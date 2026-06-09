DRV PNK Stadyumu’nun kenarındaki otoyolun üzerinde güneş yakıcı bir şekilde parlıyor. Fort Lauderdale’de öğlen vakti ve sanki biri asfaltın üzerine görünmez bir ütü koymuş gibi hava titriyor. Yüksek sesli müzik çalan arabalar geçiyor; çoğunun camlarına gök mavisi ve beyaz bayraklar yapıştırılmış. Yakındaki duvarlarda, Lionel Messi'nin duvar resimleri çoktan manzaranın bir parçası haline gelmiş: Birinde Inter Miami'nin pembe forması giymiş, diğerinde ise gök mavisi ve beyaz Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı kaldırırken görülüyor. Barlarda reggaeton çalıyor; burada birinin "Messi" kelimesini söylemesi, bir gülümseme, bir yorum ya da bir "Vamos Argentina!" sesinin yükselmesine yetiyor. Burası Miami.

Burası sınırların eridiği yer. Bir Venezuelalı'nın bir Kolombiyalı'ya Arjantin empanadası satabildiği, arka plandaki ekranda ise Messi'nin Orlando City'ye karşı maçı belirlediği yer. Ancak 10 numara geldiğinden beri şehirde bir şeyler değişti.

Yıllardır sadece göçmenlerin ilgisini çeken bir spor olan futbol, artık günlük dilin bir parçası haline geldi. "Burası Messi'nin şehri," diyor birçok kişi ironik bir ton olmadan, çünkü Arjantinli kaptanın Güney Florida'da yarattığı etki eşi benzeri görülmemiş.

Inter Miami'ye gelişi sadece MLS'de devrim yaratmakla kalmadı, tüm bölgenin spor kimliğini de dönüştürdü. Pembe formalar saatler içinde tükendi. Bilet fiyatları 30 dolardan 400 doların üzerine çıktı. Buenos Aires'ten Miami'ye uçuşlar, Messi'nin geldiği ilk aylarda yüzde 25 arttı.

Ancak en etkileyici olan şey sembolik bir olgudur: Rosario'da doğan ve dünyayı fetheden Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci bir futbol vatanı buldu. Ve bu ayrıntı, bu tanıdık ortam, bu duygusal alan, 2026 Dünya Kupası'nda yeniden başarıya ulaşması için anahtar rol oynayabilir.