Leicester’ın kaybı, ABD Kadın Milli Takımı’nın kazancı! Gary Lineker, EFL takımının tarihi bir teknik direktör ataması yapması için baskı yaparken Emma Hayes’in tavsiyesinin göz ardı edildiğini açıkladı

Lineker, “The Rest is Football” adlı podcast’inde, Leicester City’nin o dönemki CEO’su Susan Whelan ile yaptığı bir sohbeti ayrıntılı olarak anlattı. Kulübün 2023’te Premier Lig’den düşmesinin ardından, eski İngiltere milli takım yıldızı, o dönemde Chelsea ile Kadınlar Süper Ligi’nde hâlâ hakimiyet kuran Hayes’i takıma getirerek “Foxes”ın modern antrenörlük alanında öncü olabileceğini düşündü.

Lineker, önerisinin ardındaki mantığı açıklayarak, program sırasında şu anda ABD Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Hayes'e doğrudan şöyle dedi: "Leicester ilk kez küme düştüğünde, o dönem Leicester'ın CEO'su olan Susan Whelan'ı aradım – ne yazık ki artık orada değil – ve ona 'Bence Leicester City'nin teknik direktörü olarak Emma'yı seçmelisiniz' dedim. Ve şöyle devam ettim: ‘Bunu birçok nedenden dolayı düşünüyorum. Birincisi: Açıkçası, o kesinlikle mükemmel bir teknik direktör – yani bu bir tür halkla ilişkiler hilesi değil’ – gerçi halkla ilişkiler açısından bakıldığında, bence bu harika olurdu: Ülkemizde profesyonel bir erkek takımının ilk kadın teknik direktörü. Ve bence biz [Leicester] olarak, onunla gerçekten iyi işler çıkarabileceğiniz oyunculara sahiptik.”