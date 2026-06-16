Leicester, League One'a düşmesinin ardından eski Rangers ve Southampton teknik direktörü Russell Martin'i göreve getirdi

Yeni teknik direktör, eski birinci lig şampiyonunu yeniden rayına oturtma fırsatı için büyük minnettarlığını dile getirdi ve hemen bir kültür dönüşümü hedefledi. Şöyle konuştu: "Burada olmaktan çok memnunum ve oyuncularla ve teknik ekiple çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.

Bu kulüp, büyük bir tarihe, güçlü bir taraftar desteğine ve yüksek beklentilere sahip. Kulübü, şehri ve taraftarları tanımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anki odak noktam takım: güçlü ilişkiler kurmak, net standartlar belirlemek ve Leicester City taraftarlarının bağ kurabileceği ve gurur duyabileceği performanslar sergilemek."