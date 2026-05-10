"Lennart Karl'ın izinde": Sami Khedira, Clásico'da Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal'a dolaylı bir gönderme yaptı

Yamal, Nisan ayında oldukça tuhaf bir şekilde kas sakatlığı geçirmiş ve o günden beri kenarda kalmak zorunda kalmıştı. 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Barça’nın sezonun geri kalan tüm maçlarını kaçıracak, ancak İspanya milli takım oyuncusunun yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılımının tehlikeye girmediği belirtiliyor.

Yamal olmasa da Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğunu korumak için son adımlarını attı. Pazar günü Madrid'deki ezeli rakibini yenerse, Katalanlar matematiksel olarak da şampiyonluğu garantilemiş olacak. Yamal, sakatlanmadan önce bu sezon tüm turnuvalarda 45 maçta 24 gol ve 18 asist kaydetmişti.