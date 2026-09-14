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Adhe Makayasa

Çeviri:

Lennart Karl, Bayern Münih galibiyetindeki tartışmalı “sus” sevincinin ardından SV Elversberg taraftarlarından özür diledi

L. Karl
Bayern Münih
Elversberg - Bayern Münih
Elversberg
Bundesliga

Bayern Münih kanat oyuncusu Lennart Karl, pazar günü 2-1 kazanılan çekişmeli maçta yaptığı provokatif gol sevinci sonrası SV Elversberg taraftarlarından resmen özür diledi. Genç hücum oyuncusu, skoru açtıktan sonra parmağını dudaklarına götürdü ve bu hareket ev sahibi tribünlerin sert tepkisini çekti. Karl, maçın ardından yaptığı açıklamada ise duygusal tepkisinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

  • Genç, stadyumda gerginlik yarattı

    Karl, 26. dakikada kilidi açtı; Ismael Saibari'nin yerden ortası Harry Kane'e çarpıp yön değiştirdikten sonra uzak direkte topu ağlara gönderdi. Ancak işaret parmağını dudaklarına götürmesi, ev sahibi tribünlerde öfkeye yol açtı ve genç oyuncu günün kalan bölümünde yüksek sesli yuhalamalara maruz kaldı. Kane'in son anlardaki galibiyet golü ise sonunda durumu kurtardı ve üç puanı getirdi; ayrıca Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 500. resmi maçına çıktı.

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  • imago-sport-1083207075.jpgEibner

    Kanat oyuncusu duygusal tepkisine açıklık getirdi

    Yeni yükselen ekibin sahasında maç sonrası röportajında konuşan genç forvet, hareketinin arkasındaki niyeti açıklayarak gerilimi düşürmeye çalıştı. Ev sahibi taraftarı bilerek tahrik etmeyi amaçladığı yönündeki iddiaları reddeden kanat oyuncusu, "Bu duygularla ilgili. Beni yanlış anladıysanız özür dilerim, bunu o şekilde kastetmedim" dedi.

    Ev sahibi taraftarlardan özür dileyen oyuncu, "Çoğu futbol taraftarı bunun duygularla ilgili olduğunu ve futbolun bir parçası olduğunu bilir. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

  • Genç oyuncu çıkışını değerlendirdi

    Açılış golü, ikinci yarıda Maurice Krattenmacher'in müthiş falsolu vuruşuyla kısa süreliğine eşitliği sağlayan mücadeleci ev sahibini sarsmada belirleyici oldu. Pozisyonun nasıl geliştiğini anlatan genç oyuncu, şöyle dedi: "Evet, neyse ki arka direkteydim. Topun bana gelmesi, aradan sıyrılması konusunda biraz şanslıydım ve sonra da vuruş iyiydi."

    Onun katkısı, Vincent Kompany'nin takımının Bundesliga puan tablosunda, sezonun ilk üç lig maçında topladığı yedi puanla dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu.

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  • imago-sport-1081293204.jpgSven Simon

    Başkent ekibi Münih'i ziyaret ediyor

    Bayern şimdi Allianz Arena'da cuma gecesi Union Berlin'e karşı oynayacağı maça hazırlanmak için Bavyera'ya dönüyor. Bu karşılaşma, son şampiyona galibiyet serisini sürdürmesi ve Bundesliga zirvesindeki takımlar üzerindeki baskıyı koruması için ideal bir fırsat sunuyor. Tüm gözler kuşkusuz Kane'in üzerinde olacak; yıldız golcü, Almanya birinci lig tarihinde 100 gol barajına en hızlı ulaşan oyuncu olmak için sadece bir gole daha ihtiyaç duyuyor.

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