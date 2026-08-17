AFP
Çeviri:
Lens'in tartışmalı Trophee des Champions karşılaşmasında PSG'yi yenmesinin ardından LFP sert eleştirilerin hedefinde
Lens, stat tartışmasının ortasında kupayı kazandı
Lens, sezonuna PSG'yi 1-0 mağlup ederek Trophée des Champions kupasını kaldırarak başladı. Sang et Or adına maçın belirleyici golünü Thauvin attı; ekip, uzun süre sayısal olarak eksik oynamasına rağmen skoru korudu.
Ancak sonuç, maçın organizasyonu konusunda LFP'ye yöneltilen yoğun eleştirilerin tamamen gölgesinde kaldı. Bu vitrin organizasyonunun tarafsız sahada oynanması gerekirken, Fransa'nın yönetim organı karşılaşmayı Lens'in iç saha stadı Stade Bollaert-Delelis'te düzenlemeyi tercih etti.
- AFP
Tribünlerdeki ciddi dengesizlik sert tepki çekti
Maçın Bollaert'ta oynanmasına karar verilmesi, Lens'e PSG karşısında ezici bir avantaj sağladı. Madein Foot'a göre, stadın yaklaşık yüzde 95'i Lens taraftarlarıyla doluyken, PSG taraftarlarına deplasman tribününde sadece 1.850 bilet ayrıldı.
Maç günü atmosferi, tarafsız bir vitrin maçından ziyade kuzey ekibi için sıradan bir iç saha karşılaşmasını yansıttı. LFP, Lens'in geleneksel maç öncesi ve devre arası eğlencelerini etkinlik boyunca sürdürerek tartışmaları daha da alevlendirdi.
LFP organizasyonu yoğun inceleme altına alındı
Bu düzenleme, Parc des Princes'te PSG ile Toulouse arasında oynanan organizasyonun 2023 edisyonuyla keskin bir tezat oluşturdu. O karşılaşmada LFP, tarafsız bir maç sunumu sağlamış ve iki takımın taraftar grupları arasında tribün dağılımını katı bir şekilde yüzde 50'ye yüzde 50 olarak uygulamıştı. Son organizasyon fiyaskosu, PSG ile Lens arasında ertelenen bir maç etrafındaki önceki anlaşmazlıkların üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından geldi. Aynı haberde, hem LFP Başkanı Vincent Labrune'un hem de PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi'nin Bollaert'ta dikkat çekici şekilde yer almadığı da belirtildi.
- AFP
Sırada ne var?
Lens, Les Parisiens karşısındaki zaferini kutlarken maçın organizasyonuna ilişkin tartışmalar LFP'nin üzerinde kalmaya devam edecek. Tarafsız saha kurallarının es geçilmesi kararı, yurt içi organizasyonların yönetimi ve adilliği etrafındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yönetim organı şimdi, gelecek edisyonlar için ev sahibi stadyum seçimine ilişkin kararını ele alması yönünde artan bir baskıyla karşı karşıya.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun