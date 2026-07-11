Juventus ve Milan’ın eski savunma oyuncusu Nicola Legrottaglie, Radio Sportiva’ya konuştu: “Gila çok yönlü, hızlı ve agresif bir oyuncu; forvet olarak oynayabilir, dörtlü savunma hattında da taktiksel olarak çok dikkatli. Onu çok beğendim ve bence Milan harika bir transfer yaptı. Belki de kadrosundaki diğer oyuncularla birlikte, tam da ihtiyaç duyduğu özelliklere sahip bir oyuncu transfer etti. Bu yüzden bu transferi çok beğendim. Ayrıca kişiliği de var ve taraftarları kendine hayran bırakıyor. Her zaman işinin başında, her zaman agresif ve sahada canını dişine takıyor. O, günümüzde seviyesini biraz kaybetmiş olan İtalyan futbolunda gerçekten fark yaratabilecek oyunculardan biri.”
Calciomercato
Çeviri:
Legrottaglie: "Gila, Milan için harika bir transfer. Kim, Juve için mükemmel bir seçim"
Juventus hakkında: "Bence Spalletti, takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları çoktan gözüne kestirmiş durumda – TuttoJuve.com'da şöyle yazıyor. Kişilik ve karakterden çokça söz edildi; bu yüzden o oyuncuları çoktan hedeflediklerini ve halihazırda mükemmel olan ancak Spalletti'nin de bahsettiği o kişilikten yoksun olan takımı güçlendirmek için bu dönemde harekete geçeceklerini düşünüyorum. Savunma açısından da önemli bir transfer yapacaklar. Kim’in, Spalletti’nin daha önce çalıştırdığı bir oyuncu olması nedeniyle Juventus için doğru savunma oyuncusu olabileceğini hep düşünmüşümdür ve bence bu profile uygun bir oyuncu arayışına girecekler.”
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