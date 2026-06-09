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Lionel Messi Legacy GFXGetty/GOAL

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LEGACY: Messi çılgınlığı - Dünya Kupası şampiyonu Leo, 2026'daki veda turnuvası öncesinde Amerika'yı nasıl fethetti

Legacy
Dünya Kupası
L. Messi
Arjantin
Inter Miami CF
ABD 1
FEATURES

Bu, GOAL’un 2026 Dünya Kupası’na geri sayım yapan özel haber ve podcast dizisi Legacy. Her hafta, dünya futbolunu şekillendiren ülkelerin ardındaki hikayeleri ve ruhu keşfediyoruz. Bu hafta, Lionel Messi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yükselişine, Miami'yi dönüştüren duygusal bağa, ABD futbolu üzerindeki sarsıcı etkisine ve yaklaşan Dünya Kupası'nın ona kariyerinin en uygun sahnesini sunma olasılığına dalıyoruz - bu sahne, rahatlık, aidiyet ve onu kendi kahramanları gibi gören bir seyirci kitlesi etrafında şekilleniyor.

DRV PNK Stadyumu’nun kenarındaki otoyolun üzerinde güneş yakıcı bir şekilde parlıyor. Fort Lauderdale’de öğlen vakti ve sanki biri asfaltın üzerine görünmez bir ütü koymuş gibi hava titriyor. Yüksek sesli müzik eşliğinde arabalar geçiyor; çoğunun camlarına gök mavisi ve beyaz bayraklar yapıştırılmış. Yakındaki duvarlarda, Lionel Messi'nin duvar resimleri çoktan manzaranın bir parçası haline gelmiş: Birinde Inter Miami'nin pembe forması giymiş, diğerinde ise gök mavisi ve beyaz Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı kaldırırken görülüyor. Barlarda reggaeton çalıyor; burada birinin "Messi" kelimesini söylemesi, bir gülümseme, bir yorum ya da bir "Vamos Argentina!" sesinin yükselmesine yetiyor. Burası Miami.

Burası sınırların eridiği yer. Bir Venezuelalı'nın bir Kolombiyalı'ya Arjantin empanadası satabildiği, arka plandaki ekranda ise Messi'nin Orlando City'ye karşı maçı belirlediği yer. Ancak 10 numara geldiğinden beri şehirde bir şeyler değişti.

Yıllardır sadece göçmenlerin ilgisini çeken bir spor olan futbol, artık günlük dilin bir parçası haline geldi. "Burası Messi'nin şehri," diyor birçok kişi ironik bir ton olmadan, çünkü Arjantinli kaptanın Güney Florida'da yarattığı etki eşi benzeri görülmemiş.

Inter Miami'ye gelişi sadece MLS'de devrim yaratmakla kalmadı, tüm bölgenin spor kimliğini de dönüştürdü. Pembe formalar saatler içinde tükendi. Bilet fiyatları 30 dolardan 400 doların üzerine çıktı. Buenos Aires'ten Miami'ye uçuşlar, Messi'nin geldiği ilk aylarda yüzde 25 arttı.

Ancak en etkileyici olan şey sembolik bir olgudur: Rosario'da doğan ve dünyayı fetheden Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci bir futbol vatanı buldu. Ve bu ayrıntı, bu tanıdık ortam, bu duygusal alan, 2026 Dünya Kupası'nda tekrar başarılı olması için anahtar rol oynayabilir.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    "Messi hayatımızı değiştirdi"

    2026 Dünya Kupası, diğerlerinden çok farklı olacak. Turnuva ilk kez üç ülkede – Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada – düzenlenecek olsa da, turnuvanın kalbi kuzeyin devinde atıyor. Ve her şey beklendiği gibi giderse, Arjantin maçlarından birini Miami’de oynayacak.

    Messi bu sahaları, hızlı çimleri, nemli geceleri, konforlu stadyumları ve coşkulu ama saygılı seyirciyi iyi tanıyor. Inter Miami formasıyla bu sahalarda oynadı ve oyun stilini buraya uyarladı. İç seyahatleri, stadyumlar arasındaki mesafeleri ve maç programlarını biliyor. Vücudunun bu koşullarda nasıl tepki vereceğini biliyor. Dünya Kupası sırasında 39 yaşına girecek olan Messi için bu tür detaylar belirleyici olabilir.

