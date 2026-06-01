Lennart Karl yüzünden miydi? DFB takımı Finlandiya karşısında ilginç bir olay yaşattı

Bu arada Nagelsmann, oyuncularının giydiği pek çok pembe ayakkabının ısınma sırasında "tabii ki dikkatini çektiğini" söyledi.

"Ama açıkçası bunu oldukça havalı buluyorum. Zaten pembeyi severim, güzel bir renk. Dostane bir izlenim bırakıyor ama yine de gerekli agresifliği de barındırıyor. Bence oldukça uyumlu bir görüntü oluşturdu ve açık mavi ile koyu maviye (formaların ve şortların renkleri, ed.) de yakıştı" dedi milli takım teknik direktörü.

Pazar akşamı Mainz'da diğer golleri Florian Wirtz (2-0) ve Jamal Musiala (4-0) attı. Sürpriz bir şekilde, DFB takımı Pazartesi sabahı Finlandiya ile bir kez daha karşılaştı; gayri resmi antrenman maçı, Frankfurt'taki DFB Kampüsü'nde seçilmiş seyircilerin önünde gerçekleşti. Maç 45'er dakikalık iki devre yerine sadece 25'er dakikalık iki devre olarak oynandı ve Nagelsmann, bu maçı Pazar günü hiç ya da çok az süre alan oyunculara süre ve maç ritmi kazandırmak için kullandı.

Salı günü DFB kafilesi ABD'ye uçacak ve ilk olarak Chicago'da ikinci Dünya Kupası hazırlık kampına girecek. 6 Haziran'da ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile son hazırlık maçı oynanacak, iki gün sonra ise Alman milli takımı Winston-Salem'deki Dünya Kupası konaklama yerine yerleşecek. Final turu ise 14 Haziran'da Almanya'nın Curacao ile oynayacağı ilk grup maçıyla başlayacak.