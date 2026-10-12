Leicester City satışa çıkarıldı: Cuma günkü devralma için son tarih yaklaşırken King Power 225 milyon sterlinlik satış bedeli belirledi

Bir alıcı, haberlerde belirtilen 225 milyon sterlinlik değerlemeyi karşılayacak olursa bu, İngiliz futbolunun üçüncü kademesi için tarihi bir an olacak. Bu bedelle yapılacak bir anlaşma, League One'da mücadele eden bir kulübün devralınmasında mevcut rekoru açık ara kıracak.

Olası satış, King Power'ın 2010'da kulübü Milan Mandaric'ten görece mütevazı bir bedel olan 35 milyon sterline satın almasıyla başlayan dönemin sonunu işaret ediyor. Sonraki 14 yılda kulübün sahipleri, Leicester City'yi Championship'te mücadele eden bir takımdan küresel bir markaya dönüştürdü. Bu süreçte kulüp, tüm zamanların en büyük sportif başarılarından birine imza attı.