Leny Yoro, Manchester United'a Harry Maguire'ın sözleşmesini uzatması için çağrıda bulunuyor

2024 yılında Lille'den 62 milyon avroya transfer edilen Yoro, bu sezon Premier Lig'de 27 maça çıktı ve United'ın ligde üçüncü sıraya yükselmesine katkıda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle gözlerini dört açan Yoro, takımın bu mücadeleye son derece istekli olduğunu söyledi.

"Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister, özellikle de United için oynuyorsanız," dedi.

"Bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zorunda. Umarım gelecek sezon bunu başarırız.

"Her maçın önemli olduğunu biliyoruz, ancak bu maç özellikle önemliydi çünkü onlar [Villa] hemen arkamızda. Sonuçtan gerçekten çok memnunuz."