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Leicester City satışa çıkarıldı: Cuma günkü devralma için son tarih yaklaşırken King Power 225 milyon sterlinlik satış bedeli belirledi
King Power, devralma için kesin bir son tarih belirledi
Leicester City’de büyük bir değişim kapıda. Kulübün mevcut sahipleri, on yılı aşkın süredir devam eden dönemlerini sona erdirmeye hazırlanıyor. Kulüp tarihinin en başarılı dönemini yöneten Taylandlı şirketler grubu King Power’ın, ilgilenen taraflardan resmî tekliflerini önümüzdeki cuma gününe kadar sunmalarını istediği bildiriliyor.
Satış sürecini yöneten Citi’nin yatırım bankacıları, ciddi alıcı adaylarının teklif vermesi için son tarihi bu haftanın sonu olarak belirledi. İlgili tarafların kimlikleri henüz açıklanmazken, The Sun’ın haberine göre başlangıçta belirlenen takvim biraz uzatıldı.
Srivaddhanaprabha ailesi, Leicester’ın İngiliz futbol liglerinde yaşadığı hayal kırıklığı yaratan düşüşün ardından durumunu değerlendirerek satış kararını bu yılın başlarında aldı. Kulüp şu anda League One’da mücadele etmesine rağmen sahipleri, yatırımlarından kayda değer bir getiri elde etmeyi hedefliyor.
- AFP
League One için rekor düzeyde değerleme
Bir alıcı, haberlerde belirtilen 225 milyon sterlinlik değerlemeyi karşılayacak olursa bu, İngiliz futbolunun üçüncü kademesi için tarihi bir an olacak. Bu bedelle yapılacak bir anlaşma, League One'da mücadele eden bir kulübün devralınmasında mevcut rekoru açık ara kıracak.
Olası satış, King Power'ın 2010'da kulübü Milan Mandaric'ten görece mütevazı bir bedel olan 35 milyon sterline satın almasıyla başlayan dönemin sonunu işaret ediyor. Sonraki 14 yılda kulübün sahipleri, Leicester City'yi Championship'te mücadele eden bir takımdan küresel bir markaya dönüştürdü. Bu süreçte kulüp, tüm zamanların en büyük sportif başarılarından birine imza attı.
Tarihi bir görev dönemine bakış
Srivaddhanaprabha ailesinin yönetiminde Leicester City, 2016'da Premier League şampiyonluğunu kazanarak imkânsızı başardı. Sezona şampiyonluk şansı 5.000'e 1 olarak gösterilen Leicester City, Claudio Ranieri yönetiminde kupayı kaldırarak spor dünyasını şaşkına çevirdi.
Kulüp, 2017'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği altın dönemde kupa koleksiyonunu da genişletti. Bu dönem, Leicester City'nin Wembley'deki finalde Chelsea'yi yenerek tarihindeki ilk FA Cup zaferini kazanmasıyla zirveye ulaştı.
- (C)Getty Images
Zorlu bir gözden düşüş
Leicester City'nin bugünkü durumu, Premier League'deki zirve döneminden çok uzak. Kulüp, üst üste küme düşmelerin damga vurduğu kâbus gibi bir dönem yaşadı. Bu süreçte en üst ligden Championship'e, oradan da League One'a düştü.
Leicester City şu anda üçüncü kademe ligde 17. sırada ve puan tablosunda yükselmek için gereken istikrarı yakalamakta zorlanıyor.
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