    "Amerikalı Messi" bir pazarlama uydurması değil. Her şeyi kazandıktan sonra, Avrupa'nın taleplerinin yükü olmadan futbolun tadını çıkarmaya devam edebileceği bir yer arayan bir oyuncunun doğal evrimidir. Miami'de bunu buldu; futbolun günlük yaşamla harmanlandığı, antrenmanın bittiği ve gün batımının denizden sadece birkaç metre uzakta beklediği bir ortam.

    "Messi hayatımızı değiştirdi," diyor bir kulüp çalışanı antrenman sahasında topları düzenlerken. "Sadece takımın değil. Şehrin. Futbolun. Herkesin." Ve haklı. Çünkü Messi emekli olmak için ABD'ye gelmedi; genişlemek, yeni bir sayfa açmak, Latin ve ABD futbolu arasında, destan ile gösteri arasında bir köprü olmak için geldi.

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  • Leagues Cup 2023: Cruz Azul v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Heyecan doruk noktasında

    Messi’nin Inter Miami formasıyla ilk kez sahaya çıktığı gece, şehir nefesini tuttu. Temmuz ayıydı ve sıcaklık bir battaniye gibi vücuda yapışıyordu. Stadyumda, cep telefonu ışıkları pembe bir yıldız kümesi oluşturuyordu. Messi sahaya çıktı, topa iki kez dokundu ve maçın son dakikasında üst köşeye yerleşen bir serbest vuruş attı.

    David Beckham ağladı. Messi'nin eşi Antonela gülümsedi. Arjantinliler, Kübalılar, Honduralılar, Amerikalılar ve turistlerden oluşan eklektik bir karışım olan kalabalık, tekrarlanmayacak bir şeye tanık olduklarını anladı. O günden beri, "Messi çılgınlığı" bir sosyal fenomen haline geldi.

    Bölgedeki gençlik futbol akademileri %60 oranında büyüdü. Miami maçları olduğunda Arjantin barları daha erken açılıyor. Süpermarketlerde mate çayı ve Arjantin formaları satılıyor. En isteksiz Amerikalılar bile MLS maçlarını takip etmeye başladı.

    Ancak en etkileyici olan şey, Messi’nin yarattığı duygu. Tribünlerde, bütün aileler sırf onu görmek için başka eyaletlerden geliyor. Çocuklar onun antrenmanını izlerken ağlıyor. Daha önce hiç futbol stadyumuna adım atmamış yetişkinler, artık kötü telaffuzlu İngilizceyle “Muchachos” şarkısını söylüyor. Bu bir çılgınlık, evet, ama aynı zamanda bir kurtuluş hissi.

    Gençken Arjantin forması için "duygusuz" olmakla sık sık suçlanan Messi, Miami'de mükemmel bir sentez buldu: Karşılığında hiçbir şey istemeden onu seven, sırf var olduğu için onu kutlayan bir şehir. Ve bu bağ, 2026'da dünya bir kez daha topun etrafında dönmeye başladığında ona eşlik edecek itici güç olabilir.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Kişiye özel

    Her şey birbiriyle uyumlu görünüyor: takvim, lojistik, hikâye. Futbol bir film olsaydı, bu mükemmel bir final sahnesi olurdu. Çünkü ABD, 2026’da sadece bir Dünya Kupası ev sahibi olmakla kalmayacak, bir dönemin kapanışına sahne olacak. Ve bir futbolcunun kazanabileceği her şeyi çoktan kazanmış olan Messi, sadece kupalarla değil, aidiyet duygusuyla da oraya varacak. 

    Arjantin en çok izlenen takım olacak, ancak Messi için durum farklı olacak. Miami'deki Hard Rock Stadyumu veya Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu gibi zaten bildiği stadyumlarda, kendisine hayran olan seyircilerin önünde oynayacak. Bir ziyaretçi ya da yabancı olmayacak; bir bakıma yerli olacak ve bu çok büyük bir ağırlık taşıyor.

