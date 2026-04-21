Goal.com
Canlı
Leicester City fall GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Leicester City'nin çöküşü: Tilkiler, sadece 10 yıl içinde masalsı bir Premier Lig şampiyonluğundan League One'a düşmenin eşiğine nasıl geldi?

Analysis
Leicester City
Championship
Premier Lig
FEATURES
Leicester City - Hull City

2 Mayıs 2026 – Leicester’da tam anlamıyla gurur ve kutlama dolu bir gün olmalı; Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N’Golo Kanté ve Claudio Ranieri’nin Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadrosunun diğer tüm üyelerine yönelik dokunaklı övgülerden başka bir şey olmamalı. Ancak, futbol tarihinin gördüğü en mucizevi şampiyonluğun 10. yıldönümünün yaklaşması, Foxes'ın son on yılda ne kadar dibe vurduğunu acı bir şekilde hatırlatacak.

Salı günü King Power Stadyumu'nda Hull City ile oynanacak Championship karşılaşmasına yaklaşırken, spor dünyasını şaşkına çeviren ve 5000'e 1 oranla bahislerin favorisi olan takım, 142 yıllık tarihinde sadece ikinci kez İngiliz futbolunun üçüncü ligine düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Leicester, ligde kalmak için gerekli puana 8 puan uzaklıkta ve sadece 3 maç kaldı.

Peki, işler nasıl bu noktaya geldi? Foxes, 10 yıl önce tarihin en büyük sürprizini gerçekleştirmesinden bu yana pek çok iniş ve çıkış yaşamış olabilir, ancak geçen yıl Championship'e düştüklerinde, hemen geri yükselecekleri varsayılıyordu.

Bunun yerine Leicester, üst üste ikinci kez küme düşmenin eşiğinde ve Sven-Goran Eriksson'un "futbolu seven herkes için bir rüya" olarak nitelendirdiği kulüp, şimdi finansal sorunlar ve taraftarların öfkesinden oluşan, bitmek bilmeyen bir kabusun içinde sıkışıp kalmış durumda.

  • Crystal Palace v Leicester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mali sıkıntılar

    Leicester'ın 2022-23 sezonunun sonunda Premier Lig'den düşmesi oldukça şok edici bir gelişme oldu. Bunun nedeni sadece yedi yıl önce şampiyon olmaları değildi; aynı zamanda Brendan Rodgers yönetiminde FA Kupası'nı kazanmalarının üzerinden sadece iki yıl geçmişti ve Rodgers, "Tilki"leri arka arkaya iki sezon beşinci sıraya taşımıştı.

    Ancak Kuzey İrlandalı teknik adam, kulübün artık sağlam bir mali yapıya sahip olmadığını belirtmişti. Leicester'ın Taylandlı sahipleri The King Power International Group, pandeminin duty-free işlerine verdiği yıkıcı ekonomik darbe nedeniyle kemer sıkmak zorunda kalmıştı.

    Rodgers, Temmuz 2022'de, "Elbette kadroyu geliştirmek istiyorum," demişti. "Kadroyu geliştirmek istiyorum. Bunu geçen yılın ortasında da söylemiştim, ancak finansal olarak zorsa... Kulübe gerçekten saygı duyuyorum, bu yüzden onlarla savaşa girmem.

    "Bu talihsiz bir durum. Bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor ve bunu başarabilirsek, umarım kadroya olumlu bir etki yapabiliriz. Çünkü daha önce olduğu gibi rekabet edebilmek istiyorsak, bunu yapabilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde, beklentilerimiz farklı olur."

    Yine de, Rodgers'ın istediği takviyeler hiç gelmemiş olsa da, kimse Leicester'ın küme düşeceğini tahmin etmemişti.

  • FBL-ENG-PR-LEICESTER-WEST HAMAFP

    Kaybetmek o kadar da kötü değil

    Leicester'ın kadrosunda yetenekli oyuncular eksik değildi; Vardy hâlâ forvet hattını sürüklerken, Harvey Barnes ve James Maddison gibi isimler ona destek oluyordu; Rodgers ise orta sahada Youri Tielemans ve Kiernan-Dewsbury Hall'a da güvenebiliyordu. Ancak Rodgers'ın üst düzey bir teknik direktör olarak sahip olduğu itibar ve takımının sözde gücü, kulüpte bir rehavet havasına yol açtı; takımın küme düşmeyecek kadar iyi olduğu yönünde yanlış bir varsayım ortaya çıktı.

