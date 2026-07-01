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Leicester’ın kaybı, ABD Kadın Milli Takımı’nın kazancı! Gary Lineker, EFL takımının tarihi bir teknik direktör ataması yapması için baskı yaparken Emma Hayes’in tavsiyesinin göz ardı edildiğini açıkladı
Lineker’in “Foxes” için cesur önerisi
Lineker, “The Rest is Football” adlı podcast’inde, Leicester City’nin o dönemki CEO’su Susan Whelan ile yaptığı bir sohbeti ayrıntılı olarak anlattı. Kulübün 2023’te Premier Lig’den düşmesinin ardından, eski İngiltere milli takım yıldızı, o dönemde Chelsea ile Kadınlar Süper Ligi’nde hâlâ hakimiyet kuran Hayes’i takıma getirerek “Foxes”ın modern antrenörlük alanında öncü olabileceğini düşündü.
Lineker, önerisinin ardındaki mantığı açıklayarak, program sırasında şu anda ABD Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Hayes'e doğrudan şöyle dedi: "Leicester ilk kez küme düştüğünde, o dönem Leicester'ın CEO'su olan Susan Whelan'ı aradım – ne yazık ki artık orada değil – ve ona 'Bence Leicester City'nin teknik direktörü olarak Emma'yı seçmelisiniz' dedim. Ve şöyle devam ettim: ‘Bunu birçok nedenden dolayı düşünüyorum. Birincisi: Açıkçası, o kesinlikle mükemmel bir teknik direktör – yani bu bir tür halkla ilişkiler hilesi değil’ – gerçi halkla ilişkiler açısından bakıldığında, bence bu harika olurdu: Ülkemizde profesyonel bir erkek takımının ilk kadın teknik direktörü. Ve bence biz [Leicester] olarak, onunla gerçekten iyi işler çıkarabileceğiniz oyunculara sahiptik.”
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Mülkiyet direnci bu hareketi engelledi
Lineker’in coşkulu desteğine rağmen, önerinin kulüp yönetimi tarafından tereddütle karşılandığı iddia ediliyor. Lineker’e göre, Whelan kişisel olarak bu fikre sıcak bakıyordu ancak King Power Stadyumu’ndaki karar vericilerin İngiliz futbolunda böylesine devrim niteliğinde bir adım atmaya hazır olmadıklarını kabul etti.
Aldığı yanıtı anlatan Lineker şöyle dedi: “O da şöyle dedi: ‘Bence bu gerçekten çok iyi bir fikir… ama kulüp sahiplerinin henüz bu adımı atmaya hazır olduklarından pek emin değilim.’ Bu yüzden, acaba bu konuya hiç ilgi duyar mıydınız diye merak ediyorum – ama dürüst olmak gerekirse, gerçek bu.”
Hayes, yönetimsel engellere yanıt veriyor
Hayes, Lineker’in açıklamalarına nezaketle karşılık verirken, kadınların erkekler profesyonel futboluna girmesini engelleyen sistemik sorunlara da dikkat çekti. Chelsea’de yedi WSL şampiyonluğu kazanan 49 yaşındaki teknik direktör, tartışmanın adaylardan ziyade işverenlere yönelmesi gerektiğini vurguladı.
Lineker'e yanıt veren Hayes, şöyle dedi: "Biliyor musun, bunu söylediğin için teşekkür ederim, ama bu soru hep teknik direktörlere soruluyor – basın toplantılarında bu soruları dinlemek zorunda kalanlar biziz. Ve ben her zaman şöyle derim: 'Yanlış kişiye soruyorsunuz'. Futbol kulüplerinin sahiplerine neden bu tür adımlar atmadıklarını sormalısınız." Hayes daha önce de diğer alanlardaki eşitsizliğe dikkat çekmiş ve şöyle demişti: "Kadın pilot, kadın doktor, kadın avukat, kadın bankacı bulabilirsiniz, ancak erkek futbolunda çalışan, erkekleri yöneten bir kadın teknik direktör bulamazsınız. Bu da ne kadar çok işin yapılması gerektiğini gösteriyor."
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Leicester’ın düşüşü ve Hayes’in ABD’deki başarısı
Leicester City, Lineker’in telefon görüşmesinden bu yana çalkantılı bir dönem geçirirken – bu süreç, takımın League One’a düşmesine neden olan felaketle sonuçlanan 2025-26 sezonuyla doruğa ulaştı – Hayes ise ABD Kadın Milli Takımı’ndaki görevine muhteşem bir başlangıç yaptı. 2024 yazında takımı Paris’te Olimpiyat altın madalyasına taşıdı ve ilk kez verilen Johan Cruyff Ödülü ile kadın futbolunun en iyi teknik direktörü olarak onurlandırıldı. "The Foxes", üçüncü ligde durumu dengelemek için kısa süre önce Russell Martin'i göreve getirdi ve şimdi League One'dan yeniden yapılanma sürecinin zorlu yolunda ilerlemek zorundalar.