni özellikle etkileyen bir şey değil. Bu maça da diğer maçlara hazırlandığım şekilde hazırlanacağım.”
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