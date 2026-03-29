Brighton maçında etkisiz kalması gözle görülür derecede barizdi; 86. dakikada Rosella Ayane ile değiştirildi. Sahada kaldığı süre boyunca tek bir şut bile çekemedi, sadece 22 kez topa dokundu ve 12 kez top kaybı yaşadı. Üstelik 10 pas denemesinin sadece yedisini tamamlayabildi. Bu sönük performans, BBC Radio Sussex yorumcusu Trent Hutson’dan sert bir değerlendirme aldı.

Hutson şöyle dedi: "Alisha Lehmann'ın son vuruşları bugün yetersizdi. Son zamanlarda WSL'de çok az maç oynamış olması, geri dönüp zor günler geçiren bir takıma dahil edilmesi hiç de kolay değil. Topu alıp biraz boşluk bulduğu anlarda, bugün sanki farların ışığında donakalmış bir tavşan gibi görünüyordu."