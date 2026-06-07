Getty Images
Çeviri:
Lennart Karl’ın Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması Almanya için büyük bir felaket oldu; takım arkadaşı, Bayern yıldızının nasıl korkunç bir sakatlık geçirdiğini anlattı
Undav, felaketin yaşandığı anı anlatıyor
Almanya'nın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karışık basın alanında konuşan Stuttgart'ın yıldızı Undav, Karl'ın yere yığıldığı anı ilk elden anlattı. Sakatlık, takımın hazırlıklarının son aşamalarında meydana geldi ve aslında son hazırlık maçı olması gereken karşılaşmanın üzerine bir gölge düşürdü.
Undav, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, "Son antrenmanın son hareketinde, bir şut sırasında oldu" dedi. "Oraya dokunduğunda, 'tamam, orada bir sorun var' diye anladık. Sonucu öğrendiğimizde, doğal olarak çocuk için çok üzüldük."
"O harika bir çocuk, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve önünde parlak bir gelecek var. Bu büyük turnuvaya katılmayı çok isterdi, ama ne yazık ki bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle şeyler olur. Ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. O bizi evinden destekliyor ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
- Getty Images
"Gözyaşları akmaya başladı"
Bazı haberlerde sakatlığın bireysel bir antrenman sırasında meydana geldiği öne sürülse de, Nagelsmann bunun bir takım antrenmanı sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Teknik direktör, 18 yaşındaki oyuncunun durumun ciddiyetini fark eder etmez "gözlerinden yaşlar akmaya başladığını" belirtti. Nagelsmann, Bayern'in kanat oyuncusunun muhtemelen dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacağını doğruladı.
Kas demeti yırtığı teşhisi, Münih'te geçirdiği çıkış sezonunun ardından A takım kadrosuna girmeyi başaran genç oyuncu için acı bir kader. Almanya milli takımı çoktan Kuzey Amerika'ya gitmiş durumda, ancak Karl rehabilitasyonuna hemen başlamak için Avrupa'ya geri dönmek zorunda kaldı ve yaz tatili daha başlamadan sona erdi.
Bayern'in genç yıldızından duygusal açıklama
Sosyal medyaya başvurarak yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getiren genç oyuncu, üzüntüsünü gizlemedi. Güçlü bir ilk sezonun ardından Nagelsmann’ın planlarına girmeyi başaran çok yönlü forvet için, son aşamada dünyanın en büyük sahnesini kaçırmak kabullenmesi zor bir durum oldu.
Genç oyuncu Instagram'da "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum" dedi. "Dünya Kupası'na hazır olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki, sakatlıklar genellikle en kötü anda ortaya çıkıyor. Takımıma bol şans diliyorum ve her an onları destekleyeceğim. Daha güçlü geri döneceğim, söz veriyorum. Harika mesajlarınız için teşekkürler! Bol şans, @dfb_team!"
- Getty Images
Ouedraogo acil durum yedeği olarak kadroya çağrıldı
26 kişilik kadrosunda oluşan boşluğu doldurmak için Nagelsmann, RB Leipzig'in 20 yaşındaki yeteneği Assan Ouedraogo'yu kadroya çağırmak üzere hızlı bir hamle yaptı. Leipzig'li genç oyuncu, önceki kamp dönemlerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti ve şimdi, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile oynayacakları E Grubu maçlarına hazırlanan kadroya ABD'de katılacak.