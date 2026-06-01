"Bunun Lenny yüzünden olduğunu sanmıyorum. Ama sanırım Lenny de sevindi," dedi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann maç sonrası basın toplantısında.
Lennart Karl yüzünden miydi? DFB takımı Finlandiya karşısında ilginç bir olay yaşattı
Arka plan: Finlandiya karşısında sahada olağanüstü bir performans sergileyen Bayern Münih'in hücum yıldızı Karl'ın pembeye bir zaafı olduğu biliniyor. Özellikle de nisan ortasında Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, sakatlığı nedeniyle maçı kenardan izlemek zorunda kaldığı sırada giydiği baştan aşağı pembe kıyafeti büyük yankı uyandırmıştı.
Karl ise DFB ilk on birinde göze çarpan tek tip ayakkabı renginin (sadece kaleci Oliver Baumann pembe ayakkabı giymemişti) basit nedenini şöyle açıkladı: "Bu Nike'ın yeni modeli. Adidas da biraz pembeyi dahil etti. Bunlar Dünya Kupası'nın en popüler renkleri," dedi 18 yaşındaki oyuncu, Deniz Undav'ın 3-0'ı yapan golünü güzel bir pasla hazırlamış ve kısa köşe vuruşuyla asist yapan Joshua Kimmich'e de 1-0'ın oluşmasında belirleyici rol oynamıştı.
Julian Nagelsmann, DFB yıldızlarının pembe ayakkabılarını "çok havalı" buluyor
Bu arada Nagelsmann, oyuncularının giydiği pek çok pembe ayakkabının ısınma sırasında "tabii ki dikkatini çektiğini" söyledi.
"Ama açıkçası bunu oldukça havalı buluyorum. Zaten pembeyi severim, güzel bir renk. Dostane bir izlenim bırakıyor ama yine de gerekli agresifliği de barındırıyor. Bence oldukça uyumlu bir görüntü oluşturdu ve açık mavi ile koyu maviye (formaların ve şortların renkleri, ed.) de yakıştı" dedi milli takım teknik direktörü.
Pazar akşamı Mainz'da diğer golleri Florian Wirtz (2-0) ve Jamal Musiala (4-0) attı. Sürpriz bir şekilde, DFB takımı Pazartesi sabahı Finlandiya ile bir kez daha karşılaştı; gayri resmi antrenman maçı, Frankfurt'taki DFB Kampüsü'nde seçilmiş seyircilerin önünde gerçekleşti. Maç 45'er dakikalık iki devre yerine sadece 25'er dakikalık iki devre olarak oynandı ve Nagelsmann, bu maçı Pazar günü hiç ya da çok az süre alan oyunculara süre ve maç ritmi kazandırmak için kullandı.
Salı günü DFB kafilesi ABD'ye uçacak ve ilk olarak Chicago'da ikinci Dünya Kupası hazırlık kampına girecek. 6 Haziran'da ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile son hazırlık maçı oynanacak, iki gün sonra ise Alman milli takımı Winston-Salem'deki Dünya Kupası konaklama yerine yerleşecek. Final turu ise 14 Haziran'da Almanya'nın Curacao ile oynayacağı ilk grup maçıyla başlayacak.
DFB Takımı: İşte Almanya'nın Dünya Kupası takvimi
Tarih
Etkinlik
2 Haziran Salı
ABD'ye hareket, Chicago'da 2. Dünya Kupası antrenman kampının başlangıcı
6 Haziran Cumartesi
Chicago'da ABD ile hazırlık maçı
8 Haziran Pazartesi
Winston-Salem'deki Dünya Kupası konaklama yerine yerleşme
11 Haziran Perşembe
Dünya Kupası açılış maçı (Meksika - Güney Afrika)
14 Haziran Pazar
Curacao ile ilk grup maçı
20 Haziran Cumartesi
Fildişi Sahili ile ikinci grup maçı
25 Haziran Perşembe
Ekvador ile üçüncü grup maçı