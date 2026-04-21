Leicester City'nin çöküşü: Tilkiler, sadece 10 yıl içinde masalsı bir Premier Lig şampiyonluğundan League One'a düşmenin eşiğine nasıl geldi?

Salı günü King Power Stadyumu'nda Hull City ile oynanacak Championship karşılaşmasına yaklaşırken, spor dünyasını şaşkına çeviren ve 5000'e 1 oranla bahislerin favorisi olan takım, 142 yıllık tarihinde sadece ikinci kez İngiliz futbolunun üçüncü ligine düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Leicester, ligde kalmak için gerekli puana 8 puan uzaklıkta ve sadece 3 maç kaldı.

Peki, işler nasıl bu noktaya geldi? Foxes, 10 yıl önce tarihin en büyük sürprizini gerçekleştirmesinden bu yana pek çok iniş ve çıkış yaşamış olabilir, ancak geçen yıl Championship'e düştüklerinde, hemen geri yükselecekleri varsayılıyordu.

Bunun yerine Leicester, üst üste ikinci kez küme düşmenin eşiğinde ve Sven-Goran Eriksson'un "futbolu seven herkes için bir rüya" olarak nitelendirdiği kulüp, şimdi finansal sorunlar ve taraftarların öfkesinden oluşan, bitmek bilmeyen bir kabusun içinde sıkışıp kalmış durumda.