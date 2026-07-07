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"Lena'nın bisiklet üzerinde çekilmiş bu şüpheli fotoğraf, duruma hiç iyi gelmedi": Rudi Völler, Julian Nagelsmann'ın itibarını nasıl büyük ölçüde yitirdiğini anlatıyor
Nagelsmann’ın başarısızlığının temel nedeni, çeşitli kadro kararları konusundaki iletişimiydi. "Julian, ne yazık ki Dünya Kupası öncesinde ve ardından Dünya Kupası sırasında da nispeten uzun bir süre boyunca sahip olduğu bu güveni artık yitirmişti. Bunu biraz haksız buldum," dedi Völler. Ancak milli takım teknik direktörünün aldığı kararlar ve bunları duyurma şekli, takımda kötü bir havaya yol açmış ve sonunda işbirliği için "artık bir temel kalmamıştı".
Völler, takımın konaklama yeriyle ilgili eleştirileri reddetti. Konaklama yerinin “her zaman takımın turnuvadaki sıralaması kadar iyi olduğunu” belirten Völler, “Konaklama yeriyle ilgili hiçbir eleştiriye izin vermem” dedi ve “Antrenman koşulları muhteşemdi” diye vurguladı. Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Norveç’in çok yakın bir yerde konakladığını ve DFB takımının aksine ilk eleme turunda elenmediğini de sözlerine ekledi.
- AFP
"Fotoğrafların etkisi ve gücü" hafife alınmıştı
Völler, “fotoğrafların etkisini ve gücünü” hafife aldıklarını kabul etti ve “Lena’nın bisiklet üzerindeki o uğursuz fotoğrafın, duruma hiç iyi gelmediğini” belirtti. Kastettiği şey şuydu: Nagelsmann’ın eşi, Dünya Kupası sırasında antrenmana giderken bisiklet sürerken çekilmiş fotoğraflarda görünüyordu. “Ama Paraguay karşısında üç penaltıyı bu yüzden kaçırmadık.”
Arka arkaya üçüncü kez Dünya Kupası’ndan erken elenme, “tesadüf değil. Bazı pozisyonlarda artık mutlak zirvede, mutlak dünya klasında değiliz. Bu konuda çalışmak gerekiyor.” DFB ile 2028’e kadar süren sözleşmesini yerine getirecek olan Völler, bunu gelecekte arzu ettiği milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp ile birlikte gerçekleştirecek.
Julian Nagelsmann’ın baş antrenörlük kariyerindeki durakları
Dönem Ekip 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 FC Bayern 2023 - 2026 Almanya
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