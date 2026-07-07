Nagelsmann’ın başarısızlığının temel nedeni, çeşitli kadro kararları konusundaki iletişimiydi. "Julian, ne yazık ki Dünya Kupası öncesinde ve ardından Dünya Kupası sırasında da nispeten uzun bir süre boyunca sahip olduğu bu güveni artık yitirmişti. Bunu biraz haksız buldum," dedi Völler. Ancak milli takım teknik direktörünün aldığı kararlar ve bunları duyurma şekli, takımda kötü bir havaya yol açmış ve sonunda işbirliği için "artık bir temel kalmamıştı".

Völler, takımın konaklama yeriyle ilgili eleştirileri reddetti. Konaklama yerinin “her zaman takımın turnuvadaki sıralaması kadar iyi olduğunu” belirten Völler, “Konaklama yeriyle ilgili hiçbir eleştiriye izin vermem” dedi ve “Antrenman koşulları muhteşemdi” diye vurguladı. Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Norveç’in çok yakın bir yerde konakladığını ve DFB takımının aksine ilk eleme turunda elenmediğini de sözlerine ekledi.