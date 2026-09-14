Eibner
Çeviri:
Lennart Karl, Bayern Münih galibiyetindeki tartışmalı “sus” sevincinin ardından SV Elversberg taraftarlarından özür diledi
Genç, stadyumda gerginlik yarattı
Karl, 26. dakikada kilidi açtı; Ismael Saibari'nin yerden ortası Harry Kane'e çarpıp yön değiştirdikten sonra uzak direkte topu ağlara gönderdi. Ancak işaret parmağını dudaklarına götürmesi, ev sahibi tribünlerde öfkeye yol açtı ve genç oyuncu günün kalan bölümünde yüksek sesli yuhalamalara maruz kaldı. Kane'in son anlardaki galibiyet golü ise sonunda durumu kurtardı ve üç puanı getirdi; ayrıca Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 500. resmi maçına çıktı.
- Eibner
Kanat oyuncusu duygusal tepkisine açıklık getirdi
Yeni yükselen ekibin sahasında maç sonrası röportajında konuşan genç forvet, hareketinin arkasındaki niyeti açıklayarak gerilimi düşürmeye çalıştı. Ev sahibi taraftarı bilerek tahrik etmeyi amaçladığı yönündeki iddiaları reddeden kanat oyuncusu, "Bu duygularla ilgili. Beni yanlış anladıysanız özür dilerim, bunu o şekilde kastetmedim" dedi.
Ev sahibi taraftarlardan özür dileyen oyuncu, "Çoğu futbol taraftarı bunun duygularla ilgili olduğunu ve futbolun bir parçası olduğunu bilir. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu çıkışını değerlendirdi
Açılış golü, ikinci yarıda Maurice Krattenmacher'in müthiş falsolu vuruşuyla kısa süreliğine eşitliği sağlayan mücadeleci ev sahibini sarsmada belirleyici oldu. Pozisyonun nasıl geliştiğini anlatan genç oyuncu, şöyle dedi: "Evet, neyse ki arka direkteydim. Topun bana gelmesi, aradan sıyrılması konusunda biraz şanslıydım ve sonra da vuruş iyiydi."
Onun katkısı, Vincent Kompany'nin takımının Bundesliga puan tablosunda, sezonun ilk üç lig maçında topladığı yedi puanla dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu.
- Sven Simon
Başkent ekibi Münih'i ziyaret ediyor
Bayern şimdi Allianz Arena'da cuma gecesi Union Berlin'e karşı oynayacağı maça hazırlanmak için Bavyera'ya dönüyor. Bu karşılaşma, son şampiyona galibiyet serisini sürdürmesi ve Bundesliga zirvesindeki takımlar üzerindeki baskıyı koruması için ideal bir fırsat sunuyor. Tüm gözler kuşkusuz Kane'in üzerinde olacak; yıldız golcü, Almanya birinci lig tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu olmak için sadece bir gole daha ihtiyaç duyuyor.
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