    Miami'nin iklimi yazın Rosario'ya benziyor: nemli sıcaklık, sürekli terleme, eriyip giden öğleden sonraları. Düzgün çimleri ve kusursuz tesisleriyle ABD'deki sahalar, onun yavaş, kontrollü ve hassas oyun stiline uygun. Yurtiçi seyahatler rahat, oteller tanıdık. Dünya Kupası'nda engel olabilecek her şey - uyum, zamanlama, yabancı ortam - burada bir müttefik haline geliyor. Bir de seyircinin duygusal faktörü var.

    ABD'deki her Arjantin maçında tribünler gök mavisi ve beyaza boyanacak. Sadece seyahat eden Arjantinliler tarafından değil, Messi'yi kendilerinden biri olarak gören milyonlarca Latin Amerikalı tarafından da. Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Guatemalalılar; hepsi aynı sembolik bayrağın altında. Göçün kimlik olduğu bir ülkede Messi, yeteneğin her türlü sınırı aşabileceği fikrini temsil eden evrensel bir şey.

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    Futbola kendini adadı

    Onlarca yıl boyunca ABD, futbola uzaktan bakıyordu. Futbolu sadece sıradan bir eğlence olarak görüyor ve başka yerlerde uyandırdığı tutkuyu hiçbir zaman tam olarak kavrayamıyordu. Ancak Messi’nin gelişiyle birlikte bir şeyler değişti. Birdenbire aileler, hafta sonlarını Inter Miami maçlarına göre planlamaya başladı.

    Televizyon kanalları izleyici rekorları kırdı. Bir zamanlar beyzbol veya basketbolun hakim olduğu yerel medya, artık manşetlerini futbola ayırıyor. Messi etkisi sadece MLS'yi yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda ülkenin bu sporla olan ilişkisini de yeniden tanımladı. Bugün ABD, Güney Amerika dışında en çok Arjantin forması satan pazar konumunda. Miami'nin parklarında ise Amerikalı çocuklar, Messi'nin sol ayağını taklit etmeye çalışarak serbest vuruş antrenmanı yapıyor.

    İşte 2026'yı bekleyen bağlam bu: Artık futbolu yabancı bir spor olarak değil, yeni kültürel kimliğinin bir parçası olarak gören bir ülke. Ve bu dönüşümün merkezinde, Rosario'da doğmuş 170 santimetre boyundaki bir oyuncu var.

  • Messi ArgentinaGetty Images

    Son dans

    Bazen futbol, sinemayı andırır. Bazı senaryolar, tesadüflerin ötesinde bir dramatik duyuyla yazılmış gibi görünür. Messi’nin Amerika’daki serüveni de bunlardan biri.

    Bir düşünün: Kariyerinin son demlerinde olan dünyanın en iyi oyuncusu, Amerika kıtasını fethetmeye çalışan bu sporun küresel simgesi olan Miami'ye taşınıyor. Üç yıl sonra, Dünya Kupası tam da orada, onun çoktan fethettiği stadyumlarda, onu hayranlıkla izleyen kalabalıkların önünde, her adımında şampiyonun aurası hâlâ parıldarken düzenleniyor. Tesadüf mü? İnanması zor.

    Belki de bu, futbolun Messi'ye onun futbol için yaptıklarının karşılığını verme şeklidir. Keyfini çıkarmak, baskı olmadan, borçları olmadan, hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda kalmadan hikayesini sonlandırmak için son bir şans. Sadece kendisi olmak. O zamana kadar, 39 yaşında olması ya da vücudunun eskisi gibi tepki vermemesi önemli olmayacak. Önemli olan bağlam olacak. İlham. Evde olma hissi.

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    Döngü tamamlandı

    Dünya Kupası başladığında Miami adeta kaynayacak. Her köşe Messi duvar resimleriyle dolacak, barlar tıklım tıklım olacak, plajlar Arjantin bayraklarıyla renklenecek. Ve bir an, belki de Temmuz ayında bir akşam, Hard Rock Stadyumu’nun üzerinde turuncu bir gökyüzü varken, kaptan sahaya çıkacak, etrafına bakacak ve her şeyin böyle olması gerektiğinin farkına varacak. 

