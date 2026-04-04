Finland v Switzerland: UEFA Womens EURO 2025 Group A
Donny Afroni

Çeviri:

Leicester'ın yıldızı İsviçre milli takım kadrosundan çekilmek zorunda kalınca Alisha Lehmann büyük bir darbe aldı

İsviçre milli takım teknik direktörü Rafel Navarro, Alisha Lehmann'ın kadroda yer alamayacağı haberinin ardından, yaklaşan milli maç arası öncesinde kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı. Lehmann, bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi görmek üzere geride kalacağı için önümüzdeki kritik maçlarda forma giyemeyecek. İsviçre Futbol Federasyonu (SFV) bu haberi Cumartesi günü doğruladı.

  • Kas sakatlığı nedeniyle Leicester City'nin yıldızı sahalardan uzak kalacak

    Kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden biri haline gelen Leicester City forveti, Türkiye ile oynanacak hayati öneme sahip iki maçlık serinin kadrosuna ilk başta dahil edilmişti. Ancak Lehmann, kas sakatlığı nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı. 27 yaşındaki oyuncu, rehabilitasyon sürecine başlamak üzere kulübünde kalacak ve eleme kampanyasının kritik bir döneme girerken İsviçre'nin hücumunda önemli bir boşluk bırakacak. Lehmann'ın milli takımdaki saha içi ve saha dışı etkisi göz önüne alındığında, onun yokluğu büyük bir tartışma konusu.

  • 1. FC Köln Women's v Bayer 04 Leverkusen Women's - Google Pixel Women's BundesligaGetty Images Sport

    Navarro’nun kadro planlarına çifte darbe

    İsviçre milli takımında sadece Lehmann değil, Irina Fuchs da kadroda yer almayacak. FC Köln kalecisi, tedavi için kulübünde kalmasını gerektiren benzer sağlık sorunları yaşıyor. Bu iki deneyimli oyuncunun yokluğu, Navarro için bir zorluk teşkil ediyor; Navarro artık kadrosunun bazı as oyuncuları olmadan bu kritik dönemi atlatmak zorunda.

  • Yedek oyuncular kadroya çağrıldı

    Sakatlık haberlerinin ardından İsviçre teknik ekibi, kadrodaki boşlukları doldurmak için hızlıca harekete geçti. Freiburg’dan Leela Egli, hücum hattında Lehmann’ın yerini almak üzere kadroya dahil edilirken, Union Berlin’den Nadine Bohi ise kaleci kadrosuna katıldı. Bu genç yetenekler artık uluslararası sahnede kendilerini gösterme fırsatı bulacak. Türkiye ile oynanacak iki maç, 2027 Dünya Kupası eleme grubundaki sıralamayı belirlemede hayati öneme sahip olacak.

  • Switzerland v Northern Ireland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    Önümüzdeki kritik eleme maçları

    İsviçre, eleme mücadelesine tam puanla başladıktan sonra şu anda güçlü bir konumda bulunuyor. Türkiye ile ilk karşılaşma 14 Nisan’da Zürih’te oynanacak; bunu dört gün sonra Sinop’a yapılacak deplasman maçı izleyecek. Bu maçlar sadece dünya kupasına katılma yolunda ilerlemeyi sağlamakla kalmayıp, takımın Uluslar Ligi’ndeki sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Hem İsviçre hem de Türkiye, B Ligi'nde grubunun zirvesini hedefliyor. Bunu başarmak, sadece A Ligi'ne yükselmeyi garantilemekle kalmayacak, aynı zamanda Dünya Kupası play-off'larında teorik olarak daha avantajlı bir kura çekilişi sağlayacaktır.

