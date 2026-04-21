Leicester City'nin çöküşü: Masalsı "Tilki"ler, sadece 10 yıl içinde nasıl Premier Lig şampiyonluğundan küme düşmeye ve League One'a kadar geriledi?

Salı günü King Power Stadyumu'nda Hull City ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, spor dünyasını şaşkına çeviren ve 5000'e 1 oranla bahislerin favorisi olmayan takım, 142 yıllık tarihinde sadece ikinci kez Championship'ten İngiliz futbolunun üçüncü ligine düştü. Bromley, Burton Albion ve Mansfield Town deplasmanları artık Leicester'ın gelecek sezon gündeminde yer alıyor.

Peki, nasıl oldu da bu noktaya gelindi? Foxes, 10 yıl önce tarihin en büyük sürpriz hikayesini yazdığından bu yana pek çok iniş ve çıkış yaşamış olabilir, ancak geçen yıl Championship'e düştüklerinde, hemen geri yükselecekleri varsayılıyordu.

Bunun yerine, üst üste ikinci kez küme düştüler ve Sven-Goran Eriksson'un "futbolu seven herkes için bir rüya" olarak nitelendirdiği kulüp, şimdi mali sorunlar ve taraftarların öfkesinden oluşan, bitmek bilmeyen bir kabusa saplanmış durumda.