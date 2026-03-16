Leny Yoro, Manchester United'a Harry Maguire'ın sözleşmesini uzatması için çağrıda bulunuyor
Manchester United'ın stoperi Yoro, Aston Villa'yı 3-1 yendikleri maçın ardından kulübün Maguire'ın sözleşmesini uzatmasını çok istiyor. 20 yaşındaki oyuncu, devam eden sözleşme görüşmeleri sırasında 33 yaşındaki oyuncunun Old Trafford'daki belirsiz geleceği hakkında sorulduğunda kesin bir tavır sergiledi. Odak noktasını tamamen takım arkadaşının değerine yönelten Yoro, "Gelecek sezon kalabilirse, bu bizim için gerçekten çok iyi olur. Bu yüzden umarım sözleşmesini uzatır ve bizimle kalır. Göreceğiz. Her halükarda göreceğiz."
Saha içi mentorluk
Genç savunma oyuncusu, Maguire’ın kendisine İngiliz futboluna uyum sağlamasında yardımcı olduğunu belirtti. Yoro, takım arkadaşıyla birlikte oynamanın etkisine değinerek şunları ekledi: "Harry ile oynamak, onun sahip olduğu tüm deneyim sayesinde bana birçok ipucu veriyor, sahada benimle sık sık konuşuyor. Bu da bana çok yardımcı oluyor." İletişimlerini daha ayrıntılı olarak anlattı: "Her zaman benimle konuşuyor, mesela 'forvet nerede?' diye. Bazen maçtan önce, devre arasında pozisyonumu nasıl [iyileştirmem] gerektiği konusunda konuşuyoruz. Bu yüzden onunla oynamak benim için gerçekten çok iyi."
Casemiro sorunu
Yoro ayrıca kulübün, 2022'de 70 milyon sterline transfer edilen Casemiro'nun geleceğini yeniden değerlendirmesini istiyor. Brezilyalı oyuncunun bu yaz ayrılma niyetini açıklamasına rağmen, Yoro onun etkisinin yeri doldurulamaz olduğunu vurguluyor. Yoro şöyle açıkladı: "Bence herkes onun [Casemiro] kalmasını istiyordu. O bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bunu [Villa maçında] bir kez daha gösterdi. Soyunma odasında bile, takımda başka kimsede olmayan bir deneyime sahip. Her şeyi kazandı. Bu da maçlarda ve hatta saha dışında bize çok yardımcı oluyor."
Tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde
2024 yılında Lille'den 62 milyon avroya transfer edilen Yoro, bu sezon Premier Lig'de 27 maça çıktı ve United'ın ligde üçüncü sıraya yükselmesine katkıda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle gözlerini dört açan Yoro, takımın bu mücadeleye son derece istekli olduğunu söyledi.
"Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister, özellikle de United için oynuyorsanız," dedi.
"Bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda. Umarım gelecek sezon bunu başarırız.
"Her maçın önemli olduğunu biliyoruz, ancak bu maç özellikle önemliydi çünkü onlar [Villa] hemen arkamızda. Sonuçtan gerçekten çok memnunuz."
