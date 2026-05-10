Böylece dünya şampiyonu Sami Khedira, DAZN'da televizyon yorumcusu olarak Pazar akşamı Camp Nou'da Yamal'a ve giydiği kıyafete yönelik bir iğneleme yapmaktan kendini alamadı.
Çeviri:
"Lennart Karl'ın izinde": Sami Khedira, Clásico'da Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal'a dolaylı bir gönderme yaptı
18. dakikada Ferran Torres'in attığı ikinci golün ardından, tribünde sevinç çığlıkları atan ve şu anda sakat olan Yamal'ın görüntüsü ekrana geldi. Eski Real Madrid yıldızı Khedira, "Lamine Yamal hoşuna gitmiş. Kıyafet açısından Lennart Karl'ın izinden gidiyor," diye esprili bir yorumda bulundu.
Yamal pembe bir kapüşonlu sweatshirt giymişti ve üzerine oldukça dikkat çekici bir çanta asmıştı. Khedira'nın Karl benzetmesinin arka planı: FC Bayern Münih'in süper yeteneği de son zamanlarda sıra dışı bir kıyafetle dikkatleri üzerine çekmişti. Nisan ortasında Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Karl, tribünde ve daha sonra sahadaki kutlamalarda tamamen pembe giyinmiş olarak göründü ve renk açısından Clasico'daki Yamal'dan bile daha çarpıcıydı. Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeneß, Karl'ın kıyafeti nedeniyle ona sert çıktı.
- AFP
Barcelona, Lamine Yamal'ın yokluğunda da şampiyonluk yolunda ilerliyor
Yamal, Nisan ayında oldukça tuhaf bir şekilde kas sakatlığı geçirmiş ve o günden beri kenarda kalmak zorunda kalmıştı. 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Barça’nın sezonun geri kalan tüm maçlarını kaçıracak, ancak İspanya milli takım oyuncusunun yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılımının tehlikeye girmediği belirtiliyor.
Yamal olmasa da Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğunu korumak için son adımlarını attı. Pazar günü Madrid'deki ezeli rakibini yenerse, Katalanlar matematiksel olarak da şampiyonluğu garantilemiş olacak. Yamal, sakatlanmadan önce bu sezon tüm turnuvalarda 45 maçta 24 gol ve 18 asist kaydetmişti.
Lamine Yamal: FC Barcelona'daki istatistikleri
Oyunlar
151
Gol
49
Asist
52