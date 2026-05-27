Leicester City'nin efsane oyuncusu Kasper Schmeichel, ağır bir sakatlık teşhisinin ardından futbolu bıraktığını açıkladı
Bir Premier Lig efsanesinin devrinin sonu
Schmeichel sahalara geri dönme umudunu hiç kaybetmemişti, ancak uzmanlar, geçirdiği ağır omuz sakatlığının ardından üst düzey futbol için gerekli fiziksel kondisyonu yeniden kazanmasının artık gerçekçi bir ihtimal olmadığını kendisine bildirdi.
Parken'de TV 2 Sport ile yaptığı duygusal röportajda, 39 yaşındaki kaleci durumunun yürek burkan gerçekliğini ortaya koydu. Schmeichel, "Haziran ayında Celtic ile olan sözleşmem sona erdiğinde, aktif futbol kariyerime son vereceğim" dedi. "Bu karar benim için verildi. Omzumla ilgili olarak çeşitli cerrahlar ve uzmanlarla görüştüm ve bana üst düzey futbola dönmeyi beklememem gerektiğini söylediler. Bu konuyu çok düşündüm, ancak şimdi doğru zaman olduğuna inanıyorum."
Yıkıcı yaralanmanın ayrıntıları ortaya çıktı
Schmeichel’in Mart ayında Danimarka milli takımından ilk kez ayrıldığı sırada, sakatlığın ciddiyeti ilk başta tahmin edilenden çok daha ağır çıktı. Şubat ayında Stuttgart’a karşı oynanan maçta yaptığı talihsiz bir iniş, son darbe oldu. Kaleci, eklemde bağ ve tendon yırtılmalarını da içeren ciddi bir hasar meydana geldiğini ve 40’lı yaşlarına yaklaşan bir oyuncu için iyileşme süresinin çok uzun olacağını açıkladı.
Schmeichel, "Uzun bir süreç oldu. Şubat ayında üzerine indiğimde, bir şeylerin tamamen ters gittiğini hissettim. Çeşitli yerlere gidip muayene oldum. Sonuçta yapılabilecek pek bir şey olmadığı ortaya çıktı ve konuşma, bundan sonra nasıl bir hayat yaşamak istediğime yöneldi. Çocuklarımı kucağıma alabilecek miyim? Dışarı çıkıp aktif bir hayat sürebilecek miyim? Hayalim geri dönmekti, ancak değerlendirmelere göre belirli bir seviyede performans göstermek çok zor olacaktı."
Efsanevi bir kariyere bakış
Schmeichel, özellikle Leicester City’nin 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu mucizevi bir şekilde kazanmasındaki rolüyle bir efsane olarak futbol sahnesinden ayrılıyor. Birçok oyuncu sahada masalsı bir veda hayal ederken, onun son maçı İskoçya Premier Ligi’nde Hibernian’a karşı 2-1’lik bir mağlubiyetle sonuçlandı. Hayal kırıklığı yaratan bu sonuna rağmen, Danimarkalı oyuncu, babası Peter'ın izinden giderek sporun zirvesine ulaştığı kariyeri için minnettar olmaya devam ediyor.
"Bence herkes sahada veda etmeyi hayal eder, ama her zaman istediğini elde edemezsin," dedi. "Futbolun bana bir borcu yok. Çok fazla fırsat ve deneyimim oldu. En çok öne çıkan şey, kurduğum dostluklar ve bağlar. Onlarla paylaştığım anlar, iyi ya da kötü. Bir maç daha oynamak isterdim, ama ne yazık ki olmadı."
Danimarka futbolunun bir kahramanı
Emeklilik haberi, on yılı aşkın bir süredir tartışmasız bir numaralı kaleci olarak görev yaptığı ülkesinde, ona yönelik övgü yağmuruna neden oldu. Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) futbol direktörü Peter Moller, kalecinin milli takım üzerindeki muazzam etkisini hemen vurguladı. Schmeichel'in liderliği ve istikrarı, Euro 2020 yarı finalleri de dahil olmak üzere Danimarka'nın büyük turnuvalardaki performansında kilit rol oynadı.
Moller, "Kasper'e Danimarkalılara ve DBU'ya yaşattığı birçok harika deneyim için büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi. "Kasper, Danimarka futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olmuştur. O sadece sahada kilit bir oyuncu olmakla kalmamış, Danimarka'ya ve milli takıma eşsiz bir sevgi beslemiştir. Muazzam kazanma içgüdüsü, profesyonelliği ve mükemmelliğe olan tavizsiz arayışıyla, yıllar boyunca milli takımın gelişimi ve başarısı üzerinde paha biçilmez bir etki yaratmıştır."