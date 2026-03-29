Leicester, üst üste yedinci mağlubiyetinin ardından WSL'den küme düşme tehlikesine yaklaşırken, Alisha Lehmann "farların önünde donakalmış tavşan" benzetmesiyle eleştirilerin hedefinde
Kış transfer döneminde takıma katılan oyuncu, etkili olamıyor
Lehmann, kış transfer döneminde Como'dan Leicester'a geçtiğinde kendisinden beklenen kritik gol gücünü sergileyemedi. Takımın ligde kalma mücadelesine öncülük etmesi ve şüphecileri susturması için transfer edilen oyuncunun bu hamlesi sonuçsuz kaldı. Forvet, transferinden bu yana sadece bir gol atabildi ve kulüp giderek daha büyük sıkıntılara batarken, onun katkıları da yoğun bir şekilde mercek altına alınıyor. Brighton'a 1-0 yenilen Leicester, üst üste yedinci mağlubiyetini aldı ve ligin en alt sıralarında kalarak Kadınlar Süper Ligi'nden düşme tehlikesine bir adım daha yaklaştı.
Kötü maç istatistikleri, yorumcuların eleştirilerini körüklüyor
Brighton maçında etkisiz kalması gözle görülür derecede barizdi; 86. dakikada Rosella Ayane ile değiştirildi. Sahada kaldığı süre boyunca tek bir şut bile çekemedi, sadece 22 kez topa dokundu ve 12 kez top kaybı yaşadı. Üstelik 10 pas denemesinin sadece yedisini tamamlayabildi. Bu sönük performans, BBC Radio Sussex yorumcusu Trent Hutson’dan sert bir değerlendirme aldı.
Hutson şöyle dedi: "Alisha Lehmann'ın son vuruşları bugün yetersizdi. Son zamanlarda WSL'de çok az maç oynamış olması, geri dönüp zor günler geçiren bir takıma dahil edilmesi hiç de kolay değil. Topu alıp biraz boşluk bulduğu anlarda, bugün sanki farların ışığında donakalmış bir tavşan gibi görünüyordu."
Leicester teknik direktörü, oyuncuları suçlamayı reddediyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Leicester teknik direktörü Rick Passmoor basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve tek tek oyuncuları suçlamaktan kaçındı. Takımı maç boyunca sadece beş şut çekebilmiş olsa da Passmoor iyimserliğini koruyor.
Passmoor şunları söyledi: "Zor bir maçtı. Şimdi durup düşünmeli, değerlendirmeli ve sonra ilerlemeliyiz. Önümüzdeki iç saha maçına hazırlanmak için bolca vaktimiz var. Maçın bazı bölümlerinde iyi iş çıkardık. Takımın hala bir arada olduğunu düşünüyorum. London City ile oynayacağımız bir sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Takımına olan güvenini sürdürüp sürdürmediği sorulduğunda ise şunları ekledi: "Kesinlikle. Bunun zorlu bir süreç olacağını biliyorduk, şu anda da bunun içindeyiz. Oyuncular ve teknik ekip birbirine kenetlenmiş durumda, birbirimize ilham vermeye çalışıyoruz ve önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz."
Önümüzdeki haftalarda hayatta kalma mücadelesi kızışacak
Leicester'ın sezonunu kurtarmak için zamanı hızla azalıyor. Kulüp şu anda ligin en alt sıralarında yer alıyor ve West Ham'ın dört puan gerisinde, ancak bir maç eksiği bulunuyor. Leicester, 26 Nisan'da London City Lionesses'e konuk olarak WSL'ye geri dönecek.