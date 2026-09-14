Lennart Karl, Bayern Münih galibiyetindeki tartışmalı “sus” sevincinin ardından SV Elversberg taraftarlarından özür diledi

Açılış golü, ikinci yarıda Maurice Krattenmacher'in müthiş falsolu vuruşuyla kısa süreliğine eşitliği sağlayan mücadeleci ev sahibini sarsmada belirleyici oldu. Pozisyonun nasıl geliştiğini anlatan genç oyuncu, şöyle dedi: "Evet, neyse ki arka direkteydim. Topun bana gelmesi, aradan sıyrılması konusunda biraz şanslıydım ve sonra da vuruş iyiydi."

Onun katkısı, Vincent Kompany'nin takımının Bundesliga puan tablosunda, sezonun ilk üç lig maçında topladığı yedi puanla dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu.