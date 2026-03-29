Leicester'ın Premier Lig şampiyonu, kulübün League One'a düşme tehlikesiyle mücadelesinde yardım teklifinde bulundu
Çağrıya cevap vermeye hazır bir efsane
Albrighton, kulüp henüz kendileriyle iletişime geçmemiş olsa da, kendisinin ve şampiyonluk kazanan eski takım arkadaşlarından birçoğunun, Leicester’ın zor zamanlarında yardım etmeye hazır ve istekli olduğunu açıkladı. Kulüpte 313 maça çıkan ve üç büyük kupa kazanan eski kanat oyuncusu, eski kulübünün şu anki durumundan büyük üzüntü duyuyor.
34 yaşındaki oyuncu, 2016'nın efsaneleri arasında tarihe geçen bu kulübe bir şeyler geri vermek konusunda ortak bir istek olduğunu ifade etti. Albrighton, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Hepimiz, eski kulüplerimizden herhangi birinde iş bulma şansımız olsaydı, Leicester'ı seçerdik diyoruz. Hepimiz Leicester taraftarı olarak büyümedik ama şimdi büyük hayranlarıyız ve elimizden geldiğince yardım etmek istiyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, bu henüz gerçekleşmedi" dedi.
Küme düşme mücadeles
King Power'daki durum, mali kurallara aykırı davranıldığı gerekçesiyle alınan 6 puanlık puan kesintisinin ardından iç karartıcı bir hal aldı; bu durum, kulübün Championship'in alt sıralarında çırpınmasına neden oldu. Üçüncü lige düşme tehdidinin çok gerçek bir olasılık haline gelmesiyle birlikte Albrighton, kulübün on yıl önce İngiliz futbolunun zirvesine taşıyan o kendine özgü kültürden yoksun olduğuna inanıyor.
Eski orta saha oyuncusu Andy King şu anda teknik kadroda yer alsa da, Albrighton o ikonik dönemden daha fazla deneyimin takıma kazandırılması gerektiğini düşünüyor. "Gidip dünyayı değiştireceğimizi, kulüpteki tüm sorunları çözeceğimizi söylemiyorum," diye ekledi. "Ama insanlar Manchester United'dan ve kulübün DNA'sını bilen eski oyuncularından bahsediyorlar ve Leicester'da da benzer bir şey olduğunu hissediyorum. Orada başka hiçbir yerde görmediğim bir kültür vardı."
"Korkusuz" DNA'yı geri kazanmak
Albrighton, geçtiğimiz günlerde King Power Stadyumu'nda, ev sahibi takımın üç gol üstünlüğünü elinden kaçırdığı ve Southampton'a karşı 4-3'lük acı bir mağlubiyetle sonuçlanan maçı izledi. Eski kanat oyuncusu, stadyumda hissedilir bir endişe havası olduğunu belirterek, kulübü tanımlayan "korkusuz" kimliğin yerini hem oyuncular hem de taraftarlar arasında bir tedirginliğin aldığını ima etti.
Albrighton, Saints'e karşı yaşanan çöküşü hatırlayarak, "Hem sahada hem de seyirciler arasında büyük bir korku hissettim" dedi. "3-0 öndeyken, onların keyif almasını istedim. Zor olduğunu ve gergin zamanlar yaşadığımızı biliyorum ama bunu pek çok maçta fark ettim. 'Korkusuz' kelimesi kulübün kimliğinin bir parçası ve bunu unutmamak önemli."
Telefonun çalmasını bekliyorum
Yardım etmeye istekli olmasına rağmen Albrighton, Leicester yönetimi tarafından olası bir görevle ilgili olarak kendisiyle hiçbir iletişim kurulmadığını itiraf etti. Futbolu bıraktıktan hemen sonra çocukluk kulübü Aston Villa’nın kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. Albrighton şöyle konuştu: “Bu konuyla ilgili kulüpten benimle hiçbir zaman temas kurulmadı. Futbolu bıraktığımda Aston Villa benimle iletişime geçti. Onlar için oynamıştım ve bir Villa taraftarı olarak büyümüştüm, bu yüzden oraya gidip antrenörlük yapma fırsatı için minnettardım. Antrenörlük belki bana göre değil olsa da, muhtemelen 'Keşke Leicester de bunu yapsaydı' diye düşündüm. Her gün Leicester'a gidip o ortamın içinde olmak isterdim."