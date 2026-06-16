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Leicester, League One'a düşmesinin ardından eski Rangers ve Southampton teknik direktörü Russell Martin'i göreve getirdi
Foxes taktik uzmanına başvuruyor
Eski İskoçya milli futbolcusu, 142 yıllık tarihinde sadece ikinci kez İngiltere'nin üçüncü ligine düşen ve tam bir kargaşa içindeki bir kulübü devraldı. Finansal ihlaller nedeniyle alınan 6 puanlık ağır ceza, efsanevi 5.000-1 oranla Premier Lig'i kazanmalarından tam on yıl sonra, önceki sezonlarını büyük ölçüde rayından çıkardı. Ibrox'ta 123 günlük kısa bir görev süresinin ardından kariyerinde bir yeniden doğuş arayan Martin, Nisan 2023'ten bu yana Leicester'ın yedinci kalıcı teknik direktörü oldu.
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Martin, King Power'ın öncelikli hedeflerini özetliyor
Yeni teknik direktör, eski birinci lig şampiyonunu yeniden rayına oturtma fırsatı için büyük minnettarlığını dile getirdi ve hemen bir kültür dönüşümü hedefledi. Şöyle konuştu: "Burada olmaktan çok memnunum ve oyuncularla ve teknik ekiple çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum.
Bu kulüp, büyük bir tarihe, güçlü bir taraftar desteğine ve yüksek beklentilere sahip. Kulübü, şehri ve taraftarları tanımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu anki odak noktam takım: güçlü ilişkiler kurmak, net standartlar belirlemek ve Leicester City taraftarlarının bağ kurabileceği ve gurur duyabileceği performanslar sergilemek."
Yeniden inşa için hiyerarşik destek sözü verildi
Leicester’ın yönetim kadrosu, Martin’i ilk olarak geçen yaz, İskoçya’ya transfer olmadan önce hedeflemişti; 2024 yılında Southampton’ı Premier Lig’e taşıyan sabırlı ve top hakimiyetine dayalı futbol felsefesi, kulübün ilgisini çekmişti. Kulüp yönetimi, onun teknik stilini, son başarılı yükselme kampanyası sırasında Enzo Maresca yönetiminde sergilenen futbolu taklit etmek için ideal bir yapısal model olarak görüyor.
Sportif direktör James McCarron şunları ekledi: "Russell, uyum, hesap verebilirlik ve yüksek standartlara odaklanan bir futbol yapısı tarafından desteklenecek. Bizim rolümüz, takımın çevresinde doğru ortamın sağlanmasını sağlamak. Bu, oyuncuların ve personelin en iyi performanslarını sergileyebilecekleri bir ortam yaratmak, futbol operasyonundaki kültürü güçlendirmek ve oyuncu alımı, geliştirme ve performans alanlarındaki çalışmalarımızın uyumlu ve tutarlı olmasını sağlamak anlamına geliyor."
- Getty Images Sport
Yeni teknik direktörü zorlu bir lig mücadelesi bekliyor
Martin, 14 Ağustos Cuma günü başlayacak olan 2026-27 League One sezonu öncesinde, son derece zorlu üçüncü lig ortamında yolunu bulabilmek için MK Dons’taki ilk dönemindeki deneyimlerinden acilen yararlanmak zorunda. Yaklaşan yaz transfer dönemi, kulübün mali yeniden yapılandırma sürecinde devasa bir sınav niteliğinde; bu nedenle, yoğun lig takvimi başlamadan önce morali bozuk takımda taktiksel disiplini sağlamlaştırmak hayati önem taşıyor.