    Okyanusu aşarak Avrupa'yı fetheden, Katar'da zaferi kucaklamak için memleketine dönen ve şimdi palmiye ağaçları ve plajlar arasında yaşayan Rosario'lu çocuk Messi, dünyayı yeni evine davet edecek.

    2026 Dünya Kupası, bir bakıma ona adanmış bir etkinlik olacak. Onun için özel olarak inşa edilmiş bir sahne, mirasının kutlanması. Ve belki, sadece belki, futbolun bugüne kadar anlattığı en güzel hikayenin son bölümü. Çünkü bazen mükemmel sonlar gerçekten vardır ve bu da onlardan biri gibi görünüyor.


  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Kalıcı etki

    Ancak belki de bu hikâyenin en büyüleyici yanı sahada olanlardan ziyade saha dışında yaşananlardır. Çünkü ABD futbolu şaşırtıcı bir hızla büyürken, Messi herhangi bir formayı aşan bir simge haline geldi. İdolleri seri üretim gibi üreten bir ülkede, o farklı bir şeyi temsil ediyor: özgünlük. Sevilmek için bağırmaya veya kışkırtmaya ihtiyaç duymayan adam. Bir imaj satarak değil, insanlığını göstererek gezegendeki en zorlu seyirciyi fetheden adam.

    Miami'de Messi sadece Inter'in futbolcusu değil; o bir komşu, çocuklarını okula götüren bir baba, bir kafede görülen bir adam, sokakta tanındığında utangaçça gülümseyen bir adam. Tamamen pazarlamaya dayalı bu çağda çok nadir görülen bu doğallık, onu Kuzey Amerika halkıyla bağlayan şeydi. Bir ABD'li gazeteci bir keresinde "O, insan gibi davranan bir uzaylı" demişti ve belki de en doğru tanım budur.

    Görkemli olanı yücelten bir kültürde, Messi sadeliğin mucizesini somutlaştırıyor. Varlığı, ABD’de futbola bakış açısını şimdiden değiştirdi, ancak kültürel etkisi daha yeni başlıyor. Nike ve adidas, onun imajından yararlanmak için rekabet ediyor, futbol okulları kayıt sayısını artırıyor ve medya onu Michael Jordan veya Tom Brady ile aynı sembolik ligde gösteriyor. Ancak onu diğerlerinden ayıran bir şey var: Messi tek bir ülkeye veya kuşağa ait değil, o dünyaya ait.

    Ve eğer 2026 Dünya Kupası onun son büyük performansı olursa, bu durum, alçakgönüllülükle ifade edildiğinde yeteneğin kültürleri, dilleri ve tutkuları birleştirebileceği şeklindeki evrensel fikri de kutsallaştıracaktır. Belki de birkaç yıl sonra, insanlar ABD'de futbolun büyümesinden bahsederken, bir ayrım çizgisi çizecekler: Messi öncesi ve Messi sonrası. Çünkü onun gelişi sadece goller getirmedi, oyuna bakış açısında da bir değişiklik getirdi. Daha duygusal, daha samimi, daha insani.

    2026'da top yuvarlanmaya başladığında, birçok kişi Barcelona'da bir şans aramak için okyanusu aşan o çocuğu hatırlayacak. Ancak hikayenin orada bitmediğini, onun sayesinde futbolun ortak bir dil haline geldiği bu ülkede bittiğini anlayacaklar. "Amerikalı Messi", kariyerinin sadece bir başka aşaması olmayacak, nihai bir sentez olacak; sanatını futbolun henüz hayal kurmayı öğrendiği bir yere getiren ve onu gerçek bir tutkuya dönüştüren adam.

    Çünkü Lionel Messi, 20 yıllık sihirli kariyeri boyunca bir şeyi kanıtladıysa, o da topun kıtaları değiştirebileceği, ancak mucizenin aynı kaldığıdır. Ve şimdi, bu mucize Amerikan aksanıyla konuşuyor.

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