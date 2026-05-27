Leicester City'nin efsane oyuncusu Kasper Schmeichel, ağır bir sakatlık teşhisinin ardından futbolu bıraktığını açıkladı

Schmeichel’in Mart ayında Danimarka milli takımından ilk kez ayrıldığı sırada, sakatlığın ciddiyeti ilk başta tahmin edilenden çok daha ağır çıktı. Şubat ayında Stuttgart’a karşı oynanan maçta yaptığı talihsiz bir iniş, son darbe oldu. Kaleci, eklemde bağ ve tendon yırtılmalarını da içeren ciddi bir hasar meydana geldiğini ve 40’lı yaşlarına yaklaşan bir oyuncu için iyileşme süresinin çok uzun olacağını açıkladı.

Schmeichel, "Uzun bir süreç oldu. Şubat ayında üzerine indiğimde, bir şeylerin tamamen ters gittiğini hissettim. Çeşitli yerlere gidip muayene oldum. Sonuçta yapılabilecek pek bir şey olmadığı ortaya çıktı ve konuşma, bundan sonra nasıl bir hayat yaşamak istediğime yöneldi. Çocuklarımı kucağıma alabilecek miyim? Dışarı çıkıp aktif bir hayat sürebilecek miyim? Hayalim geri dönmekti, ancak değerlendirmelere göre belirli bir seviyede performans göstermek çok zor olacaktı."



