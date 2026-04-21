Leicester City'nin çöküşü: Masalsı "Tilki"ler, sadece 10 yıl içinde nasıl Premier Lig şampiyonluğundan küme düşmeye ve League One'a kadar geriledi?

Marti Cifuentes, geçen Temmuz ayında Leicester’ın son üç sezondaki altıncı teknik direktörü oldu ve ana hedeflerinden biri, kulübün oyuncuları ile taraftarları arasındaki kopmuş ilişkiyi onarmaktı.
The Athletic'e verdiği demeçte, "Küme düşmenin ardından kötü hislerin olması normaldir" dedi. "Olmaması garip olurdu, ancak ben yeni bir başlangıç, taze bir soluk getirmek istiyorum. Oyuncuların şu anda yaptıkları ve bugünkü performanslarına göre değerlendirilmesini istiyorum. Umarım, hepsinin takıma bağlı olduğunu ve kendilerini kulübe adamaya çalıştıklarını gösterebiliriz."
Ancak Cifuentes, hâlâ Premier Lig maaşları alan birkaç oyuncuyu barındıran kadrodan verim alamadı ve Katalan teknik direktör, Leicester'ın ligde 14. sırada olduğu Ocak ayında görevinden alındı. O zamandan beri sonuçlar daha da kötüleşti; Salı günkü beraberlikle birlikte Foxes, son 20 lig maçından sadece ikisini kazanmış oldu ve atmosferin zehirli hale gelmesi şaşırtıcı değildi. Sonuç olarak, oyuncuların yeterince çaba göstermediğini düşünen taraftarların öfkesi nedeniyle, evinde oynamak Leicester için artık bir avantaj değildi.
Eski Leicester forveti Matt Piper, BBC Sport'a "Neden daha fazlasını vermediklerini anlayamıyorum" dedi. "Leicester yıllar boyunca şok edici takımlara ve gerçekten kötü oyunculara sahip oldu - ben de o kadroların bir parçasıydım, yani kendimi mazur göstermiyorum - ama şunu söyleyeceğim ki, gerçekten kötü olduğumuz zamanlarda bile, formayı giyip her şeyini ortaya koyan oyuncular vardı.
Bu kadroda en çok göze çarpan şey, gerçekten yetenekli oyuncuların olması. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla beklentilerin çok altında bir performans sergiliyoruz ve 6 puanlık puan düşürme cezası olmasa bile bu sezon tam bir felaket olurdu."