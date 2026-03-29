Leicester'ın Premier Lig şampiyonu, kulübün League One'a düşme tehlikesiyle mücadelesinde yardım teklifinde bulundu

Albrighton, kulüp henüz kendileriyle iletişime geçmemiş olsa da, kendisinin ve şampiyonluk kazanan eski takım arkadaşlarından birçoğunun, Leicester’ın zor zamanlarında yardım etmeye hazır ve istekli olduğunu açıkladı. Kulüpte 313 maça çıkan ve üç büyük kupa kazanan eski kanat oyuncusu, eski kulübünün şu anki durumundan büyük üzüntü duyuyor.

34 yaşındaki oyuncu, 2016'nın efsaneleri arasında tarihe geçen bu kulübe bir şeyler geri vermek konusunda ortak bir istek olduğunu ifade etti. Albrighton, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Hepimiz, eski kulüplerimizden herhangi birinde iş bulma şansımız olsaydı, Leicester'ı seçerdik diyoruz. Hepimiz Leicester taraftarı olarak büyümedik ama şimdi büyük hayranlarıyız ve elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, bu henüz gerçekleşmedi" dedi.