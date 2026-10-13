Manchester United, İspanya'daki kritik Avrupa maçına hazırlanırken Old Trafford çevresindeki hava giderek geriliyor. Hafta sonu 10 kişi kalan Tottenham Hotspur karşısında son anlarda gelen hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından kulüp, 1986'dan bu yana sezona yaptığı en kötü başlangıcı resmen kaydetti. Yoro ise takımın sezona istikrarsız başlamasına ilişkin endişeleri yatıştırarak kadronun toparlanacak zihinsel güce sahip olduğunu vurguladı.

“Takıma ve kendimize güveniyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızdan ve ilerlemeye devam edeceğimizden eminim. Bu durum beni pek endişelendirmiyor. Her takım sezon başında zorluklar yaşayabilir. Bunlarla yüzleşmeye ve çalışmayı sürdürmeye hazırız,” diyen Yoro'nun sözlerini Marca aktardı.

Yoro, kadrodaki oyuncuların yaşadıkları sorunları çözme sorumluluğunu bütünüyle üstlendiğini ve mevcut zorlukları aşmak için kapalı kapılar ardında özel, dürüst görüşmeler yaptığını açıkladı. “Bunun bir takım için gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen gerçekleri olduğu gibi söylemek gerekir. Biz de bunu yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Gerçeklerle yüzleşip kendimizi geliştirmeliyiz,” diye ekledi.