Lens, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Ligue 1'in zirve mücadelesini ertelemek için PSG'nin teklifini reddetti

Lens, X platformunda şu içerikteki resmi bir açıklama yayınladı: "6 Mart tarihinde, Racing Club de Lens ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın takvimi kesinleşmiş ve tüm tarafların uyması beklenen bir çerçeve oluşturulmuştur. Sorumluluk ve itidal ruhu içinde, Racing Club de Lens ilk taleplerden itibaren bu tarihin değiştirilmemesi yönündeki niyetini Paris Saint-Germain'e bildirdi. Sporun istikrarı ilkesine bağlı olan kulüp, bu konuyla ilgili herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmaktan da kaçındı. Ancak, son zamanlarda kamuoyuna yapılan açıklamaların, müdahalelerin ve çeşitli önerilerin artması, bugün bu çekingen tavrımızı kırmamıza neden oldu.

"Bize göre, endişe verici bir duygu hakim olmaya başlıyor: Fransız şampiyonasının, birkaç kişinin Avrupa'daki zorunluluklarının insafına kalmış, sadece bir 'ayarlama değişkeni' statüsüne giderek indirgenmesi. Bu, diğer büyük kıtasal yarışmalarda bulmak zor olan, spor adaleti konusunda benzersiz bir anlayış. Bu maçın tarihini şimdi değiştirmek, Racing Club de Lens'in 15 gün boyunca rekabetten mahrum kalması ve ardından her üç günde bir maç oynamaya zorlanması anlamına gelir; bu ritim, ne sezon başında belirlenen takvime ne de bu tür yeni kısıtlamaları sorunsuz bir şekilde üstlenebileceği beklenen bir kulübün kaynaklarına uygun değildir.

"Dolayısıyla, şampiyonanın en büyük onuncu bütçesine sahip kulübün, artık açıkça ulusal çerçeveyi aşan çıkarlar adına en güçlülerin taleplerine uyum sağlaması gerektiği anlaşılmaktadır - bu çerçeve son sezonlarda zaten hafifletilmişti (Ligue 1'in 18 kulübe indirilmesi, Coupe de la Ligue'in kaldırılması). Bu özel durumun ötesinde, daha temel bir soru ortaya çıkmaktadır: yarışmanın kendisine duyulması gereken saygı. Şampiyonanın kendi topraklarında, ne kadar meşru olursa olsun, bazen diğer hırsların gerisinde kaldığı görüldüğünde, insan merak ediyor. Racing Club de Lens, eşitlik, kuralların netliği ve tüm paydaşlara saygı konusunda kararlılığını sürdürüyor. Bunlar, adil ve saygı duyulan bir Fransız futbolu için basit ilkelerdir."