Almanya'nın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karışık basın alanında konuşan Stuttgart'ın yıldızı Undav, Karl'ın yere yığıldığı anı ilk elden anlattı. Sakatlık, takımın hazırlıklarının son aşamalarında meydana geldi ve aslında son hazırlık maçı olması gereken karşılaşmanın üzerine bir gölge düşürdü.

Undav, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Son antrenmanın son hareketinde, bir şut sırasında oldu" dedi. "Oraya dokunduğunda, 'tamam, orada bir sorun var' diye anladık. Sonucu öğrendiğimizde, doğal olarak çocuk için çok üzüldük."

"O harika bir çocuk, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve önünde parlak bir gelecek var. Bu büyük turnuvaya katılmayı çok isterdi, ama ne yazık ki bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle şeyler olur. Ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. O bizi evinden destekliyor ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."