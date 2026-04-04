Leicester'ın yıldızı İsviçre milli takım kadrosundan çekilmek zorunda kalınca Alisha Lehmann büyük bir darbe aldı

İsviçre, eleme mücadelesine tam puanla başladıktan sonra şu anda güçlü bir konumda bulunuyor. Türkiye ile ilk karşılaşma 14 Nisan’da Zürih’te oynanacak; bunu dört gün sonra Sinop’a yapılacak deplasman maçı izleyecek. Bu maçlar sadece dünya kupasına katılma yolunda ilerlemeyi sağlamakla kalmayıp, takımın Uluslar Ligi’ndeki sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Hem İsviçre hem de Türkiye, B Ligi'nde grubunun zirvesini hedefliyor. Bunu başarmak, sadece A Ligi'ne yükselmeyi garantilemekle kalmayacak, aynı zamanda Dünya Kupası play-off'larında teorik olarak daha avantajlı bir kura çekilişi sağlayacaktır.