    4 Mart 2023'te Southampton'da alınan 1-0'lık üzücü yenilginin ardından Leicester sıralamada 15. sıraya düşerken, Maddison, yerel gazeteci Rob Tanner'ın takımın küme düşme riskiyle karşı karşıya olduğu yönündeki değerlendirmesine bile itiraz etti.

    "Saçmalık," diye tweet attı hücum orta saha oyuncusu. "Maçı düzgün bir şekilde izleyin ve analiz edin ve taraftarları olumsuzlukla boğacağını bildiğiniz bu tür manşetler yazmayı bırakın. Böyle oynarsak kesinlikle sorun yaşamayız. Çok sayıda harika fırsat yarattık ve başka bir gün rahatça kazanırız."

    Maddison için ne yazık ki, bu özgüveni boşunaydı. Leicester o sezon sadece iki maç daha kazanabildi ve Premier Lig'de maaş bütçesi en yüksek yedinci takım olan Leicester, sadece 34 puanla 18. sırada bitirerek Championship'e düştü.

  • Leicester City Trophy ParadeGetty Images Sport

    Yalancı şafak

    Leicester'ın küme düşmesinin birkaç nedeni vardı, ancak kulüp yönetiminin transfer piyasasında Rodgers'a destek vermemesinin ardından onu kovmak için çok uzun süre beklediği ve böylece geçici teknik direktör Dean Smith'e sezonu düzeltmek için sadece sekiz maç süre tanıdığı açıktı. Ancak, görevi Smith'e tam zamanlı olarak verme isteğine direnip bunun yerine Enzo Maresca'ya şans vermek, ustaca bir hamle oldu.

    İtalyan teknik adamın Parma'daki tek baş antrenörlük deneyimi sadece 14 maç sürmüştü, ancak Leicester'ı ilk denemesinde Premier Lig'e geri döndürerek ve üstüne üstlük Championship şampiyonu yaparak, neden Manchester City'de Pep Guardiola'nın teknik ekibinin bu kadar değerli bir üyesi olarak görüldüğünü açıkça gösterdi.

    Ne yazık ki Maresca hemen Chelsea'ye gitti ve her Foxes taraftarı onun ayrılışına üzülmese de, ayrılışı kulüp sahipleri için büyük bir sorun yarattı; bu sorunu da birkaç felaketle sonuçlanan atamayla daha da ağırlaştırdılar.

    Eski Nottingham Forest teknik direktörü Steve Cooper, Kasım 2024'te kovulana kadar ligde sadece iki galibiyet alabildi. Manchester United efsanesi Ruud van Nistelrooy ise, Leicester'ın ligden düşmesine beş maç kala, takımın evinde oynadığı dokuz maçta gol atamama gibi tarihi bir seriye imza attı.

  • Leicester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    PSR cezası

    Leicester, 2022-23 sezonunda Championship tarihinin en yüksek bütçesiyle Premier Lig'e yükselişi fırtına gibi gerçekleştirmiş olsa da, mevcut sezon başlamadan önce bile King Power Stadyumu'nda paranın ciddi bir endişe kaynağı haline geldiği açıktı.

    Nitekim Van Nistelrooy, kulübün Kâr ve Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri (PSR) ile ilgili endişelerini hafifletmek amacıyla, işten çıkarılma maliyetinin bir sonraki yılın hesaplarına ertelenebilmesi için 27 Haziran'a kadar kulüple resmi olarak "yollarını ayırmadı".

    Ancak bu konuda zarar çoktan verilmişti ve bu yılın 5 Şubatında Leicester, Şampiyonluk'u kazandıkları 2023-24 sezonunda PSR kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle altı puanlık bir ceza aldı; bu durum, kulübü yönetme biçimleri nedeniyle başkan Aiyawatt Srivaddhanaprabha ve futbol direktörü Jon Rudkin'e yönelik eleştirileri daha da artırdı.

    Buna rağmen Foxes, karara "hayal kırıklığını" dile getirdi ve cezayı "orantısız" olarak nitelendirdi, ancak temyiz başvurusu 8 Nisan'da reddedildi; bu da ligde kalma umutlarına büyük bir darbe vurdu.

    Bu ceza olmasaydı, Foxes 21. sıradaki Blackburn Rovers ve West Bromwich Albion'un sadece iki puan altında olacaktı ve Blackburn Rovers'a karşı bir maç fazlası olacaktı. Ancak, Srivaddhanaprabha ve Rudkin'in yüksek maaşlı, düşük performanslı oyuncularla doldurduğu bir takım olduğu için, Leicester'ın küme düşmeyi önleyeceğine inanan pek kimse yoktu.

  • Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    'Felaket bir sezon'

    Marti Cifuentes, geçen Temmuz ayında Leicester’ın son üç sezondaki altıncı teknik direktörü oldu ve ana hedeflerinden biri, kulübün oyuncuları ile taraftarları arasındaki kopmuş ilişkiyi onarmaktı.

    The Athletic'e verdiği demeçte, "Küme düşmenin ardından kötü hislerin olması normaldir" dedi. "Olmaması garip olurdu, ancak ben yeni bir başlangıç, taze bir sayfa açmak istiyorum. Oyuncuların şu anda yaptıkları ve bugünkü performanslarına göre değerlendirilmesini istiyorum. Umarım, hepsinin takıma bağlı olduğunu ve kendilerini kulübe adadıklarını gösterebiliriz."

    Ancak Cifuentes, hâlâ Premier Lig maaşları alan birkaç oyuncuyu barındıran kadrodan verim alamadı ve Katalan teknik direktör, Leicester'ın ligde 14. sırada olduğu Ocak ayında görevinden alındı. O zamandan beri sonuçlar daha da kötüleşti, atmosfer ise zehirli bir hal aldı. Sonuç olarak, oyuncuların yeterince çaba göstermediğini düşünen taraftarların öfkesi nedeniyle, evinde oynamak artık Leicester için bir avantaj değil.

    Eski Leicester forveti Matt Piper, BBC Sport'a "Neden daha fazlasını vermediklerini anlayamıyorum" dedi. "Leicester yıllar boyunca şok edici takımlara ve gerçekten kötü oyunculara sahip oldu - ben de o kadroların bir parçasıydım, yani kendimi mazur göstermiyorum - ama şunu söyleyeceğim ki, gerçekten kötü olduğumuz zamanlarda bile, formayı giyip her şeyini ortaya koyan oyuncular vardı.

    Bu kadroda en çok göze çarpan şey, gerçekten yetenekli oyuncuların olması. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla beklentilerin çok altında bir performans sergiliyoruz ve 6 puanlık puan düşürme cezası olmasa bile bu sezon tam bir felaket olurdu."

  • Hull City v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Masaldan ibretlik hikâyeye

    Umut, eski Leicester City bekçisi Gary Rowett'in Cifuentes'in kalıcı halefi olarak göreve gelmesinin, zor günler geçiren takımında bir tepki yaratmasına yardımcı olacağı yönündeydi; ancak 52 yaşındaki teknik adam şimdiden çaresiz bir adam gibi konuşuyor.

    Rowett geçen hafta, "Burada geçirdiğim 10 maç, sanki 40 maç gibi geldi" diye itiraf etti. Bu, Leicester'ın Portsmouth'ta, hayatta kalmak için mutlaka kazanması gerektiğini kabul ettiği maçı kaybetmesinden önceydi.

    Fratton Park'ta 1-0 yenildikten sonra, neredeyse kaçınılmaz olarak çirkin sahneler yaşandı. Orta saha oyuncusu Harry Winks, öfkeli Leicester taraftarlarıyla küfürlü bir tartışmaya girdi, ayrıca "yönetim kurulunu kovun" ve Srivaddhanaprabha ile Rudkin'in istifa etmesi yönünde çağrılar da yapıldı. Elbette, Foxes matematiksel olarak henüz küme düşmedi ve Rowett, oyuncularına küme düşmenin yıkıcı mali ve insani bedelini anlatmaya çalışıyor.

    BBC East Midlands Today'e verdiği demeçte, "Çaycı hanımın oyuncuların önünde ağlamasının mutlaka istenen etkiyi yaratacağını sanmıyorum," dedi. "Ama sadece oyunculara durumun ciddiyetini anlatmaya çalışıyorsunuz.

    "Bu durum bir oyuncu olarak sizi etkilemeyebilir, bu bir gerçek, ama kesinlikle kulüpteki pek çok insanı etkileyecektir. Ayrıca, zor bir dönemde kulübü muhteşem bir şekilde destekleyen ve zor kazanılmış paralarını ödeyen pek çok taraftarı da etkileyecektir. Onlara daha fazlasını vermeliyiz."

    Ancak şu aşamada, Leicester'ın küme düşmekten kurtulması, 2016'daki şampiyonluk zaferinden bile daha mucizevi olurdu - ki bu hem şaşırtıcı hem de üzücü. Foxes bir zamanlar bir masaldı; şimdi ise bir ibret hikayesi, bir futbol kulübünün nasıl yönetilmemesi gerektiğinin şok edici bir örneği.

Championship
Leicester City crest
Leicester City
LEI
Hull City crest
Hull City
HUL