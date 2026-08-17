Bu düzenleme, Parc des Princes'te PSG ile Toulouse arasında oynanan organizasyonun 2023 edisyonuyla keskin bir tezat oluşturdu. O karşılaşmada LFP, tarafsız bir maç sunumu sağlamış ve iki takımın taraftar grupları arasında tribün dağılımını katı bir şekilde yüzde 50'ye yüzde 50 olarak uygulamıştı. Son organizasyon fiyaskosu, PSG ile Lens arasında ertelenen bir maç etrafındaki önceki anlaşmazlıkların üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından geldi. Aynı haberde, hem LFP Başkanı Vincent Labrune'un hem de PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi'nin Bollaert'ta dikkat çekici şekilde yer almadığı da belirtildi.